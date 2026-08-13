Le championnat de France (Ligue 1) a toujours bénéficié d’un immense engouement auprès des supporters européens et du monde entier, et la domination continue du Paris Saint-Germain, désormais cinq titres de champion consécutifs accompagnés d’une défense de son titre en Ligue des champions, n’a fait que renforcer encore davantage son aura à l’aube de la saison 2026/27.
Si le Paris Saint-Germain reste l’équipe phare du football français, l’envie générale de voyager et d’assister à des matches dans des stades aux quatre coins de la France continue de croître fortement, avec deux promus, Troyes et Le Mans, qui apportent de nouveaux récits à la division cette saison.
Laissez GOAL vous guider pour transformer vos rêves de football français en réalité en décrochant un billet pour un prochain match de Ligue 1 cette saison.
Matches à venir de la 1re journée de Ligue 1 et billets
|Date et heure (CET)
|Affiche
|Stade
|Billets
|ven. 21 août, 20h45
|Marseille vs Strasbourg
|Stade Vélodrome (Marseille)
|Billets
|sam. 22 août, 17h15
|Lens vs Auxerre
|Stade Bollaert-Delelis (Lens)
|Billets
|sam. 22 août, 20h45
|Le Mans vs Brest
|Stade Marie-Marvingt (Le Mans)
|Billets
|sam. 22 août, 20h45
|Nice vs Lorient
|Allianz Riviera (Nice)
|Billets
|sam. 22 août, 20h45
|Toulouse vs Olympique Lyonnais
|Stadium de Toulouse (Toulouse)
|Billets
|sam. 22 août, 20h45
|Troyes vs Paris FC
|Stade de l'Aube (Troyes)
|Billets
|dim. 23 août, 15h00
|Angers vs Lille
|Raymond Kopa Stadium (Angers)
|Billets
|dim. 23 août, 17h15
|Le Havre vs Monaco
|Stade Océane (Le Havre)
|Billets
|dim. 23 août, 20h45
|Paris Saint-Germain vs Rennes
|Parc des Princes (Paris)
|Billets
Matches à venir de la 2e journée de Ligue 1 et billets
|Date et heure (CET)
|Affiche
|Stade
|Billets
|ven. 28 août, 20h45
|Lille vs Paris Saint-Germain
|Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)
|Billets
|sam. 29 août, 17h15
|Strasbourg vs Lens
|Stade de la Meinau (Strasbourg)
|Billets
|sam. 29 août, 20h45
|Auxerre vs Angers
|Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)
|Billets
|sam. 29 août, 20h45
|Brest vs Toulouse
|Stade Francis-Le Ble (Brest)
|Billets
|sam. 29 août, 20h45
|Lorient vs Troyes
|Stade du Moustoir (Lorient)
|Billets
|sam. 29 août, 20h45
|Olympique Lyonnais vs Le Havre
|Parc Olympique Lyonnais (Lyon)
|Billets
|dim. 30 août, 15h00
|Paris FC vs Nice
|Stade Jean-Bouin (Paris)
|Billets
|dim. 30 août, 17h15
|Rennes vs Le Mans
|Roazhon Park (Rennes)
|Billets
|dim. 30 août, 20h45
|Monaco vs Marseille
|Stade Louis II (Monaco)
|Billets
Les dix affiches de prestige officiellement retenues cette saison pour une diffusion en direct incluent également le déplacement du PSG à Marseille le 20 septembre et le match retour au Parc des Princes le 7 février, deux dates clés pour les supporters en quête de billets pour Le Classique.
Comment acheter des billets de Ligue 1
Pour acheter des billets de match de Ligue 1, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur les sites officiels des clubs.
Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Les billets sont souvent mis en vente entre 4 et 6 semaines avant le jour du match.
Si les billets des plus grands clubs, comme le PSG, s’écoulent souvent rapidement, ceux de nombreuses autres équipes sont plus accessibles.
Si les billets sont épuisés via les canaux officiels ou si vous cherchez à obtenir des places à la dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.
Combien coûtent les billets de Ligue 1 ?
Le coût des billets pour les matches de Ligue 1 varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces grilles diffèrent d’un club à l’autre.
En plus de ces facteurs, l’emplacement des sièges dans les stades influe fortement sur le prix des billets, les meilleures vues étant les plus chères.
