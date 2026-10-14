Nous avons récemment assisté à des rencontres passionnantes en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale : la Coupe du monde de rugby à XIII débute le 15 octobre en Australie, avec la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée également comme pays coorganisateurs.

Un mois de compétition intense et palpitante attend les 10 équipes qui viseront le titre mondial dans l’hémisphère Sud. Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matchs.

L’Australie part largement favorite pour décrocher le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence de la part de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rival des Antipodes, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprendra 18 matchs au total : 15 matchs de poule, les demi-finales et la finale.

Il se déroulera également en parallèle des compétitions féminine et de rugby en fauteuil roulant.

Phase Date(s) Matchs de poule Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et stade hôtes.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matchs organisés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek est également utilisé comme partenaire de vente.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et leur parviendront à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels à tarif standard pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.

Type de match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Phase de groupes et demi-finales À partir de 19 AUD À partir de 49 AUD Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 AUD À partir de 109 AUD





Si le plan précis de chaque catégorie dépend fortement de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places sont réparties en plusieurs grandes catégories :

Catégorie 1 / Premium : Places situées à hauteur de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.

Catégorie 2 : Places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades.

Catégorie 3 / Tarif standard : Places généralement situées derrière les poteaux ou dans les gradins supérieurs, aux tarifs les plus abordables.

À l’approche du tournoi, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales) Match Stade (ville) Billets Jeu. 15 oct. (20 h 05 AEDT) Poule A : Australie contre Nouvelle-Zélande Allianz Stadium (Sydney) Billets Ven. 16 oct. (17 h 45 AEDT) Poule B/C : Samoa contre France CommBank Stadium (Sydney) Billets Sam. 17 oct. (14 h 25 PGT) Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Liban Santos National Football Stadium (Port Moresby) À confirmer Sam. 17 oct. (17 h 05 AWST) Poule B/C : Angleterre contre Tonga HBF Park (Perth) Billets Dim. 18 oct. (16 h 05 AEDT) Poule A : Fidji contre îles Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Billets Ven. 23 oct. (20 h 05 AEDT) Poule B/C : Tonga contre Liban CommBank Stadium (Sydney) Billets Sam. 24 oct. (14 h 25 PGT) Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) À confirmer Sam. 24 oct. (14 h 35 AWST) Poule B/C : Angleterre contre France HBF Park (Perth) Billets Dim. 25 oct. (18 h 05 NZDT) Poule A : Nouvelle-Zélande contre îles Cook One NZ Stadium (Christchurch) Billets Dim. 25 oct. (19 h 05 AEST) Poule A : Australie contre Fidji Suncorp Stadium (Brisbane) Billets Ven. 30 oct. (20 h 05 AEDT) Poule B/C : Angleterre contre PNG WIN Stadium (Wollongong) Billets Sam. 31 oct. (14 h 30 AEST) Poule A : Nouvelle-Zélande contre Fidji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Billets Sam. 31 oct. (19 h 05 AEST) Poule A : Australie contre îles Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Billets Dim. 1er nov. (17 h 40 AEDT) Poule B/C : Liban contre France et Tonga contre Samoa CommBank Stadium (Sydney) Billets Sam. 7 nov. (20 h 05 AEDT) 1re demi-finale : adversaires à confirmer McDonald Jones Stadium (Newcastle) À confirmer Dim. 8 nov. (20 h 05 AEDT) 2e demi-finale : adversaires à confirmer Allianz Stadium (Sydney) À confirmer Dim. 15 nov. (18 h 35 AEST) Finale : adversaires à confirmer Suncorp Stadium (Brisbane) À confirmer

Quels stades accueilleront la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500

Allianz Stadium (Sydney) 42 500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000

CommBank Stadium (Sydney) 30 000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455

WIN Stadium (Wollongong) 23 750

HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui a remporté les dernières éditions de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année Vainqueur Finaliste Score de la finale Stade (ville) 2021 Australie Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australie Angleterre 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australie Nouvelle-Zélande 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nouvelle-Zélande Australie 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australie Nouvelle-Zélande 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australie Angleterre 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australie Grande-Bretagne 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australie Nouvelle-Zélande 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australie Grande-Bretagne 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







