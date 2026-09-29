Nous avons récemment assisté à des rencontres nationales de rugby à XIII palpitantes en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale avec le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby à XIII le 15 octobre en Australie, avec également la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme coorganisatrices.

Un mois d’action intense et exaltante attend les fans dans l’hémisphère sud, avec 10 équipes en quête de gloire mondiale, et vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie part largement favorite pour décrocher le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e au total depuis l’édition inaugurale en 1954. Elle devra toutefois faire face à une rude concurrence de la part de ses coorganisatrices et rivales de l’Antipode, la Nouvelle-Zélande, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand a lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi phare, qui s’étendra sur un mois, comprendra 18 matches au total, avec 15 matches de poules, les demi-finales et la finale.

L’événement se déroulera également en même temps que les compétitions féminine et fauteuil.

Phase Date(s) Matches de poules 15 octobre - 1er novembre Demi-finales 7/8 novembre Finale 15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026

Les billets officiels peuvent être achetés via le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les portails de vente autorisés pour chaque ville hôte et chaque stade.

La principale plateforme de distribution autorisée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le site concerné, comme pour des matches disputés dans certains stades australiens ou néo-zélandais, Ticketek est également utilisé comme agent partenaire.

Pour tenter d’obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en admission générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026, ou RLWC2026, commencent à 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de place.

Type de match Billet adulte (16+) Billet famille (2+2 ou 1+3) Phase de groupes et demi-finales À partir de 19 $ AUD À partir de 49 $ AUD Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 $ AUD À partir de 109 $ AUD





Si les plans détaillés des catégories dépendent largement des configurations des 10 stades différents à travers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places sont réparties en plusieurs niveaux généraux :

Catégorie 1 / Premium : située le long de la ligne médiane et sur les côtés du niveau inférieur, elle offre les meilleures vues centrales sur le terrain.

Catégorie 2 : généralement située dans les tribunes latérales supérieures ou dans les coins des stades.

Catégorie 3 / Admission générale : généralement située derrière les poteaux ou dans les niveaux supérieurs les plus élevés, elle offre les options d’entrée les plus abordables.

Surveillez les sites officiels des sélections nationales à l’approche du tournoi pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes secondaires de revente comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locale) Affiche Stade (lieu) Billets jeu. 15 oct. (20:05 AEDT) Poule A : Australie vs Nouvelle-Zélande Allianz Stadium (Sydney) Billets ven. 16 oct. (17:45 AEDT) Poule B/C : Samoa vs France CommBank Stadium (Sydney) Billets sam. 17 oct. (14:25 PGT) Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Liban Santos National Football Stadium (Port Moresby) À confirmer sam. 17 oct. (17:05 AWST) Poule B/C : Angleterre vs Tonga HBF Park (Perth) Billets dim. 18 oct. (16:05 AEDT) Poule A : Fidji vs Îles Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Billets ven. 23 oct. (20:05 AEDT) Poule B/C : Tonga vs Liban CommBank Stadium (Sydney) Billets sam. 24 oct. (14:25 PGT) Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) À confirmer sam. 24 oct. (14:35 AWST) Poule B/C : Angleterre vs France HBF Park (Perth) Billets dim. 25 oct. (18:05 NZDT) Poule A : Nouvelle-Zélande vs Îles Cook One NZ Stadium (Christchurch) Billets dim. 25 oct. (19:05 AEST) Poule A : Australie vs Fidji Suncorp Stadium (Brisbane) Billets ven. 30 oct. (20:05 AEDT) Poule B/C : Angleterre vs PNG WIN Stadium (Wollongong) Billets sam. 31 oct. (14:30 AEST) Poule A : Nouvelle-Zélande vs Fidji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Billets sam. 31 oct. (19:05 AEST) Poule A : Australie vs Îles Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Billets dim. 1er nov. (17:40 AEDT) Poule B/C : Liban vs France & Tonga vs Samoa CommBank Stadium (Sydney) Billets sam. 7 nov. (20:05 AEDT) 1re demi-finale - à confirmer McDonald Jones Stadium (Newcastle) À confirmer dim. 8 nov. (20:05 AEDT) 2e demi-finale - à confirmer Allianz Stadium (Sydney) À confirmer dim. 15 nov. (18:35 AEST) Finale - à confirmer Suncorp Stadium (Brisbane) À confirmer

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix sites suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII de cette année :

Pays Stade (lieu) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500

Allianz Stadium (Sydney) 42 500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000

CommBank Stadium (Sydney) 30 000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455

WIN Stadium (Wollongong) 23 750

HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année Vainqueurs Finalistes Score de la finale Stade (lieu) 2021 Australie Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australie Angleterre 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australie Nouvelle-Zélande 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nouvelle-Zélande Australie 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australie Nouvelle-Zélande 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australie Angleterre 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australie Grande-Bretagne 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australie Nouvelle-Zélande 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australie Grande-Bretagne 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







