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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 : prix des billets, dates, calendrier, lieux et autres informations

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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des places pour le grand rendez-vous du rugby à XIII de cette année dans l’hémisphère Sud

Nous avons récemment assisté à des rencontres passionnantes de rugby à XIII dans les championnats nationaux, en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale : la Coupe du monde de rugby à XIII débutera le 15 octobre en Australie, avec la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée également pays coorganisateurs.

Un mois de compétition intense et exaltante attend les dix équipes qui tenteront de décrocher le titre mondial dans l’hémisphère Sud. Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie part largement favorite pour remporter le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence, notamment de la part de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rival aux antipodes, mais aussi de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Le tournoi, qui durera un mois, comprendra 18 matchs au total : 15 matchs de poule, les demi-finales et la finale.

Il se déroulera également en parallèle des compétitions féminine et de rugby à XIII en fauteuil roulant.

Phase

Date(s)

Matchs de poule

Du 15 octobre au 1er novembre

Demi-finales

7 et 8 novembre

Finale

15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et chaque stade hôtes.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matchs organisés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek fait également office d’agent partenaire.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur livraison à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en vente générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de place.

Type de match

Billet adulte (16 ans et plus)

Billet famille (2+2 ou 1+3)

Phase de groupes et demi-finales

À partir de 19 $ AUD

À partir de 49 $ AUD

Finale (Suncorp Stadium)

À partir de 39 $ AUD

À partir de 109 $ AUD

Si les plans précis des différentes catégories dépendent largement de la configuration des dix stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places se répartissent en plusieurs catégories générales :

  • Catégorie 1 / Premium : places situées le long de la ligne médiane et sur les côtés dans les tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.
  • Catégorie 2 : places généralement situées dans les tribunes latérales hautes ou dans les angles des stades.
  • Catégorie 3 / Vente générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les tribunes les plus hautes, aux tarifs les plus abordables.

À l’approche du tournoi, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales)

Match

Stade (ville)

Billets

Jeudi 15 octobre (20 h 05 AEDT)

Poule A : Australie - Nouvelle-Zélande

Allianz Stadium (Sydney)

Billets

Vendredi 16 octobre (17 h 45 AEDT)

Poule B/C : Samoa - France

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

Samedi 17 octobre (14 h 25 PGT)

Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée - Liban

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

À annoncer

Samedi 17 octobre (17 h 05 AWST)

Poule B/C : Angleterre - Tonga

HBF Park (Perth)

Billets

Dimanche 18 octobre (16 h 05 AEDT)

Poule A : Fidji - Îles Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Billets

Vendredi 23 octobre (20 h 05 AEDT)

Poule B/C : Tonga - Liban

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

Samedi 24 octobre (14 h 25 PGT)

Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

À annoncer

Samedi 24 octobre (14 h 35 AWST)

Poule B/C : Angleterre - France

HBF Park (Perth)

Billets

Dimanche 25 octobre (18 h 05 NZDT)

Poule A : Nouvelle-Zélande - Îles Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Billets

Dimanche 25 octobre (19 h 05 AEST)

Poule A : Australie - Fidji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Billets

Vendredi 30 octobre (20 h 05 AEDT)

Poule B/C : Angleterre - Papouasie-Nouvelle-Guinée

WIN Stadium (Wollongong)

Billets

Samedi 31 octobre (14 h 30 AEST)

Poule A : Nouvelle-Zélande - Fidji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Billets

Samedi 31 octobre (19 h 05 AEST)

Poule A : Australie - Îles Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Billets

Dimanche 1er novembre (17 h 40 AEDT)

Poule B/C : Liban - France et Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

Samedi 7 novembre (20 h 05 AEDT)

1re demi-finale : adversaires à confirmer

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

À annoncer

Dimanche 8 novembre (20 h 05 AEDT)

2e demi-finale : adversaires à confirmer

Allianz Stadium (Sydney)

À annoncer

Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST)

Finale : adversaires à confirmer

Suncorp Stadium (Brisbane)

À annoncer

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays

Stade (ville)

Capacité

Australie

Suncorp Stadium (Brisbane)

52 500


Allianz Stadium (Sydney)

42 500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33 000


CommBank Stadium (Sydney)

30 000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27 400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25 455


WIN Stadium (Wollongong)

23 750


HBF Park (Perth)

20 500

Nouvelle-Zélande

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année

Vainqueur

Finaliste

Score de la finale

Stade (ville)

2021

Australie

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australie

Angleterre

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australie

Nouvelle-Zélande

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nouvelle-Zélande

Australie

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australie

Nouvelle-Zélande

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australie

Angleterre

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australie

Grande-Bretagne

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australie

Nouvelle-Zélande

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australie

Grande-Bretagne

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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