Comment acheter des billets pour l’Eredivisie 2026/27 : prix moyens des billets, Ajax, Feyenoord et plus encore

Réserver des billets d'Eredivisie :

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Comment acheter des billets pour l'Eredivisie 2026/27 ?

Il existe plusieurs façons de se procurer des places dans les stades néerlandais, selon le profil du match, le niveau de sécurité et votre fenêtre de planification :

Portails officiels de billetterie des clubs : Acheter directement via les billetteries officielles des clubs (par exemple ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) est la principale solution pour obtenir des billets au tarif nominal. Les billets sont généralement mis en vente en ligne 2 à 4 semaines avant le coup d'envoi.

Système néerlandais de Clubcard (Club Card) : Aux Pays-Bas, les affiches à haut risque ou à forte demande, comme De Klassieker ou les derbies locaux, nécessitent une Dutch Clubcard vérifiée ou une adhésion officielle au club. Les visiteurs venant de l'étranger peuvent s'inscrire à des adhésions numériques de club, comme l'Ajax Club Card ou le PSV Supporters Club, afin d'obtenir l'autorisation d'achat pour les matches non restreints.

Plateformes officielles de revente : La plupart des grands clubs d'Eredivisie disposent sur leur site de places de marché officielles de revente de billets, permettant aux abonnés de revendre leurs places en toute sécurité à des supporters vérifiés au tarif nominal lorsque c'est complet.

Plateforme de revente secondaire : Si les mises en vente officielles sont épuisées, ou si vous ne disposez pas d'une Clubcard pour les grandes affiches, les plateformes secondaires de billetterie proposent des options vérifiées de revente de billets numériques pour les voyageurs internationaux. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets pour l'Eredivisie 2026/27 ?

Acheter directement auprès des clubs néerlandais pour un match à l'unité offre certains des tarifs les plus compétitifs parmi les grands championnats européens :

Tarifs directs au prix nominal : Les billets adultes pour un match à l'unité vont généralement de 20 € à 85 € , selon le club, la catégorie du stade et celle de l'adversaire. Les rencontres de championnat au profil plus modeste dans des enceintes comme l'AFAS Stadion ou l'Euroborg commencent dans la fourchette la plus basse, tandis que les matches impliquant le « Big Three » se situent dans la fourchette haute.

Emplacement des tribunes : Les places les plus abordables, ainsi que les tribunes debout sécurisées, se trouvent derrière les buts dans les tribunes latérales courtes (Korte Zijde). Les sièges centraux sur les longs côtés (Lange Zijde) affichent des tarifs au prix nominal plus élevés.

Tarifs sur les plateformes de revente secondaire : Sur les plateformes secondaires comme StubHub, les billets d'entrée de gamme pour des matches standards d'Eredivisie démarrent à environ 30 € et peuvent aller jusqu'à 45 €, alors que les rivalités à très forte intensité comme De Klassieker ou De Topper affichent des tarifs dictés par le marché en fonction du classement.

Catégories à tarif réduit : La plupart des clubs néerlandais proposent des catégories de billets à prix réduit pour les jeunes supporters, moins de 12 ans et moins de 18 ans, ainsi que des packs pour les espaces famille lors des matches nationaux.

Quand l'Eredivisie a-t-elle été créée ?

Fondée en 1956, l'Eredivisie s'impose comme l'un des championnats de première division les plus vibrants du football européen, célébrant 70 ans de football professionnel néerlandais durant la saison 2026/27.

Célébré dans le monde entier pour son attachement au Football total, ses talents prolifiques issus des centres de formation et son style offensif, le championnat néerlandais offre une ambiance de match immanquable.

Du rugissant Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam, d'une capacité de 55 000 places, au chaudron qu'est De Kuip à Rotterdam (stade de Feyenoord), en passant par les enceintes plus intimes et hostiles de De Grolsch Veste du FC Twente ou de De Adelaarshorst de Go Ahead Eagles, la culture des supporters néerlandais repose sur une profonde passion communautaire, des tifos et un soutien vocal incessant.



