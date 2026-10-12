La Super League et la NRL nous ont récemment offert des rencontres passionnantes en championnat, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale : la Coupe du monde de rugby à XIII débute le 15 octobre en Australie, avec la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme autres pays coorganisateurs.
Un mois de compétition intense et palpitante attend l’hémisphère sud. Dix équipes tenteront de décrocher le titre mondial, et vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets.
L’Australie aborde la compétition en grande favorite pour remporter le titre pour la quatrième fois de suite et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rivale des antipodes, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.
Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.
Quand aura lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Le tournoi, qui durera un mois, comprendra 18 matches au total (15 matches de poule, les demi-finales et la finale).
Il se tiendra également en même temps que les compétitions féminine et de rugby à XIII fauteuil.
Phase
Date(s)
Matches de poule
Du 15 octobre au 1er novembre
Demi-finales
7 et 8 novembre
Finale
15 novembre
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et chaque stade hôtes.
Les principales plateformes de distribution agréées sont Ticketmaster Australia et Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matches disputés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek intervient également comme partenaire de billetterie.
Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.
Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les billets officiels en vente générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.
Type de match
Billet adulte (16 ans et plus)
Billet famille (2+2 ou 1+3)
Phase de groupes et demi-finales
À partir de 19 $ AUD
À partir de 49 $ AUD
Finale (Suncorp Stadium)
À partir de 39 $ AUD
À partir de 109 $ AUD
Si le plan détaillé des catégories dépend de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places se répartissent en plusieurs catégories générales :
- Catégorie 1 / Premium : places situées au niveau de la ligne médiane et sur les côtés dans les tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.
- Catégorie 2 : places généralement situées dans les tribunes latérales hautes ou dans les angles des stades.
- Catégorie 3 / Vente générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les tribunes les plus hautes, aux tarifs les plus abordables.
À l’approche du tournoi, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.
Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Date et heure (locales)
Match
Stade (ville)
Billets
Jeudi 15 octobre (20 h 05 AEDT)
Poule A : Australie - Nouvelle-Zélande
Allianz Stadium (Sydney)
Vendredi 16 octobre (17 h 45 AEDT)
Poules B/C : Samoa - France
CommBank Stadium (Sydney)
Samedi 17 octobre (14 h 25 PGT)
Poules B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée - Liban
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
À annoncer
Samedi 17 octobre (17 h 05 AWST)
Poules B/C : Angleterre - Tonga
HBF Park (Perth)
Dimanche 18 octobre (16 h 05 AEDT)
Poule A : Fidji - Îles Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Vendredi 23 octobre (20 h 05 AEDT)
Poules B/C : Tonga - Liban
CommBank Stadium (Sydney)
Samedi 24 octobre (14 h 25 PGT)
Poules B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
À annoncer
Samedi 24 octobre (14 h 35 AWST)
Poules B/C : Angleterre - France
HBF Park (Perth)
Dimanche 25 octobre (18 h 05 NZDT)
Poule A : Nouvelle-Zélande - Îles Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dimanche 25 octobre (19 h 05 AEST)
Poule A : Australie - Fidji
Suncorp Stadium (Brisbane)
Vendredi 30 octobre (20 h 05 AEDT)
Poules B/C : Angleterre - Papouasie-Nouvelle-Guinée
WIN Stadium (Wollongong)
Samedi 31 octobre (14 h 30 AEST)
Poule A : Nouvelle-Zélande - Fidji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Samedi 31 octobre (19 h 05 AEST)
Poule A : Australie - Îles Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dimanche 1er novembre (17 h 40 AEDT)
Poules B/C : Liban - France et Tonga - Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Samedi 7 novembre (20 h 05 AEDT)
1re demi-finale : affiche à confirmer
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
À annoncer
Dimanche 8 novembre (20 h 05 AEDT)
2e demi-finale : affiche à confirmer
Allianz Stadium (Sydney)
À annoncer
Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST)
Finale : affiche à confirmer
Suncorp Stadium (Brisbane)
À annoncer
Quels stades accueilleront la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII de cette année :
Pays
Stade (ville)
Capacité
Australie
Suncorp Stadium (Brisbane)
52 500
Allianz Stadium (Sydney)
42 500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33 000
CommBank Stadium (Sydney)
30 000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27 400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25 455
WIN Stadium (Wollongong)
23 750
HBF Park (Perth)
20 500
Nouvelle-Zélande
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14 800
Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?
La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :
Année
Vainqueur
Finaliste
Score de la finale
Stade (ville)
2021
Australie
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australie
Angleterre
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australie
Nouvelle-Zélande
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nouvelle-Zélande
Australie
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australie
Nouvelle-Zélande
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australie
Angleterre
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australie
Grande-Bretagne
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australie
Nouvelle-Zélande
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australie
Grande-Bretagne
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)