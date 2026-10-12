La Super League et la NRL nous ont récemment offert des rencontres passionnantes en championnat, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale : la Coupe du monde de rugby à XIII débute le 15 octobre en Australie, avec la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme autres pays coorganisateurs.

Un mois de compétition intense et palpitante attend l’hémisphère sud. Dix équipes tenteront de décrocher le titre mondial, et vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets.

L’Australie aborde la compétition en grande favorite pour remporter le titre pour la quatrième fois de suite et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rivale des antipodes, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Le tournoi, qui durera un mois, comprendra 18 matches au total (15 matches de poule, les demi-finales et la finale).

Il se tiendra également en même temps que les compétitions féminine et de rugby à XIII fauteuil.

Phase Date(s) Matches de poule Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et chaque stade hôtes.

Les principales plateformes de distribution agréées sont Ticketmaster Australia et Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matches disputés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek intervient également comme partenaire de billetterie.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en vente générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.

Type de match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Phase de groupes et demi-finales À partir de 19 $ AUD À partir de 49 $ AUD Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 $ AUD À partir de 109 $ AUD





Si le plan détaillé des catégories dépend de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places se répartissent en plusieurs catégories générales :

Catégorie 1 / Premium : places situées au niveau de la ligne médiane et sur les côtés dans les tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.

Catégorie 2 : places généralement situées dans les tribunes latérales hautes ou dans les angles des stades.

Catégorie 3 / Vente générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les tribunes les plus hautes, aux tarifs les plus abordables.

À l’approche du tournoi, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales) Match Stade (ville) Billets Jeudi 15 octobre (20 h 05 AEDT) Poule A : Australie - Nouvelle-Zélande Allianz Stadium (Sydney) Billets Vendredi 16 octobre (17 h 45 AEDT) Poules B/C : Samoa - France CommBank Stadium (Sydney) Billets Samedi 17 octobre (14 h 25 PGT) Poules B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée - Liban Santos National Football Stadium (Port Moresby) À annoncer Samedi 17 octobre (17 h 05 AWST) Poules B/C : Angleterre - Tonga HBF Park (Perth) Billets Dimanche 18 octobre (16 h 05 AEDT) Poule A : Fidji - Îles Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Billets Vendredi 23 octobre (20 h 05 AEDT) Poules B/C : Tonga - Liban CommBank Stadium (Sydney) Billets Samedi 24 octobre (14 h 25 PGT) Poules B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) À annoncer Samedi 24 octobre (14 h 35 AWST) Poules B/C : Angleterre - France HBF Park (Perth) Billets Dimanche 25 octobre (18 h 05 NZDT) Poule A : Nouvelle-Zélande - Îles Cook One NZ Stadium (Christchurch) Billets Dimanche 25 octobre (19 h 05 AEST) Poule A : Australie - Fidji Suncorp Stadium (Brisbane) Billets Vendredi 30 octobre (20 h 05 AEDT) Poules B/C : Angleterre - Papouasie-Nouvelle-Guinée WIN Stadium (Wollongong) Billets Samedi 31 octobre (14 h 30 AEST) Poule A : Nouvelle-Zélande - Fidji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Billets Samedi 31 octobre (19 h 05 AEST) Poule A : Australie - Îles Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Billets Dimanche 1er novembre (17 h 40 AEDT) Poules B/C : Liban - France et Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sydney) Billets Samedi 7 novembre (20 h 05 AEDT) 1re demi-finale : affiche à confirmer McDonald Jones Stadium (Newcastle) À annoncer Dimanche 8 novembre (20 h 05 AEDT) 2e demi-finale : affiche à confirmer Allianz Stadium (Sydney) À annoncer Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST) Finale : affiche à confirmer Suncorp Stadium (Brisbane) À annoncer

Quels stades accueilleront la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII de cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500

Allianz Stadium (Sydney) 42 500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000

CommBank Stadium (Sydney) 30 000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455

WIN Stadium (Wollongong) 23 750

HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année Vainqueur Finaliste Score de la finale Stade (ville) 2021 Australie Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australie Angleterre 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australie Nouvelle-Zélande 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nouvelle-Zélande Australie 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australie Nouvelle-Zélande 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australie Angleterre 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australie Grande-Bretagne 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australie Nouvelle-Zélande 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australie Grande-Bretagne 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







