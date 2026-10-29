Nous avons récemment assisté à des rencontres de rugby à XIII passionnantes dans les championnats nationaux de Super League et de NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale et la Coupe du monde de rugby à XIII, qui a débuté le 15 octobre en Australie (la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont également coorganisatrices).

Un mois de compétition intense et exaltante se poursuit dans l’hémisphère Sud, avec 10 équipes en quête de gloire mondiale. Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matchs.

L’Australie abordait la compétition en grande favorite pour remporter le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence, notamment de la part de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rivale des antipodes, ainsi que des Samoa et des Tonga.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroule du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprend 18 matchs au total (15 matchs de poule, les demi-finales et la finale).

L’épreuve se déroule en même temps que les compétitions féminine et de rugby à XIII en fauteuil roulant.

Phase Date(s) Matchs de poule Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels peuvent être achetés sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et stade hôtes.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia (ainsi que Ticketmaster New Zealand). Selon le stade concerné, notamment pour certains matchs organisés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek est également utilisé comme partenaire de vente.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels d’entrée générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 dollars australiens pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.

Type de match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Phase de groupes et demi-finales À partir de 19 dollars australiens À partir de 49 dollars australiens Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 dollars australiens À partir de 109 dollars australiens

Si la répartition précise des places par catégorie dépend largement de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places se répartissent en plusieurs catégories générales :

Catégorie 1 / Premium : places situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, offrant les meilleures vues sur le centre du terrain.

: places situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, offrant les meilleures vues sur le centre du terrain. Catégorie 2 : places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades.

: places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades. Catégorie 3 / Entrée générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les parties les plus hautes des tribunes, aux tarifs les plus abordables.

À l’approche des matchs, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales) Match Stade (ville) Billets Ven. 30 octobre (20 h 05 AEDT) Poules B/C : Angleterre contre Papouasie-Nouvelle-Guinée WIN Stadium (Wollongong) Billets Sam. 31 octobre (14 h 30 AEST) Poule A : Nouvelle-Zélande contre Fidji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Billets Sam. 31 octobre (19 h 05 AEST) Poule A : Australie contre îles Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Billets Dim. 1er novembre (17 h 40 AEDT) Poules B/C : Liban contre France et Tonga contre Samoa CommBank Stadium (Sydney) Billets Sam. 7 novembre (20 h 05 AEDT) 1re demi-finale : affiche à confirmer McDonald Jones Stadium (Newcastle) À annoncer Dim. 8 novembre (20 h 05 AEDT) 2e demi-finale : affiche à confirmer Allianz Stadium (Sydney) À annoncer Dim. 15 novembre (18 h 35 AEST) Finale : affiche à confirmer Suncorp Stadium (Brisbane) À annoncer

Quels stades accueillent la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII de cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500 Allianz Stadium (Sydney) 42 500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000 CommBank Stadium (Sydney) 30 000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455 WIN Stadium (Wollongong) 23 750 HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII s’est tenue en 1954. Voici les finales les plus récentes :