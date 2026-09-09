Réserver des billets de Bundesliga

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Prochains matches de la 2e journée de Bundesliga et billets

Date et heure (CET) Match Stade Billets ven. 4 sept., 20:30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Billets sam. 5 sept., 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Billets sam. 5 sept., 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Billets sam. 5 sept., 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Billets sam. 5 sept., 15:30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Billets sam. 5 sept., 15:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Billets sam. 5 sept., 18:30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Billets dim. 6 sept., 15:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Billets dim. 6 sept., 17:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Francfort) Billets

Comment obtenir des billets de Bundesliga ?

La méthode la plus fiable et la plus économique pour acheter des billets de match de Bundesliga consiste à passer par les sites officiels des clubs. Il vaut la peine de les consulter régulièrement pour obtenir des informations sur la mise en vente des billets, les dates de sortie et les disponibilités.

Les abonnés ont souvent la priorité, suivis des membres puis du grand public.

De nombreux clubs offrent aux membres un accès prioritaire aux préventes et des options préférentielles sur les billets, vous pouvez donc envisager d’adhérer si vous comptez assister à plusieurs matches.

Pour ceux qui cherchent à s’assurer une place lors des grandes affiches de Bundesliga tout au long de la saison, comme Bayern Munich vs Borussia Dortmund (« Der Klassiker ») et Hamburger SV vs Werder Bremen (« Nordderby »), il est toutefois conseillé d’essayer d’acheter les billets le plus tôt possible, avant qu’ils ne soient épuisés.

En outre, les supporters peuvent acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets via des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets de Bundesliga ?

En moyenne, les billets officiels pour les matches de Bundesliga vont de 10 € à 90 €.

Voici quelques exemples de tarifs pratiqués par les clubs :

Club Debout (adulte) Assis (standard) Assis (catégorie supérieure) Bayern Munich 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Cologne 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

La Bundesliga est également célèbre pour la règle du « 50+1 », qui garantit que les clubs sont détenus majoritairement par leurs membres plutôt que par des investisseurs uniques. Cela permet de maintenir des prix de billets relativement abordables par rapport aux autres grands championnats européens.

Comment obtenir des billets hospitalité de Bundesliga ?

Des packs VIP ou hospitalité, qui incluent les billets de match, l’hébergement, l’accès aux salons et d’autres avantages, sont également proposés à l’achat dans la majorité des clubs de Bundesliga.

Vous voulez savoir à quoi vous attendre avec un pack hospitalité ? Voici ce à quoi vous devez faire attention dans les principaux stades de Bundesliga, comme l’Allianz Arena, le Signal Iduna Park et la Red Bull Arena :

Place VIP standard : siège premium rembourré dans une zone privilégiée du stade avec accès à un salon partagé, buffet et boissons offertes, à partir de 200 € par match

Salon Club / Business : places premium réservées avec accès exclusif au salon avant, pendant et après le match, restauration haut de gamme, open bar et animations, à partir de 300 € par match

Salon thématique / premium : espaces hospitalité spécialement identifiés (par ex. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) avec menus améliorés, champagne et places de choix, à partir de 600 € par match

Suite privée / Skybox : loge privée entièrement fermée pour 8 à 20 invités avec restauration de luxe, personnel dédié et installations privées, à partir de 3 000 € par match

Pack ultra-premium : hospitalité très haut de gamme, comme les salons Prestige ou Platinum, avec gastronomie raffinée, boissons premium illimitées et accès VIP, à partir de 1 200 € par personne et par match

Ce qu’il faut savoir sur la Bundesliga

Avec une foule de stars mondiales du football, telles que Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick et Luis Diaz, qui évoluent actuellement en Allemagne pour certains des plus grands clubs de la planète (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), les supporters se ruent pour mettre la main sur des billets de match de Bundesliga.

Attirer les grands noms du football n’a bien sûr rien de nouveau pour la Bundesliga, puisque des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben et Jude Bellingham ont tous auparavant brillé sur la scène allemande.

Fondée en 1963, la Bundesliga possède une riche histoire et s’est imposée comme l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe. Le championnat, réputé pour son atmosphère vibrante et conviviale ainsi que pour ses supporters passionnés de tous âges, compte 18 équipes venues de tout le pays.

Bien qu’il ait été détrôné, pour la première fois depuis 2012, par le Bayer Leverkusen il y a deux ans, le Bayern Munich a rugi de nouveau depuis, remportant le titre avec un écart cumulé de 29 points lors des deux dernières campagnes. Harry Kane a encore une fois été leur principal catalyseur offensif, et la légende anglaise fonce désormais vers la barre des 100 buts avec le géant allemand.