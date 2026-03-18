Après des demi-finales éprouvantes, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad se sont hissés parmi les deux derniers prétendants. Ils s’affronteront pour le trophée au stade de La Cartuja de Séville le 18 avril. Qui gardera son sang-froid pour être sacré nouveau roi de la Coupe ?

Laissez GOAL vous expliquer comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du Roi 2026, notamment leur prix et où vous pouvez vous les procurer.

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Quand a lieu la Coupe du Roi 2026 ?

Le seul match restant en Coupe du Roi est la finale. Elle se déroulera comme suit :

Date Affiche (HEC) Lieu Billets sam. 18 avril Atlético de Madrid vs Real Sociedad (21 h) Stade de La Cartuja (Séville) Billets

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du Roi 2026

Pour acheter des billets pour la finale de la Coupe du Roi, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad recevront tous deux un contingent spécifique, généralement d’environ 40 % chacun, qu’ils vendront directement à leurs socios et abonnés.

Les billets restants sont souvent gérés par la RFEF (Fédération royale espagnole de football), bien qu’ils soient notoirement difficiles à obtenir en raison d’une demande extrême.

Le stade de La Cartuja rénové affiche désormais une capacité de 72 000 places, mais même avec davantage de sièges disponibles, le guichets fermés est garanti.

Si vous manquez les tirages au sort officiels des clubs, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub, où des billets sont actuellement proposés aux supporters qui cherchent à assurer leur place à la dernière minute.

Billets pour la finale de la Coupe du Roi 2026 : combien coûtent-ils ?

Les prix officiels des billets pour la finale 2026 ont été fixés par catégories, dans une fourchette allant de 89 € à 282 €.

Les options les plus abordables se situent en tribune « Fondo » (derrière les buts), tandis que les places premium en « Preferencia » sont les plus chères.

Sur le marché secondaire, les prix fluctuent fortement en fonction de la disponibilité.

Sur des sites comme StubHub, les billets démarrent actuellement à environ 784 € à mesure que l’engouement monte autour de cette affiche.

À quoi s’attendre pour la finale de la Coupe du Roi ?

L’Atlético de Madrid a atteint la finale après une demi-finale haletante contre le tenant du titre, Barcelone. Malgré une démolition 4-0 du Barça au match aller, l’équipe de Diego Simeone a dû résister à un féroce retour au Camp Nou, se qualifiant finalement 4-3 sur l’ensemble des deux matches. Il s’agit de la première apparition d’Atleti en finale depuis 2013.

La Real Sociedad, de son côté, a affiché sa domination basque en éliminant l’Athletic Club. Un succès 1-0 à l’extérieur à San Mames, suivi d’une victoire maîtrisée 1-0 à domicile, a assuré son retour à Séville. « La Real » cherchera à reproduire son succès de 2020 dans ce même stade, où elle avait battu ces mêmes rivaux pour soulever le trophée.

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