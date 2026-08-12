Il n'y a rien de plus exaltant que de regarder du football sous les projecteurs dans certains des stades les plus emblématiques d'Europe, et vous pouvez assouvir votre passion du sport en réservant dès aujourd'hui vos billets pour la Coupe d'Italie en vue des prochains matches en Italie.
Si l'actuel tenant du titre en Coupe d'Italie, l'Inter Milan, n'entrera dans la compétition qu'en huitièmes de finale en décembre, plusieurs affiches de coupe intrigantes se profilent à court terme. Le premier tour de l'édition 2026/27 se déroule du 14 au 17 août, avec notamment la Lazio, la Fiorentina et le Torino, pensionnaires de Serie A, tous en action.
Laissez GOAL vous guider à travers le processus d'achat de billets pour la Coupe d'Italie, la manière de réserver vos places, leur prix, et plus encore.
Prochains matches de Coupe d'Italie 2026/27
Le tour préliminaire est désormais terminé, avec quatre équipes de Serie B/C qualifiées. Voici ce qui arrive au calendrier, avec les stades du premier tour inclus :
|Date et heure
|Match
|Stade
|Billets
|ven. 14 août (18h00)
|Parma vs Vicenza/Catania
|Stadio Ennio Tardini, Parme
|Billets
|ven. 14 août (18h30)
|Cagliari vs Arezzo/Union Brescia
|Unipol Domus, Cagliari
|Billets
|ven. 14 août (20h45)
|Monza vs Avellino
|U-Power Stadium, Monza
|Billets
|ven. 14 août (21h15)
|Fiorentina vs Benevento/Ravenna
|Stadio Artemio Franchi, Florence
|Billets
|sam. 15 août (18h00)
|Catanzaro vs Südtirol
|Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
|Billets
|sam. 15 août (18h30)
|Udinese vs Padova
|Bluenergy Stadium, Udine
|Billets
|sam. 15 août (20h45)
|Venezia vs Modena
|Stadio Pier Luigi Penzo, Venise
|Billets
|sam. 15 août (21h15)
|Torino vs Carrarese
|Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
|Billets
|dim. 16 août (18h00)
|Frosinone vs Juve Stabia
|Stadio Benito Stirpe, Frosinone
|Billets
|dim. 16 août (18h30)
|Genoa vs Ascoli/Potenza
|Stadio Luigi Ferraris, Gênes
|Billets
|dim. 16 août (20h45)
|Hellas Verona vs Virtus Entella
|Stadio Marcantonio Bentegodi, Vérone
|Billets
|dim. 16 août (21h15)
|Lazio vs Mantova
|Stadio Olimpico, Rome
|Billets
|lun. 17 août (18h00)
|Pisa vs Empoli
|Arena Garibaldi, Pise
|Billets
|lun. 17 août (18h30)
|Sassuolo vs Cesena
|Mapei Stadium, Reggio d'Émilie
|Billets
|lun. 17 août (20h45)
|Cremonese vs Sampdoria
|Stadio Giovanni Zini, Crémone
|Billets
|lun. 17 août (21h15)
|Palermo vs Lecce
|Stadio Renzo Barbera, Palerme
|Billets
|mer. 2 sept.
|Deuxième tour (16 vainqueurs du premier tour, affiches à confirmer)
|Stades à confirmer
|Billets
|2 et 16 déc.
|Huitièmes de finale (les huit vainqueurs du deuxième tour plus les huit têtes de série de Serie A)
|Stades à confirmer
|Billets
|3 et 10 févr. 2027
|Quarts de finale (affiches à confirmer)
|Stades à confirmer
|Billets
|2/3 mars et 20/21 avr. 2027
|Demi-finales, aller-retour (affiches à confirmer)
|Stades à confirmer
|Billets
|mer. 19 mai 2027
|Finale (finalistes à confirmer)
|Stadio Olimpico, Rome
|Billets
Douze clubs de Serie A entrent en lice dès le premier tour, rejoignant les vainqueurs du tour préliminaire et l'essentiel du contingent de Serie B. Les autres équipes de l'élite, dont l'Inter Milan, champion en titre, ainsi que le reste du top 7 de Serie A de la saison passée, sont exemptées jusqu'aux huitièmes de finale en décembre.
Comment acheter des billets pour les matches de Coupe d'Italie
Les billets pour la Coupe d'Italie peuvent être achetés directement sur le site officiel du club recevant. C'est la méthode la plus fiable pour obtenir des places, surtout lors des premiers tours de la compétition. Lors de ces premiers tours, les billets ont peu de chances d'être écoulés rapidement, mais pour les matches des tours suivants, la demande a tendance à grimper vite.
La distribution des billets de Coupe d'Italie dépend aussi du stade de la compétition. Lors des premières phases, les billets sont mis en vente environ 3 à 4 semaines à l'avance. En revanche, à mesure que l'on avance dans le tournoi, les délais de mise en vente se resserrent. Ainsi, pour les quarts de finale, par exemple, les billets seraient probablement mis en vente 2 à 3 semaines avant le coup d'envoi. Pour la finale, la période de vente revient à environ un mois, avec une forte hausse de la demande au moment de la mise en vente initiale.
La demande écrasante pour certaines affiches de Coupe d'Italie signifie que les supporters peuvent devoir se tourner vers des options de revente secondaires, comme StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, à la hausse comme à la baisse par rapport au prix initial d'un billet, selon l'affiche et sa proximité avec la date du match.
Combien coûtent les billets pour les matches de Coupe d'Italie ?
Les prix des billets de Coupe d'Italie varient en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le stade de la compétition, les équipes concernées, le lieu où se joue le match et la place que vous occupez. En général, cependant, les billets pour les rencontres des premiers tours se situent entre 5 € et 30 €. À mesure que le tournoi avance, les prix augmentent aussi, avec des billets pour les quarts de finale dans une fourchette de 40 € à 100 €.
Au Stadio Olimpico, les billets pour la finale se situent généralement entre 60 € et 200 €, même si ces prix devraient augmenter selon les deux équipes qui atteindront la finale.
Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe d'Italie ?
Vous trouverez ci-dessous les dix derniers vainqueurs de la Coupe d'Italie. Toutes les finales ont été disputées au Stadio Olimpico de Rome, à l'exception de l'édition 2021, organisée au Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio Emilia en raison des restrictions liées au COVID.
|Année
|Vainqueur
|Finaliste
|Score
|2026
|Inter Milan
|Lazio
|2-0
|2025
|Bologne
|AC Milan
|1-0
|2024
|Juventus
|Atalanta
|1-0
|2023
|Inter Milan
|Fiorentina
|2-1
|2022
|Inter Milan
|Juventus
|4-2 (ap)
|2021
|Juventus
|Atalanta
|2-1
|2020
|Naples
|Juventus
|0-0 (4-2 t.a.b.)
|2019
|Lazio
|Atalanta
|2-0
|2018
|Juventus
|AC Milan
|4-0
|2017
|Juventus
|Lazio
|2-0