Nous avons récemment assisté à des rencontres passionnantes dans les championnats nationaux de rugby à XIII, en Super League et en NRL, mais l’attention se porte désormais sur la scène internationale et la Coupe du monde de rugby à XIII, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Après trois semaines de phase de groupes intense et exaltante, seules quatre équipes peuvent encore prétendre au titre : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Tonga et les Samoa. Les demi-finales se joueront ce week-end (les 7 et 8 novembre), avant la finale dimanche prochain (le 15 novembre). Vous pouvez profiter de tout ce que le tournoi a à offrir en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie était la grande favorite pour remporter le titre pour la quatrième fois consécutive et la 13e fois au total depuis la première édition, en 1954. Elle a certes remporté tous ses matches de groupe, mais sait que de rudes épreuves l’attendent : les Samoa ce week-end, puis, si elle se qualifie, le vainqueur de Nouvelle-Zélande contre Tonga lors de la finale à Brisbane.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales) Match Billets Stade (ville) Samedi 7 novembre (20 h 05 AEDT) Demi-finale : Nouvelle-Zélande contre Tonga Billets McDonald Jones Stadium (Newcastle) Dimanche 8 novembre (20 h 05 AEDT) Demi-finale : Australie contre Samoa Billets Allianz Stadium (Sydney) Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST) Finale : équipes à déterminer Billets Suncorp Stadium (Brisbane)

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour chaque ville et chaque stade hôtes.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia (ainsi que Ticketmaster New Zealand). Selon le stade concerné, notamment pour certains matches disputés en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Ticketek est également utilisé comme partenaire de vente.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et arriveront à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en admission générale pour la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) sont proposés à partir de 19 $ AUD pour les adultes, mais les prix varient selon le match, le stade et la catégorie de places.

Type de match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Phase de groupes et demi-finales À partir de 19 $ AUD À partir de 49 $ AUD Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 $ AUD À partir de 109 $ AUD

Si la répartition précise des places par catégorie dépend largement de la configuration des 10 stades situés en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les places se répartissent en plusieurs catégories générales :

Catégorie 1 / Premium : places situées à hauteur de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.

: places situées à hauteur de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes basses, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain. Catégorie 2 : places généralement situées sur les côtés des tribunes hautes ou dans les angles des stades.

: places généralement situées sur les côtés des tribunes hautes ou dans les angles des stades. Catégorie 3 / Admission générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les niveaux supérieurs, aux tarifs les plus abordables.

Consultez les sites officiels des équipes nationales à l’approche des matches pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quand se déroule la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroule du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprend 18 matches au total (15 matches de groupe, les demi-finales et la finale).

La compétition se déroule en même temps que les épreuves féminines et de rugby fauteuil.

Phase Date(s) Matches de groupe Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500 Allianz Stadium (Sydney) 42 500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000 CommBank Stadium (Sydney) 30 000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455 WIN Stadium (Wollongong) 23 750 HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :