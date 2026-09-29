Nous avons récemment assisté à des rencontres nationales de rugby à XIII palpitantes en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale avec le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby à XIII le 15 octobre en Australie, avec également la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme coorganisatrices.
Un mois d’action intense et exaltante attend les fans dans l’hémisphère sud, avec 10 équipes en quête de gloire mondiale, et vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant vos billets dès aujourd’hui.
L’Australie part largement favorite pour décrocher le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e au total depuis l’édition inaugurale en 1954. Elle devra toutefois faire face à une rude concurrence de la part de ses coorganisatrices et rivales de l’Antipode, la Nouvelle-Zélande, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.
Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.
Quand a lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi phare, qui s’étendra sur un mois, comprendra 18 matches au total, avec 15 matches de poules, les demi-finales et la finale.
L’événement se déroulera également en même temps que les compétitions féminine et fauteuil.
Phase
Date(s)
Matches de poules
15 octobre - 1er novembre
Demi-finales
7/8 novembre
Finale
15 novembre
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026
Les billets officiels peuvent être achetés via le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les portails de vente autorisés pour chaque ville hôte et chaque stade.
La principale plateforme de distribution autorisée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le site concerné, comme pour des matches disputés dans certains stades australiens ou néo-zélandais, Ticketek est également utilisé comme agent partenaire.
Pour tenter d’obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.
Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les billets officiels en admission générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026, ou RLWC2026, commencent à 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de place.
Type de match
Billet adulte (16+)
Billet famille (2+2 ou 1+3)
Phase de groupes et demi-finales
À partir de 19 $ AUD
À partir de 49 $ AUD
Finale (Suncorp Stadium)
À partir de 39 $ AUD
À partir de 109 $ AUD
Si les plans détaillés des catégories dépendent largement des configurations des 10 stades différents à travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places sont réparties en plusieurs niveaux généraux :
- Catégorie 1 / Premium : située le long de la ligne médiane et sur les côtés du niveau inférieur, elle offre les meilleures vues centrales sur le terrain.
- Catégorie 2 : généralement située dans les tribunes latérales supérieures ou dans les coins des stades.
- Catégorie 3 / Admission générale : généralement située derrière les poteaux ou dans les niveaux supérieurs les plus élevés, elle offre les options d’entrée les plus abordables.
Surveillez les sites officiels des sélections nationales à l’approche du tournoi pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes secondaires de revente comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.
Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Date et heure (locale)
Affiche
Stade (lieu)
Billets
jeu. 15 oct. (20:05 AEDT)
Poule A : Australie vs Nouvelle-Zélande
Allianz Stadium (Sydney)
ven. 16 oct. (17:45 AEDT)
Poule B/C : Samoa vs France
CommBank Stadium (Sydney)
sam. 17 oct. (14:25 PGT)
Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Liban
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
À confirmer
sam. 17 oct. (17:05 AWST)
Poule B/C : Angleterre vs Tonga
HBF Park (Perth)
dim. 18 oct. (16:05 AEDT)
Poule A : Fidji vs Îles Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
ven. 23 oct. (20:05 AEDT)
Poule B/C : Tonga vs Liban
CommBank Stadium (Sydney)
sam. 24 oct. (14:25 PGT)
Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
À confirmer
sam. 24 oct. (14:35 AWST)
Poule B/C : Angleterre vs France
HBF Park (Perth)
dim. 25 oct. (18:05 NZDT)
Poule A : Nouvelle-Zélande vs Îles Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
dim. 25 oct. (19:05 AEST)
Poule A : Australie vs Fidji
Suncorp Stadium (Brisbane)
ven. 30 oct. (20:05 AEDT)
Poule B/C : Angleterre vs PNG
WIN Stadium (Wollongong)
sam. 31 oct. (14:30 AEST)
Poule A : Nouvelle-Zélande vs Fidji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
sam. 31 oct. (19:05 AEST)
Poule A : Australie vs Îles Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
dim. 1er nov. (17:40 AEDT)
Poule B/C : Liban vs France & Tonga vs Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
sam. 7 nov. (20:05 AEDT)
1re demi-finale - à confirmer
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
À confirmer
dim. 8 nov. (20:05 AEDT)
2e demi-finale - à confirmer
Allianz Stadium (Sydney)
À confirmer
dim. 15 nov. (18:35 AEST)
Finale - à confirmer
Suncorp Stadium (Brisbane)
À confirmer
Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les dix sites suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII de cette année :
Pays
Stade (lieu)
Capacité
Australie
Suncorp Stadium (Brisbane)
52 500
Allianz Stadium (Sydney)
42 500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33 000
CommBank Stadium (Sydney)
30 000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27 400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25 455
WIN Stadium (Wollongong)
23 750
HBF Park (Perth)
20 500
Nouvelle-Zélande
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14 800
Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?
La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :
Année
Vainqueurs
Finalistes
Score de la finale
Stade (lieu)
2021
Australie
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australie
Angleterre
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australie
Nouvelle-Zélande
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nouvelle-Zélande
Australie
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australie
Nouvelle-Zélande
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australie
Angleterre
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australie
Grande-Bretagne
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australie
Nouvelle-Zélande
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australie
Grande-Bretagne
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)