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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 : prix des billets, dates, calendrier, stades et plus encore

SHOPPING

Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des places pour cette extravagance de rugby à XIII de cette année dans l’hémisphère sud

Nous avons récemment assisté à des rencontres nationales de rugby à XIII palpitantes en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale avec le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby à XIII le 15 octobre en Australie, avec également la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme coorganisatrices.

Un mois d’action intense et exaltante attend les fans dans l’hémisphère sud, avec 10 équipes en quête de gloire mondiale, et vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie part largement favorite pour décrocher le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e au total depuis l’édition inaugurale en 1954. Elle devra toutefois faire face à une rude concurrence de la part de ses coorganisatrices et rivales de l’Antipode, la Nouvelle-Zélande, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand a lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi phare, qui s’étendra sur un mois, comprendra 18 matches au total, avec 15 matches de poules, les demi-finales et la finale.

L’événement se déroulera également en même temps que les compétitions féminine et fauteuil.

Phase

Date(s)

Matches de poules

15 octobre - 1er novembre

Demi-finales

7/8 novembre

Finale

15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026

Les billets officiels peuvent être achetés via le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les portails de vente autorisés pour chaque ville hôte et chaque stade.

La principale plateforme de distribution autorisée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le site concerné, comme pour des matches disputés dans certains stades australiens ou néo-zélandais, Ticketek est également utilisé comme agent partenaire.

Pour tenter d’obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en admission générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026, ou RLWC2026, commencent à 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de place.

Type de match

Billet adulte (16+)

Billet famille (2+2 ou 1+3)

Phase de groupes et demi-finales

À partir de 19 $ AUD

À partir de 49 $ AUD

Finale (Suncorp Stadium)

À partir de 39 $ AUD

À partir de 109 $ AUD


Si les plans détaillés des catégories dépendent largement des configurations des 10 stades différents à travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places sont réparties en plusieurs niveaux généraux :

  • Catégorie 1 / Premium : située le long de la ligne médiane et sur les côtés du niveau inférieur, elle offre les meilleures vues centrales sur le terrain.
  • Catégorie 2 : généralement située dans les tribunes latérales supérieures ou dans les coins des stades.
  • Catégorie 3 / Admission générale : généralement située derrière les poteaux ou dans les niveaux supérieurs les plus élevés, elle offre les options d’entrée les plus abordables.

Surveillez les sites officiels des sélections nationales à l’approche du tournoi pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes secondaires de revente comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locale)

Affiche

Stade (lieu)

Billets

jeu. 15 oct. (20:05 AEDT)

Poule A : Australie vs Nouvelle-Zélande

Allianz Stadium (Sydney)

Billets

ven. 16 oct. (17:45 AEDT)

Poule B/C : Samoa vs France

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

sam. 17 oct. (14:25 PGT)

Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Liban

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

À confirmer

sam. 17 oct. (17:05 AWST)

Poule B/C : Angleterre vs Tonga

HBF Park (Perth)

Billets

dim. 18 oct. (16:05 AEDT)

Poule A : Fidji vs Îles Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Billets

ven. 23 oct. (20:05 AEDT)

Poule B/C : Tonga vs Liban

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

sam. 24 oct. (14:25 PGT)

Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

À confirmer

sam. 24 oct. (14:35 AWST)

Poule B/C : Angleterre vs France

HBF Park (Perth)

Billets

dim. 25 oct. (18:05 NZDT)

Poule A : Nouvelle-Zélande vs Îles Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Billets

dim. 25 oct. (19:05 AEST)

Poule A : Australie vs Fidji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Billets

ven. 30 oct. (20:05 AEDT)

Poule B/C : Angleterre vs PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Billets

sam. 31 oct. (14:30 AEST)

Poule A : Nouvelle-Zélande vs Fidji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Billets

sam. 31 oct. (19:05 AEST)

Poule A : Australie vs Îles Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Billets

dim. 1er nov. (17:40 AEDT)

Poule B/C : Liban vs France & Tonga vs Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

sam. 7 nov. (20:05 AEDT)

1re demi-finale - à confirmer

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

À confirmer

dim. 8 nov. (20:05 AEDT)

2e demi-finale - à confirmer

Allianz Stadium (Sydney)

À confirmer

dim. 15 nov. (18:35 AEST)

Finale - à confirmer

Suncorp Stadium (Brisbane)

À confirmer

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix sites suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII de cette année :

Pays

Stade (lieu)

Capacité

Australie

Suncorp Stadium (Brisbane)

52 500


Allianz Stadium (Sydney)

42 500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33 000


CommBank Stadium (Sydney)

30 000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27 400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25 455


WIN Stadium (Wollongong)

23 750


HBF Park (Perth)

20 500

Nouvelle-Zélande

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14 800

Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année

Vainqueurs

Finalistes

Score de la finale

Stade (lieu)

2021

Australie

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australie

Angleterre

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australie

Nouvelle-Zélande

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nouvelle-Zélande

Australie

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australie

Nouvelle-Zélande

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australie

Angleterre

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australie

Grande-Bretagne

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australie

Nouvelle-Zélande

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australie

Grande-Bretagne

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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