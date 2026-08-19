Club América, le club le plus titré et le plus riche de Liga MX, espère rebondir lors de cette campagne après douze mois difficiles, et vous pourriez être à Mexico pour le voir entrer sur la pelouse.

Avant cette période compliquée à la fin de l'année 2025 et au début de 2026, les Águilas étaient sur leur lancée, remportant trois titres de suite (Apertura 2024 et 2025, ainsi que Clausura 2025) et terminant deuxièmes du Clausura 2025.

En plus de voir à l'œuvre plusieurs joueurs de classe mondiale, comme Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez et Raphael Veiga, ceux qui assisteront aux matches à domicile de Club América auront aussi le privilège de mettre les pieds dans l'une des enceintes les plus emblématiques du monde, l'Estadio Azteca.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie afin de savoir comment réserver des places pour les matches de Club América, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Club América

Date et heure (locale) Match Lieu Billets ven. 21 août (21 h) Liga MX : FC Juarez vs Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Billets mer. 26 août (19 h 45) Leagues Cup : Columbus Crew vs Club America Dignity Health Sports Park (Carson, États-Unis) Billets sam. 29 août (19 h) Liga MX : Club America vs Club Puebla Estadio Azteca (Mexico) Billets sam. 5 sept. (19 h) Liga MX : Club America vs Club Tijuana Estadio Azteca (Mexico) Billets sam. 12 sept. (à confirmer) Liga MX : Cruz Azul vs Club America Estadio Azteca (Mexico) Billets sam. 19 sept. (21 h) Liga MX : Club America vs C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Mexico) Billets dim. 27 sept. (21 h) Liga MX : Club Necaxa vs Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Billets sam. 10 oct. (21 h) Liga MX : Club America vs C.F. Monterrey Estadio Azteca (Mexico) Billets sam. 17 oct. (19 h) Liga MX : Club León vs Club America León Stadium (León) Billets

Comment acheter des billets pour Club América

Les billets officiels pour les matches à domicile de Club América peuvent être achetés en version numérique via l'application Fanki ou Fanki.com, qui constitue la principale plateforme officielle de billetterie du club. Les billets sont généralement mis en vente pendant la semaine du match, le plus souvent entre 3 et 7 jours avant le coup d'envoi.

Il est parfois possible d'acheter des billets directement au guichet de l'Estadio Azteca le jour du match, si la rencontre n'est pas à guichets fermés. Il convient de noter que le guichet traite les transactions de manière numérique via une application mobile, plutôt qu'avec des billets papier physiques ou en espèces.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Club America sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Club America ?

Les billets officiels de Club América pour les matches standard de Liga MX à domicile à l'Estadio Azteca se situent généralement entre 675 MXN et 3 500 MXN (35 $ US à 200 $ US). Toutefois, les expériences d'hospitalité premium peuvent grimper bien plus haut, jusqu'à 9 000 MXN (475 $ US).

Les prix au tarif de base fluctuent de manière dynamique en fonction du profil de l'équipe adverse, les affiches de rivalité historique comme le Clásico Nacional contre Chivas de Guadalajara entraînant des prix de base plus élevés.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d'informations ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Estadio Azteca

L'Estadio Azteca, officiellement connu sous le nom d'Estadio Banorte pour des raisons de sponsoring, est un stade de football situé à Coyoacán, à Mexico.

Il est le domicile habituel du club de Liga MX Club America, ainsi que de Cruz Azul par périodes, et de l'équipe nationale du Mexique, depuis son ouverture en 1966. Avec une capacité de 87 523 places, il s'agit du plus grand stade d'Amérique latine et du huitième plus grand stade de football au monde.

L'Azteca a notamment accueilli les finales des Coupes du monde 1970 et 1986, et même s'il n'a pas reçu la finale de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, il est entré dans l'histoire cet été en devenant le seul stade à accueillir des matches lors de trois Coupes du monde différentes.

Records et statistiques de Club America

Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) est le club le plus titré et le plus décoré de l'histoire du football mexicain, détenant le record du plus grand nombre de titres de champion nationaux et de trophées internationaux de clubs dans la région CONCACAF.

Palmarès et faits marquants

Liga MX : 16 titres (record national absolu)

Copa México : 6 titres (record national absolu)

Coupe des champions de la CONCACAF / Ligue des champions : 7 titres (record régional partagé)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d'apparitions : Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Plus grand nombre de buts : Luis Roberto Alves (« Zague ») (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Leaders de tous les temps

Club América occupe la tête du classement historique de la Liga MX pour le plus grand nombre total de victoires, de points accumulés et de buts marqués.

Jamais relégué

Club America fait partie des deux seules équipes, l'autre étant Chivas, à n'avoir jamais été reléguées en deuxième division mexicaine.



