Il n'y a rien de plus exaltant que de regarder du football sous les projecteurs dans certains des stades les plus emblématiques d'Europe, et vous pouvez assouvir votre passion du sport en réservant dès aujourd'hui vos billets pour la Coupe d'Italie en vue des prochains matches en Italie.

Si l'actuel tenant du titre en Coupe d'Italie, l'Inter Milan, n'entrera dans la compétition qu'en huitièmes de finale en décembre, plusieurs affiches de coupe intrigantes se profilent à court terme. Le premier tour de l'édition 2026/27 se déroule du 14 au 17 août, avec notamment la Lazio, la Fiorentina et le Torino, pensionnaires de Serie A, tous en action.

Laissez GOAL vous guider à travers le processus d'achat de billets pour la Coupe d'Italie, la manière de réserver vos places, leur prix, et plus encore.

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Prochains matches de Coupe d'Italie 2026/27

Le tour préliminaire est désormais terminé, avec quatre équipes de Serie B/C qualifiées. Voici ce qui arrive au calendrier, avec les stades du premier tour inclus :

Date et heure Match Stade Billets ven. 14 août (18h00) Parma vs Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parme Billets ven. 14 août (18h30) Cagliari vs Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Billets ven. 14 août (20h45) Monza vs Avellino U-Power Stadium, Monza Billets ven. 14 août (21h15) Fiorentina vs Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florence Billets sam. 15 août (18h00) Catanzaro vs Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Billets sam. 15 août (18h30) Udinese vs Padova Bluenergy Stadium, Udine Billets sam. 15 août (20h45) Venezia vs Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venise Billets sam. 15 août (21h15) Torino vs Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Billets dim. 16 août (18h00) Frosinone vs Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Billets dim. 16 août (18h30) Genoa vs Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Gênes Billets dim. 16 août (20h45) Hellas Verona vs Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Vérone Billets dim. 16 août (21h15) Lazio vs Mantova Stadio Olimpico, Rome Billets lun. 17 août (18h00) Pisa vs Empoli Arena Garibaldi, Pise Billets lun. 17 août (18h30) Sassuolo vs Cesena Mapei Stadium, Reggio d'Émilie Billets lun. 17 août (20h45) Cremonese vs Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Crémone Billets lun. 17 août (21h15) Palermo vs Lecce Stadio Renzo Barbera, Palerme Billets mer. 2 sept. Deuxième tour (16 vainqueurs du premier tour, affiches à confirmer) Stades à confirmer Billets 2 et 16 déc. Huitièmes de finale (les huit vainqueurs du deuxième tour plus les huit têtes de série de Serie A) Stades à confirmer Billets 3 et 10 févr. 2027 Quarts de finale (affiches à confirmer) Stades à confirmer Billets 2/3 mars et 20/21 avr. 2027 Demi-finales, aller-retour (affiches à confirmer) Stades à confirmer Billets mer. 19 mai 2027 Finale (finalistes à confirmer) Stadio Olimpico, Rome Billets

Douze clubs de Serie A entrent en lice dès le premier tour, rejoignant les vainqueurs du tour préliminaire et l'essentiel du contingent de Serie B. Les autres équipes de l'élite, dont l'Inter Milan, champion en titre, ainsi que le reste du top 7 de Serie A de la saison passée, sont exemptées jusqu'aux huitièmes de finale en décembre.

Comment acheter des billets pour les matches de Coupe d'Italie

Les billets pour la Coupe d'Italie peuvent être achetés directement sur le site officiel du club recevant. C'est la méthode la plus fiable pour obtenir des places, surtout lors des premiers tours de la compétition. Lors de ces premiers tours, les billets ont peu de chances d'être écoulés rapidement, mais pour les matches des tours suivants, la demande a tendance à grimper vite.

La distribution des billets de Coupe d'Italie dépend aussi du stade de la compétition. Lors des premières phases, les billets sont mis en vente environ 3 à 4 semaines à l'avance. En revanche, à mesure que l'on avance dans le tournoi, les délais de mise en vente se resserrent. Ainsi, pour les quarts de finale, par exemple, les billets seraient probablement mis en vente 2 à 3 semaines avant le coup d'envoi. Pour la finale, la période de vente revient à environ un mois, avec une forte hausse de la demande au moment de la mise en vente initiale.

La demande écrasante pour certaines affiches de Coupe d'Italie signifie que les supporters peuvent devoir se tourner vers des options de revente secondaires, comme StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, à la hausse comme à la baisse par rapport au prix initial d'un billet, selon l'affiche et sa proximité avec la date du match.

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Combien coûtent les billets pour les matches de Coupe d'Italie ?

Les prix des billets de Coupe d'Italie varient en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le stade de la compétition, les équipes concernées, le lieu où se joue le match et la place que vous occupez. En général, cependant, les billets pour les rencontres des premiers tours se situent entre 5 € et 30 €. À mesure que le tournoi avance, les prix augmentent aussi, avec des billets pour les quarts de finale dans une fourchette de 40 € à 100 €.

Au Stadio Olimpico, les billets pour la finale se situent généralement entre 60 € et 200 €, même si ces prix devraient augmenter selon les deux équipes qui atteindront la finale.

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Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe d'Italie ?

Vous trouverez ci-dessous les dix derniers vainqueurs de la Coupe d'Italie. Toutes les finales ont été disputées au Stadio Olimpico de Rome, à l'exception de l'édition 2021, organisée au Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio Emilia en raison des restrictions liées au COVID.