Certains clubs classent également les matches par catégories, les affiches de prestige contre des adversaires de renom, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille) et « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais vs Marseille), relevant du palier le plus élevé, avec des prix qui augmentent en conséquence.
Clubs de Ligue 1 2026/27 par prix des billets
|Club
|Stade
|Fourchette de prix des billets (adulte)
|Angers
|Stade Raymond Kopa
|15 €-70 €
|Auxerre
|Stade Abba Deschamps
|15 €-65 €
|Brest
|Stade Francis-Le-Bleu
|15 €-75 €
|Le Havre
|Stade Oceane
|15 €-70 €
|Le Mans
|Stade Marie-Marvingt
|15 €-60 €
|Lens
|Stade Bollaert-Delelis
|20 €-95 €
|Lille
|Stade Pierre-Mauroy
|25 €-110 €
|Lorient
|Stade du Moustoir
|15 €-65 €
|Lyon
|Groupama Stadium
|25 €-120 €
|Marseille
|Stade Vélodrome
|30 €-220 €
|Monaco
|Stade Louis II
|20 €-100 €
|Nice
|Allianz Riviera
|20 €-90 €
|Paris FC
|Stade Jean-Bouin
|15 €-70 €
|Paris Saint-Germain
|Parc des Princes
|45 €-350 €
|Rennes
|Roazhon Park
|20 €-85 €
|Strasbourg
|Stade de la Meinau
|20 €-90 €
|Toulouse
|Stadium de Toulouse
|15 €-75 €
|Troyes
|Stade de l'Aube
|15 €-60 €
À quoi s’attendre pour la saison de Ligue 1 ?
Quel que soit le match de Ligue 1 pour lequel vous déciderez de réserver des billets, vous avez de fortes chances d’y voir quelques brillants jeunes talents du futur. Tout un flot de célèbres joueurs français a lancé son impressionnante carrière sur le sol national, parmi lesquels Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) et Michel Platini (Nancy), pour n’en citer que quelques-uns.
En plus de sa réputation de vivier dans le développement des jeunes talents français, la Ligue 1 accueille également des talents mondiaux du football actuel, comme Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun et Endrick.
Le Paris Saint-Germain reste le porte-étendard de la Ligue 1, et la demande de billets est toujours forte pour le voir à l’œuvre au Parc des Princes. La saison dernière a encore été une campagne de domination pour les Rouge-et-Bleu, qui ont décroché un cinquième titre de champion de France consécutif, le 14e de leur histoire, en repoussant un rare défi pour le titre du RC Lens avec une journée d’avance.
Non seulement le club a dominé sur la scène nationale, mais l’équipe de Luis Enrique a également défendu avec succès sa couronne européenne, en battant Arsenal en finale de la Ligue des champions pour devenir la première équipe à conserver le trophée depuis le Real Madrid en 2018. Le PSG figure désormais parmi un groupe très fermé de clubs, avec le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Ajax, à avoir remporté deux fois de suite la plus grande compétition européenne à l’ère moderne.
Peu d’équipes dans le monde peuvent se targuer d’un palmarès comme celui du PSG. Le club le plus titré de France, bien qu’il n’existe que depuis un peu plus d’un demi-siècle, a accumulé plus de 50 trophées majeurs.
La saison de Marseille a raconté une toute autre histoire. Roberto De Zerbi a été limogé en février après une série de résultats difficile, Habib Beye étant finalement nommé entraîneur principal après un bref intérim, et le club a glissé à la cinquième place du classement final, manquant la Ligue des champions au profit d’une qualification en Ligue Europa. Malgré cette fin décevante, Marseille reste l’un des clubs les plus soutenus de France, avec des affluences dépassant régulièrement les 60 000 spectateurs au Stade Vélodrome, également connu sous le nom d’Orange Vélodrome, qui possède la plus grande capacité de Ligue 1.
Marseille est également devenu célèbre en étant le premier club français à remporter la Ligue des champions. Une équipe emmenée par la légende française Didier Deschamps et qui comptait notamment Basile Boli et Marcel Desailly a battu l’AC Milan 1-0 en finale en 1993 à Munich pour devenir reine d’Europe. Parmi les autres clubs français qui attirent régulièrement de grandes affluences à domicile figurent également l’Olympique Lyonnais, Lille et Lens, tandis que les promus Troyes et Le Mans, ce dernier retrouvant l’élite après 16 ans d’absence, ajoutent de nouveaux stades au calendrier cette saison.