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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 : prix, dates, calendrier, lieux des rencontres et autres informations

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des places pour la grande fête du rugby à XIII de cette année dans l’hémisphère Sud

Nous avons récemment assisté à des rencontres passionnantes en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale : la Coupe du monde de rugby à XIII débute le 15 octobre en Australie, avec la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée également comme pays coorganisateurs.

Un mois de compétition intense et palpitante attend les 10 équipes qui viseront le titre mondial dans l’hémisphère Sud. Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matchs.

L’Australie part largement favorite pour décrocher le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence de la part de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rival des Antipodes, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprendra 18 matchs au total : 15 matchs de poule, les demi-finales et la finale.

Il se déroulera également en parallèle des compétitions féminine et de rugby en fauteuil roulant.

Phase

Date(s)

Matchs de poule

Du 15 octobre au 1er novembre

Demi-finales

7 et 8 novembre

Finale

15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et stade hôtes.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matchs organisés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek est également utilisé comme partenaire de vente.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et leur parviendront à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels à tarif standard pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.

Type de match

Billet adulte (16 ans et plus)

Billet famille (2+2 ou 1+3)

Phase de groupes et demi-finales

À partir de 19 AUD

À partir de 49 AUD

Finale (Suncorp Stadium)

À partir de 39 AUD

À partir de 109 AUD


Si le plan précis de chaque catégorie dépend fortement de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places sont réparties en plusieurs grandes catégories :

  • Catégorie 1 / Premium : Places situées à hauteur de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.
  • Catégorie 2 : Places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades.
  • Catégorie 3 / Tarif standard : Places généralement situées derrière les poteaux ou dans les gradins supérieurs, aux tarifs les plus abordables.

À l’approche du tournoi, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales)

Match

Stade (ville)

Billets

Jeu. 15 oct. (20 h 05 AEDT)

Poule A : Australie contre Nouvelle-Zélande

Allianz Stadium (Sydney)

Billets

Ven. 16 oct. (17 h 45 AEDT)

Poule B/C : Samoa contre France

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

Sam. 17 oct. (14 h 25 PGT)

Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Liban

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

À confirmer

Sam. 17 oct. (17 h 05 AWST)

Poule B/C : Angleterre contre Tonga

HBF Park (Perth)

Billets

Dim. 18 oct. (16 h 05 AEDT)

Poule A : Fidji contre îles Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Billets

Ven. 23 oct. (20 h 05 AEDT)

Poule B/C : Tonga contre Liban

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

Sam. 24 oct. (14 h 25 PGT)

Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

À confirmer

Sam. 24 oct. (14 h 35 AWST)

Poule B/C : Angleterre contre France

HBF Park (Perth)

Billets

Dim. 25 oct. (18 h 05 NZDT)

Poule A : Nouvelle-Zélande contre îles Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Billets

Dim. 25 oct. (19 h 05 AEST)

Poule A : Australie contre Fidji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Billets

Ven. 30 oct. (20 h 05 AEDT)

Poule B/C : Angleterre contre PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Billets

Sam. 31 oct. (14 h 30 AEST)

Poule A : Nouvelle-Zélande contre Fidji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Billets

Sam. 31 oct. (19 h 05 AEST)

Poule A : Australie contre îles Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Billets

Dim. 1er nov. (17 h 40 AEDT)

Poule B/C : Liban contre France et Tonga contre Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Billets

Sam. 7 nov. (20 h 05 AEDT)

1re demi-finale : adversaires à confirmer

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

À confirmer

Dim. 8 nov. (20 h 05 AEDT)

2e demi-finale : adversaires à confirmer

Allianz Stadium (Sydney)

À confirmer

Dim. 15 nov. (18 h 35 AEST)

Finale : adversaires à confirmer

Suncorp Stadium (Brisbane)

À confirmer

Quels stades accueilleront la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays

Stade (ville)

Capacité

Australie

Suncorp Stadium (Brisbane)

52 500


Allianz Stadium (Sydney)

42 500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33 000


CommBank Stadium (Sydney)

30 000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27 400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25 455


WIN Stadium (Wollongong)

23 750


HBF Park (Perth)

20 500

Nouvelle-Zélande

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14 800

Qui a remporté les dernières éditions de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année

Vainqueur

Finaliste

Score de la finale

Stade (ville)

2021

Australie

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australie

Angleterre

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australie

Nouvelle-Zélande

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nouvelle-Zélande

Australie

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australie

Nouvelle-Zélande

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australie

Angleterre

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australie

Grande-Bretagne

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australie

Nouvelle-Zélande

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australie

Grande-Bretagne

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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