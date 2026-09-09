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Comment acheter des billets pour la Bundesliga 2026/27 : calendrier des journées, prix moyens des billets et plus encore

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Bayern Munich
Borussia Dortmund

Si vous cherchez à acheter des billets de Bundesliga pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des offres.

Réserver des billets de Bundesliga

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🎟️ Packs hospitalité et billets : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Espaces famille et billets : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Signal Iduna Park : RÉSERVER DES BILLETS

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Prochains matches de la 2e journée de Bundesliga et billets

Date et heure (CET)

Match

Stade

Billets

ven. 4 sept., 20:30

Stuttgart vs Köln

MHPArena (Stuttgart)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Bayer Leverkusen vs Union Berlin

BayArena (Leverkusen)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Borussia M'gladbach vs Elversberg

BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Hoffenheim vs Borussia Dortmund

PreZero Arena (Sinsheim)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Paderborn vs Freiburg

Home Deluxe Arena (Paderborn)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Werder Bremen vs RB Leipzig

Weserstadion (Bremen)

Billets

sam. 5 sept., 18:30

Schalke 04 vs Bayern Munich

VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

Billets

dim. 6 sept., 15:30

Hamburger SV vs Mainz 05

Volksparkstadion (Hamburg)

Billets

dim. 6 sept., 17:30

Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Deutsche Bank Park (Francfort)

Billets

Comment obtenir des billets de Bundesliga ?

La méthode la plus fiable et la plus économique pour acheter des billets de match de Bundesliga consiste à passer par les sites officiels des clubs. Il vaut la peine de les consulter régulièrement pour obtenir des informations sur la mise en vente des billets, les dates de sortie et les disponibilités.

Les abonnés ont souvent la priorité, suivis des membres puis du grand public.

De nombreux clubs offrent aux membres un accès prioritaire aux préventes et des options préférentielles sur les billets, vous pouvez donc envisager d’adhérer si vous comptez assister à plusieurs matches.

Pour ceux qui cherchent à s’assurer une place lors des grandes affiches de Bundesliga tout au long de la saison, comme Bayern Munich vs Borussia Dortmund (« Der Klassiker ») et Hamburger SV vs Werder Bremen (« Nordderby »), il est toutefois conseillé d’essayer d’acheter les billets le plus tôt possible, avant qu’ils ne soient épuisés.

En outre, les supporters peuvent acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets via des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets de Bundesliga ?

En moyenne, les billets officiels pour les matches de Bundesliga vont de 10 € à 90 €.

Voici quelques exemples de tarifs pratiqués par les clubs :

Club

Debout (adulte)

Assis (standard)

Assis (catégorie supérieure)

Bayern Munich

15 €

40 €

80 €

Borussia Dortmund

18,50 €

38 €

75 €

Eintracht Frankfurt

15 €

25 €

85 €

Cologne

16 €

35 €

75 €

RB Leipzig

15 €

30 €

70 €

La Bundesliga est également célèbre pour la règle du « 50+1 », qui garantit que les clubs sont détenus majoritairement par leurs membres plutôt que par des investisseurs uniques. Cela permet de maintenir des prix de billets relativement abordables par rapport aux autres grands championnats européens.

Comment obtenir des billets hospitalité de Bundesliga ?

Des packs VIP ou hospitalité, qui incluent les billets de match, l’hébergement, l’accès aux salons et d’autres avantages, sont également proposés à l’achat dans la majorité des clubs de Bundesliga.

Vous voulez savoir à quoi vous attendre avec un pack hospitalité ? Voici ce à quoi vous devez faire attention dans les principaux stades de Bundesliga, comme l’Allianz Arena, le Signal Iduna Park et la Red Bull Arena :

  • Place VIP standard : siège premium rembourré dans une zone privilégiée du stade avec accès à un salon partagé, buffet et boissons offertes, à partir de 200 € par match
  • Salon Club / Business : places premium réservées avec accès exclusif au salon avant, pendant et après le match, restauration haut de gamme, open bar et animations, à partir de 300 € par match
  • Salon thématique / premium : espaces hospitalité spécialement identifiés (par ex. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) avec menus améliorés, champagne et places de choix, à partir de 600 € par match
  • Suite privée / Skybox : loge privée entièrement fermée pour 8 à 20 invités avec restauration de luxe, personnel dédié et installations privées, à partir de 3 000 € par match
  • Pack ultra-premium : hospitalité très haut de gamme, comme les salons Prestige ou Platinum, avec gastronomie raffinée, boissons premium illimitées et accès VIP, à partir de 1 200 € par personne et par match

Ce qu’il faut savoir sur la Bundesliga

Avec une foule de stars mondiales du football, telles que Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick et Luis Diaz, qui évoluent actuellement en Allemagne pour certains des plus grands clubs de la planète (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), les supporters se ruent pour mettre la main sur des billets de match de Bundesliga.

Attirer les grands noms du football n’a bien sûr rien de nouveau pour la Bundesliga, puisque des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben et Jude Bellingham ont tous auparavant brillé sur la scène allemande.

Fondée en 1963, la Bundesliga possède une riche histoire et s’est imposée comme l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe. Le championnat, réputé pour son atmosphère vibrante et conviviale ainsi que pour ses supporters passionnés de tous âges, compte 18 équipes venues de tout le pays.

Bien qu’il ait été détrôné, pour la première fois depuis 2012, par le Bayer Leverkusen il y a deux ans, le Bayern Munich a rugi de nouveau depuis, remportant le titre avec un écart cumulé de 29 points lors des deux dernières campagnes. Harry Kane a encore une fois été leur principal catalyseur offensif, et la légende anglaise fonce désormais vers la barre des 100 buts avec le géant allemand.

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