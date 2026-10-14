Nous avons récemment assisté à des rencontres passionnantes en Super League et en NRL, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale : la Coupe du monde de rugby à XIII débute le 15 octobre en Australie, avec la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée également comme pays coorganisateurs.
Un mois de compétition intense et palpitante attend les 10 équipes qui viseront le titre mondial dans l’hémisphère Sud. Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matchs.
L’Australie part largement favorite pour décrocher le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle devrait toutefois faire face à une rude concurrence de la part de la Nouvelle-Zélande, autre pays coorganisateur et rival des Antipodes, ainsi que de l’Angleterre, des Samoa et des Tonga.
Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.
Quand aura lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroulera du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprendra 18 matchs au total : 15 matchs de poule, les demi-finales et la finale.
Il se déroulera également en parallèle des compétitions féminine et de rugby en fauteuil roulant.
Phase
Date(s)
Matchs de poule
Du 15 octobre au 1er novembre
Demi-finales
7 et 8 novembre
Finale
15 novembre
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et stade hôtes.
La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matchs organisés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek est également utilisé comme partenaire de vente.
Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.
Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et leur parviendront à temps pour le match.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les billets officiels à tarif standard pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.
Type de match
Billet adulte (16 ans et plus)
Billet famille (2+2 ou 1+3)
Phase de groupes et demi-finales
À partir de 19 AUD
À partir de 49 AUD
Finale (Suncorp Stadium)
À partir de 39 AUD
À partir de 109 AUD
Si le plan précis de chaque catégorie dépend fortement de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places sont réparties en plusieurs grandes catégories :
- Catégorie 1 / Premium : Places situées à hauteur de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.
- Catégorie 2 : Places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades.
- Catégorie 3 / Tarif standard : Places généralement situées derrière les poteaux ou dans les gradins supérieurs, aux tarifs les plus abordables.
À l’approche du tournoi, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.
Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Date et heure (locales)
Match
Stade (ville)
Billets
Jeu. 15 oct. (20 h 05 AEDT)
Poule A : Australie contre Nouvelle-Zélande
Allianz Stadium (Sydney)
Ven. 16 oct. (17 h 45 AEDT)
Poule B/C : Samoa contre France
CommBank Stadium (Sydney)
Sam. 17 oct. (14 h 25 PGT)
Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Liban
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
À confirmer
Sam. 17 oct. (17 h 05 AWST)
Poule B/C : Angleterre contre Tonga
HBF Park (Perth)
Dim. 18 oct. (16 h 05 AEDT)
Poule A : Fidji contre îles Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Ven. 23 oct. (20 h 05 AEDT)
Poule B/C : Tonga contre Liban
CommBank Stadium (Sydney)
Sam. 24 oct. (14 h 25 PGT)
Poule B/C : Papouasie-Nouvelle-Guinée contre Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
À confirmer
Sam. 24 oct. (14 h 35 AWST)
Poule B/C : Angleterre contre France
HBF Park (Perth)
Dim. 25 oct. (18 h 05 NZDT)
Poule A : Nouvelle-Zélande contre îles Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dim. 25 oct. (19 h 05 AEST)
Poule A : Australie contre Fidji
Suncorp Stadium (Brisbane)
Ven. 30 oct. (20 h 05 AEDT)
Poule B/C : Angleterre contre PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sam. 31 oct. (14 h 30 AEST)
Poule A : Nouvelle-Zélande contre Fidji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sam. 31 oct. (19 h 05 AEST)
Poule A : Australie contre îles Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dim. 1er nov. (17 h 40 AEDT)
Poule B/C : Liban contre France et Tonga contre Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sam. 7 nov. (20 h 05 AEDT)
1re demi-finale : adversaires à confirmer
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
À confirmer
Dim. 8 nov. (20 h 05 AEDT)
2e demi-finale : adversaires à confirmer
Allianz Stadium (Sydney)
À confirmer
Dim. 15 nov. (18 h 35 AEST)
Finale : adversaires à confirmer
Suncorp Stadium (Brisbane)
À confirmer
Quels stades accueilleront la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?
Les dix stades suivants accueilleront des matchs de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :
Pays
Stade (ville)
Capacité
Australie
Suncorp Stadium (Brisbane)
52 500
Allianz Stadium (Sydney)
42 500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33 000
CommBank Stadium (Sydney)
30 000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27 400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25 455
WIN Stadium (Wollongong)
23 750
HBF Park (Perth)
20 500
Nouvelle-Zélande
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14 800
Qui a remporté les dernières éditions de la Coupe du monde de rugby à XIII ?
La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :
Année
Vainqueur
Finaliste
Score de la finale
Stade (ville)
2021
Australie
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australie
Angleterre
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australie
Nouvelle-Zélande
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nouvelle-Zélande
Australie
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australie
Nouvelle-Zélande
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australie
Angleterre
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australie
Grande-Bretagne
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australie
Nouvelle-Zélande
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australie
Grande-Bretagne
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)