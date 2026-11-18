Nous avons vécu un été de football sensationnel lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. C’est désormais au tour des futures légendes du ballon rond de briller au Moyen-Orient.

La Coupe du monde U17 de la FIFA revient au Qatar pour l’édition 2026, du 19 novembre au 13 décembre, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Le tournoi mondial de jeunes a pris de l’ampleur depuis que la FIFA en a définitivement révolutionné le format pour en faire une grande compétition annuelle réunissant 48 équipes. Le Qatar l’a accueilli pour la première fois en 2025 et continuera de l’organiser jusqu’en 2029.

Des stars du football comme Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos et Victor Osimhen ont déjà brillé sur la scène des moins de 17 ans. Qui marquera cette édition de son empreinte ? Vous pourriez être au Qatar pour le découvrir sur place.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 se déroule du 19 novembre au 13 décembre au Qatar, avec 104 matches au total.

Les 48 équipes sont réparties en 12 groupes (de A à L). Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, accèdent à la phase à élimination directe, qui commence en seizièmes de finale.

Les matches se disputeront principalement sur les terrains de classe mondiale de l’Aspire Zone, à Doha. La finale du dimanche 13 décembre aura lieu dans l’impressionnant stade Ahmed Bin Ali.

Phase du tournoi Date(s) Billets Site(s) Phase de groupes Du 19 au 27 novembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Seizièmes de finale Du 30 novembre au 1er décembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Huitièmes de finale Les 3 et 4 décembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Quarts de finale 7 décembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Demi-finales 10 décembre Billets Aspire Zone / Doha (terrains 2 et 7) Match pour la troisième place 13 décembre Billets Aspire Zone / Doha (terrain 2) Finale (et match pour la troisième place) 13 décembre Billets Stade Ahmed Bin Ali (Doha)

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 ?

Les billets officiels pour la Coupe du monde U17 de la FIFA, Qatar 2026, peuvent être achetés directement par les canaux suivants :

Plateforme principale : le portail officiel de billetterie de la FIFA ou la page dédiée aux billets de la Coupe du monde U17 de la FIFA, Qatar 2026.

: le portail officiel de billetterie de la FIFA ou la page dédiée aux billets de la Coupe du monde U17 de la FIFA, Qatar 2026. Plateforme locale du tournoi : la plateforme officielle de l’organisateur qatari est également accessible sous le nom « Road to Qatar ».

Dates importantes et phases de vente

Phase de vente Date de début Public concerné Prévente Visa 19 octobre 2026 Période réservée aux titulaires d’une carte Visa Vente au grand public 26 octobre 2026 Ouverte à tous les supporters utilisant un moyen de paiement accepté

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, faute de quoi vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 ?

Les billets officiels pour la Coupe du monde U17 de la FIFA, Qatar 2026, sont proposés à partir de 20 QAR (environ 4,20 £ / 5,50 $ US) pour les pass journaliers classiques. Les billets pour la finale coûtent à partir de 15 à 35 QAR (environ 3,20 à 7,20 £ / 4,10 à 9,60 $ US).

Catégories et prix des billets

Pass journalier :

À partir de 20 QAR : accès général à six terrains (terrains 1, 3, 4, 5, 8 et 9) du complexe de compétition de l’Aspire Zone pendant une journée, avec des places attribuées selon l’ordre d’arrivée, ainsi qu’un accès au festival des supporters.

Pass pour un match phare :

À partir de 35 QAR : comprend tous les avantages du « pass journalier », ainsi qu’une place réservée sur l’un des deux terrains principaux (terrain 2 ou terrain 7) pour un match important ou très demandé de votre choix, sous réserve de la capacité du terrain.

Billets pour la finale (stade Ahmed Bin Ali) :

Catégorie 1 : de 30 à 35 QAR

Catégorie 2 : 15 QAR

Consultez le site de la FIFA et le site officiel du tournoi pour obtenir davantage d’informations. Pour connaître les disponibilités actuelles, consultez également les sites de revente comme Ticombo.

Quelles équipes participent à la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 marque les débuts historiques du format élargi à 48 équipes. Les sept pays suivants participeront au tournoi pour la première fois : la Grèce, le Monténégro, le Mozambique, la Roumanie, la Serbie, la Tanzanie et le Vietnam.

Fait surprenant, quatre des cinq derniers vainqueurs de la Coupe du monde U17 (le Nigeria, l’Angleterre, l’Allemagne et le Portugal) ne se sont pas qualifiés pour l’édition 2026. Le Brésil, sacré champion à quatre reprises, sera donc la nation participante la plus titrée.

Groupe Équipes qualifiées Groupe A Qatar, Panama, Grèce, Égypte Groupe B Nouvelle-Calédonie, Équateur, Corée du Sud, Ouganda Groupe C Argentine, Australie, Danemark, Mozambique Groupe D France, Haïti, Arabie saoudite, Uruguay Groupe E Italie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Jamaïque Groupe F Croatie, Cuba, Tadjikistan, Sénégal Groupe G Belgique, Mali, Nouvelle-Zélande, Vietnam Groupe H Espagne, Chine, Maroc, Fidji Groupe I Brésil, Costa Rica, République d’Irlande, Tanzanie Groupe J États-Unis, Algérie, Chili, Monténégro Groupe K Mexique, Cameroun, Roumanie, Venezuela Groupe L Japon, Colombie, Honduras, Serbie

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde U17 de la FIFA ?

Le Nigeria domine le palmarès de la Coupe du monde U17 de la FIFA, avec cinq titres remportés depuis la création du tournoi en 1985.