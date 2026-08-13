Le championnat de France (Ligue 1) a toujours bénéficié d’un immense engouement auprès des supporters européens et du monde entier, et la domination continue du Paris Saint-Germain, désormais cinq titres de champion consécutifs accompagnés d’une défense de son titre en Ligue des champions, n’a fait que renforcer encore davantage son aura à l’aube de la saison 2026/27.

Si le Paris Saint-Germain reste l’équipe phare du football français, l’envie générale de voyager et d’assister à des matches dans des stades aux quatre coins de la France continue de croître fortement, avec deux promus, Troyes et Le Mans, qui apportent de nouveaux récits à la division cette saison.

Laissez GOAL vous guider pour transformer vos rêves de football français en réalité en décrochant un billet pour un prochain match de Ligue 1 cette saison.

Billets Ligue 1 2026/27Réserver maintenant

Matches à venir de la 1re journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 21 août, 20h45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Billets sam. 22 août, 17h15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Billets sam. 22 août, 20h45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Billets sam. 22 août, 20h45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Billets sam. 22 août, 20h45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Billets sam. 22 août, 20h45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Billets dim. 23 août, 15h00 Angers vs Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Billets dim. 23 août, 17h15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Billets dim. 23 août, 20h45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Billets

Matches à venir de la 2e journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 28 août, 20h45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Billets sam. 29 août, 17h15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Billets sam. 29 août, 20h45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Billets sam. 29 août, 20h45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Billets sam. 29 août, 20h45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Billets sam. 29 août, 20h45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Billets dim. 30 août, 15h00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Billets dim. 30 août, 17h15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Billets dim. 30 août, 20h45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Billets

Les dix affiches de prestige officiellement retenues cette saison pour une diffusion en direct incluent également le déplacement du PSG à Marseille le 20 septembre et le match retour au Parc des Princes le 7 février, deux dates clés pour les supporters en quête de billets pour Le Classique.

Comment acheter des billets de Ligue 1

Pour acheter des billets de match de Ligue 1, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur les sites officiels des clubs.

Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Les billets sont souvent mis en vente entre 4 et 6 semaines avant le jour du match.

Si les billets des plus grands clubs, comme le PSG, s’écoulent souvent rapidement, ceux de nombreuses autres équipes sont plus accessibles.

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels ou si vous cherchez à obtenir des places à la dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.

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Combien coûtent les billets de Ligue 1 ?

Le coût des billets pour les matches de Ligue 1 varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces grilles diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement des sièges dans les stades influe fortement sur le prix des billets, les meilleures vues étant les plus chères.

Certains clubs classent également les matches par catégories, les affiches de prestige contre des adversaires de renom, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille) et « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais vs Marseille), relevant du palier le plus élevé, avec des prix qui augmentent en conséquence.

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Clubs de Ligue 1 2026/27 par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Angers Stade Raymond Kopa 15 €-70 € Auxerre Stade Abba Deschamps 15 €-65 € Brest Stade Francis-Le-Bleu 15 €-75 € Le Havre Stade Oceane 15 €-70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15 €-60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20 €-95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25 €-110 € Lorient Stade du Moustoir 15 €-65 € Lyon Groupama Stadium 25 €-120 € Marseille Stade Vélodrome 30 €-220 € Monaco Stade Louis II 20 €-100 € Nice Allianz Riviera 20 €-90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15 €-70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45 €-350 € Rennes Roazhon Park 20 €-85 € Strasbourg Stade de la Meinau 20 €-90 € Toulouse Stadium de Toulouse 15 €-75 € Troyes Stade de l'Aube 15 €-60 €

À quoi s’attendre pour la saison de Ligue 1 ?

Quel que soit le match de Ligue 1 pour lequel vous déciderez de réserver des billets, vous avez de fortes chances d’y voir quelques brillants jeunes talents du futur. Tout un flot de célèbres joueurs français a lancé son impressionnante carrière sur le sol national, parmi lesquels Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) et Michel Platini (Nancy), pour n’en citer que quelques-uns.

En plus de sa réputation de vivier dans le développement des jeunes talents français, la Ligue 1 accueille également des talents mondiaux du football actuel, comme Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun et Endrick.

Le Paris Saint-Germain reste le porte-étendard de la Ligue 1, et la demande de billets est toujours forte pour le voir à l’œuvre au Parc des Princes. La saison dernière a encore été une campagne de domination pour les Rouge-et-Bleu, qui ont décroché un cinquième titre de champion de France consécutif, le 14e de leur histoire, en repoussant un rare défi pour le titre du RC Lens avec une journée d’avance.

Non seulement le club a dominé sur la scène nationale, mais l’équipe de Luis Enrique a également défendu avec succès sa couronne européenne, en battant Arsenal en finale de la Ligue des champions pour devenir la première équipe à conserver le trophée depuis le Real Madrid en 2018. Le PSG figure désormais parmi un groupe très fermé de clubs, avec le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Ajax, à avoir remporté deux fois de suite la plus grande compétition européenne à l’ère moderne.

Peu d’équipes dans le monde peuvent se targuer d’un palmarès comme celui du PSG. Le club le plus titré de France, bien qu’il n’existe que depuis un peu plus d’un demi-siècle, a accumulé plus de 50 trophées majeurs.

La saison de Marseille a raconté une toute autre histoire. Roberto De Zerbi a été limogé en février après une série de résultats difficile, Habib Beye étant finalement nommé entraîneur principal après un bref intérim, et le club a glissé à la cinquième place du classement final, manquant la Ligue des champions au profit d’une qualification en Ligue Europa. Malgré cette fin décevante, Marseille reste l’un des clubs les plus soutenus de France, avec des affluences dépassant régulièrement les 60 000 spectateurs au Stade Vélodrome, également connu sous le nom d’Orange Vélodrome, qui possède la plus grande capacité de Ligue 1.

Marseille est également devenu célèbre en étant le premier club français à remporter la Ligue des champions. Une équipe emmenée par la légende française Didier Deschamps et qui comptait notamment Basile Boli et Marcel Desailly a battu l’AC Milan 1-0 en finale en 1993 à Munich pour devenir reine d’Europe. Parmi les autres clubs français qui attirent régulièrement de grandes affluences à domicile figurent également l’Olympique Lyonnais, Lille et Lens, tandis que les promus Troyes et Le Mans, ce dernier retrouvant l’élite après 16 ans d’absence, ajoutent de nouveaux stades au calendrier cette saison.