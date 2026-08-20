Quel que soit le nom que vous préférez lui donner, Carabao Cup, EFL Cup ou League Cup, cette compétition est toujours synonyme de scénario haletant et de souvenirs inoubliables.

La quête de gloire dans cette Carabao Cup version 2026/27, qui s’achèvera avec la finale à Wembley le 21 mars, se poursuit de plus belle ce mois-ci. Vous pouvez prendre part à cette compétition exaltante en réservant des places pour les matches à venir, alors qu’une sélection de clubs de Premier League entre désormais en lice.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de la Carabao Cup, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Billets Carabao Cup 2026/27Réserver maintenant

Les affiches à suivre du 2e tour de la Carabao Cup

Date et heure (locale) Affiche Lieu Billets mer. 26 août (19 h 45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Billets mer. 26 août (19 h 45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Billets mer. 26 août (20 h) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Billets jeu. 27 août (19 h 30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (Londres) Billets jeu. 27 août (20 h) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Billets

Calendrier complet de la Carabao Cup 2026/27

Tour Date(s) Billets Tour préliminaire 1er-3 août Billets 1er tour 7-9 août Billets 2e tour semaine du 24 août Billets 3e tour semaines des 7 et 14 septembre Billets 4e tour semaine du 26 octobre Billets Quarts de finale semaine du 14 décembre Billets Demi-finales (aller) semaine du 11 janvier Billets Demi-finales (retour) semaine du 1er février Billets Finale dimanche 21 mars Billets

Comment acheter des billets pour la Carabao Cup

L’achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour obtenir des billets de Carabao Cup. Réserver tôt est essentiel, les abonnés et les membres inscrits ayant en général les meilleures chances de décrocher des places. Les billets de Carabao Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l’abonnement de saison d’une équipe, mais les abonnés, ainsi que les membres du club, bénéficient normalement de périodes d’accès prioritaires pour acheter leurs places.

En plus de permettre aux supporters de vivre une rencontre palpitante en semaine sous les projecteurs, la Carabao Cup offre aussi souvent une occasion rare de voir leur équipe en action. Il devient de plus en plus difficile pour les supporters de mettre la main sur des billets pour les matches de Premier League, si bien que ces rencontres de Coupe peuvent constituer une alternative possible pour certains.

En plus de l’achat de billets de Carabao Cup par les canaux officiels, les supporters ont également la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets de la Carabao Cup ?

Sans surprise, la demande pour les billets de Carabao Cup augmente à mesure que la compétition avance et que l’on se rapproche des derniers tours et de la finale. Les billets officiels au prix facial pour les premiers tours de la Carabao Cup coûtent généralement entre 10 £ et 30 £ pour les adultes, tandis que les billets juniors peuvent être trouvés à partir de seulement 1 £ à 10 £.

Les prix augmentent à mesure que les équipes de Premier League avancent, les billets officiels se situant en moyenne entre 20 £ et 60 £ pour les quarts de finale et les demi-finales, selon la catégorie du stade.

Pour la finale à Wembley, les prix au guichet pour l’événement phare s’échelonnent généralement d’environ 40 £ à 150 £, selon les différentes catégories de places.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs pour obtenir davantage d’informations sur la disponibilité. Les billets pour les matches de Carabao Cup sur des sites de revente secondaires comme StubHub sont également actuellement disponibles.

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Comment regarder les matches de la Carabao Cup 2026/27

Si vous ne pouvez assister à aucun des prochains matches de Carabao Cup, la meilleure option suivante est de regarder ou de suivre l’action en streaming depuis chez vous ou en déplacement. Pour les téléspectateurs britanniques, Sky Sports diffuse chaque match de la Carabao Cup 2026/27 en direct. En plus de pouvoir regarder tous les matches sur Sky Sports, vous pouvez aussi les streamer sur NOW et l’application Sky Sports.

NOW est un service de streaming instantané qui donne accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sky Sports+, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, les clients peuvent donc s’inscrire et regarder instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent également accès à tous les flux Sky Sports+ en direct, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à certaines rediffusions et temps forts à la demande pendant la période d’abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes :

Abonnement économique 12 mois : 27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf annulation.

27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf annulation. Abonnement journée : 14,99 £ - Paiement unique - Votre abonnement NOW Sports Day Membership commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures

Aux États-Unis, CBS Sports est le diffuseur de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Si un match est diffusé sur CBS Sports Network, vous pouvez aussi le regarder via des plateformes de streaming TV en direct comme Fubo. Les différentes formules d’abonnement Fubo comprennent : Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Sports + News (55,99 $/mois)

Fubo offre un essai gratuit de 5 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules. Pour éviter d’être automatiquement facturé au prix plein du palier sélectionné, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 5 jours.

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