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Comment acheter des billets pour la Coupe d’Italie 2026/27 : actualités des équipes, prix moyens des billets et plus encore

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Voici comment vous pourriez vous assurer des places pour certaines des prochaines affiches de coupe en Italie

Il n'y a rien de plus exaltant que de regarder du football sous les projecteurs dans certains des stades les plus emblématiques d'Europe, et vous pouvez assouvir votre passion du sport en réservant dès aujourd'hui vos billets pour la Coupe d'Italie en vue des prochains matches en Italie.

Si l'actuel tenant du titre en Coupe d'Italie, l'Inter Milan, n'entrera dans la compétition qu'en huitièmes de finale en décembre, plusieurs affiches de coupe intrigantes se profilent à court terme. Le premier tour de l'édition 2026/27 se déroule du 14 au 17 août, avec notamment la Lazio, la Fiorentina et le Torino, pensionnaires de Serie A, tous en action.

Laissez GOAL vous guider à travers le processus d'achat de billets pour la Coupe d'Italie, la manière de réserver vos places, leur prix, et plus encore.

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Prochains matches de Coupe d'Italie 2026/27

Le tour préliminaire est désormais terminé, avec quatre équipes de Serie B/C qualifiées. Voici ce qui arrive au calendrier, avec les stades du premier tour inclus :

Date et heureMatchStadeBillets
ven. 14 août (18h00)Parma vs Vicenza/CataniaStadio Ennio Tardini, ParmeBillets
ven. 14 août (18h30)Cagliari vs Arezzo/Union BresciaUnipol Domus, CagliariBillets
ven. 14 août (20h45)Monza vs AvellinoU-Power Stadium, MonzaBillets
ven. 14 août (21h15)Fiorentina vs Benevento/RavennaStadio Artemio Franchi, FlorenceBillets
sam. 15 août (18h00)Catanzaro vs SüdtirolStadio Nicola Ceravolo, CatanzaroBillets
sam. 15 août (18h30)Udinese vs PadovaBluenergy Stadium, UdineBillets
sam. 15 août (20h45)Venezia vs ModenaStadio Pier Luigi Penzo, VeniseBillets
sam. 15 août (21h15)Torino vs CarrareseStadio Olimpico Grande Torino, TurinBillets
dim. 16 août (18h00)Frosinone vs Juve StabiaStadio Benito Stirpe, FrosinoneBillets
dim. 16 août (18h30)Genoa vs Ascoli/PotenzaStadio Luigi Ferraris, GênesBillets
dim. 16 août (20h45)Hellas Verona vs Virtus EntellaStadio Marcantonio Bentegodi, VéroneBillets
dim. 16 août (21h15)Lazio vs MantovaStadio Olimpico, RomeBillets
lun. 17 août (18h00)Pisa vs EmpoliArena Garibaldi, PiseBillets
lun. 17 août (18h30)Sassuolo vs CesenaMapei Stadium, Reggio d'ÉmilieBillets
lun. 17 août (20h45)Cremonese vs SampdoriaStadio Giovanni Zini, CrémoneBillets
lun. 17 août (21h15)Palermo vs LecceStadio Renzo Barbera, PalermeBillets
mer. 2 sept.Deuxième tour (16 vainqueurs du premier tour, affiches à confirmer)Stades à confirmerBillets
2 et 16 déc.Huitièmes de finale (les huit vainqueurs du deuxième tour plus les huit têtes de série de Serie A)Stades à confirmerBillets
3 et 10 févr. 2027Quarts de finale (affiches à confirmer)Stades à confirmerBillets
2/3 mars et 20/21 avr. 2027Demi-finales, aller-retour (affiches à confirmer)Stades à confirmerBillets
mer. 19 mai 2027Finale (finalistes à confirmer)Stadio Olimpico, RomeBillets

Douze clubs de Serie A entrent en lice dès le premier tour, rejoignant les vainqueurs du tour préliminaire et l'essentiel du contingent de Serie B. Les autres équipes de l'élite, dont l'Inter Milan, champion en titre, ainsi que le reste du top 7 de Serie A de la saison passée, sont exemptées jusqu'aux huitièmes de finale en décembre.

Comment acheter des billets pour les matches de Coupe d'Italie

Les billets pour la Coupe d'Italie peuvent être achetés directement sur le site officiel du club recevant. C'est la méthode la plus fiable pour obtenir des places, surtout lors des premiers tours de la compétition. Lors de ces premiers tours, les billets ont peu de chances d'être écoulés rapidement, mais pour les matches des tours suivants, la demande a tendance à grimper vite.

La distribution des billets de Coupe d'Italie dépend aussi du stade de la compétition. Lors des premières phases, les billets sont mis en vente environ 3 à 4 semaines à l'avance. En revanche, à mesure que l'on avance dans le tournoi, les délais de mise en vente se resserrent. Ainsi, pour les quarts de finale, par exemple, les billets seraient probablement mis en vente 2 à 3 semaines avant le coup d'envoi. Pour la finale, la période de vente revient à environ un mois, avec une forte hausse de la demande au moment de la mise en vente initiale.

La demande écrasante pour certaines affiches de Coupe d'Italie signifie que les supporters peuvent devoir se tourner vers des options de revente secondaires, comme StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, à la hausse comme à la baisse par rapport au prix initial d'un billet, selon l'affiche et sa proximité avec la date du match.

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Combien coûtent les billets pour les matches de Coupe d'Italie ?

Les prix des billets de Coupe d'Italie varient en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le stade de la compétition, les équipes concernées, le lieu où se joue le match et la place que vous occupez. En général, cependant, les billets pour les rencontres des premiers tours se situent entre 5 € et 30 €. À mesure que le tournoi avance, les prix augmentent aussi, avec des billets pour les quarts de finale dans une fourchette de 40 € à 100 €.

Au Stadio Olimpico, les billets pour la finale se situent généralement entre 60 € et 200 €, même si ces prix devraient augmenter selon les deux équipes qui atteindront la finale.

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Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe d'Italie ?

Vous trouverez ci-dessous les dix derniers vainqueurs de la Coupe d'Italie. Toutes les finales ont été disputées au Stadio Olimpico de Rome, à l'exception de l'édition 2021, organisée au Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio Emilia en raison des restrictions liées au COVID.

AnnéeVainqueurFinalisteScore
2026Inter MilanLazio2-0
2025BologneAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter MilanFiorentina2-1
2022Inter MilanJuventus4-2 (ap)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NaplesJuventus0-0 (4-2 t.a.b.)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0

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