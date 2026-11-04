La Super League et la NRL nous ont récemment offert des rencontres de rugby à XIII passionnantes dans leurs championnats respectifs, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale et la Coupe du monde de rugby à XIII, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Après trois semaines de matches de poule intenses et exaltants, seules quatre équipes peuvent encore prétendre au titre : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Tonga et les Samoa. Les demi-finales auront lieu ce week-end, les 7 et 8 novembre, avant la finale dimanche prochain, le 15 novembre. Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matches.

L’Australie abordait la compétition en grande favorite pour décrocher un quatrième titre consécutif et un 13e au total depuis la première édition, en 1954. Elle a remporté tous ses matches de poule, mais sait que de sérieux défis l’attendent : d’abord les Samoa ce week-end, puis, si elle se qualifie, le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Zélande et les Tonga lors de la finale à Brisbane.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien ils coûtent et plus encore.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales) Match Billets Stade (ville) Samedi 7 novembre (20 h 05 AEDT) Demi-finale : Nouvelle-Zélande contre Tonga Billets McDonald Jones Stadium (Newcastle) Dimanche 8 novembre (20 h 05 AEDT) Demi-finale : Australie contre Samoa Billets Allianz Stadium (Sydney) Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST) Finale : adversaires à confirmer Billets Suncorp Stadium (Brisbane)

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels peuvent être achetés sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et chaque stade hôtes.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia, ainsi que Ticketmaster New Zealand. Selon le stade concerné, notamment pour certains matches disputés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek est également utilisé comme partenaire de billetterie.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels d’entrée générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.

Type de match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Phase de poules et demi-finales À partir de 19 $ AUD À partir de 49 $ AUD Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 $ AUD À partir de 109 $ AUD

Si le plan détaillé des catégories dépend largement de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places se répartissent en plusieurs catégories générales :

Catégorie 1 / Premium : places situées au niveau de la ligne médiane et dans les parties basses des tribunes latérales, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.

: places situées au niveau de la ligne médiane et dans les parties basses des tribunes latérales, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain. Catégorie 2 : places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades.

: places généralement situées dans les parties hautes des tribunes latérales ou dans les angles des stades. Catégorie 3 / Entrée générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les parties les plus hautes des tribunes, aux tarifs les plus abordables.

Consultez les sites officiels des équipes nationales à l’approche des matches pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quand a lieu la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroule du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Le tournoi, qui dure un mois, compte 18 matches au total : 15 matches de poule, les demi-finales et la finale.

L’événement se déroule en même temps que les compétitions féminine et de rugby fauteuil.

Phase Date(s) Matches de poule Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500 Allianz Stadium (Sydney) 42 500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000 CommBank Stadium (Sydney) 30 000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455 WIN Stadium (Wollongong) 23 750 HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :