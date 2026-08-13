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Comment acheter des billets de Ligue 1 pour la saison 2026-2027 : calendrier des matches, prix moyens et plus encore

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Voici comment mettre la main sur des billets de Ligue 1 cette saison

Le championnat de France (Ligue 1) a toujours bénéficié d’un immense engouement auprès des supporters européens et du monde entier, et la domination continue du Paris Saint-Germain, désormais cinq titres de champion consécutifs accompagnés d’une défense de son titre en Ligue des champions, n’a fait que renforcer encore davantage son aura à l’aube de la saison 2026/27.

Si le Paris Saint-Germain reste l’équipe phare du football français, l’envie générale de voyager et d’assister à des matches dans des stades aux quatre coins de la France continue de croître fortement, avec deux promus, Troyes et Le Mans, qui apportent de nouveaux récits à la division cette saison.

Laissez GOAL vous guider pour transformer vos rêves de football français en réalité en décrochant un billet pour un prochain match de Ligue 1 cette saison.

Billets Ligue 1 2026/27Réserver maintenant

Matches à venir de la 1re journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET)AfficheStadeBillets
ven. 21 août, 20h45Marseille vs StrasbourgStade Vélodrome (Marseille)Billets
sam. 22 août, 17h15Lens vs AuxerreStade Bollaert-Delelis (Lens)Billets
sam. 22 août, 20h45Le Mans vs BrestStade Marie-Marvingt (Le Mans)Billets
sam. 22 août, 20h45Nice vs LorientAllianz Riviera (Nice)Billets
sam. 22 août, 20h45Toulouse vs Olympique LyonnaisStadium de Toulouse (Toulouse)Billets
sam. 22 août, 20h45Troyes vs Paris FCStade de l'Aube (Troyes)Billets
dim. 23 août, 15h00Angers vs LilleRaymond Kopa Stadium (Angers)Billets
dim. 23 août, 17h15Le Havre vs MonacoStade Océane (Le Havre)Billets
dim. 23 août, 20h45Paris Saint-Germain vs RennesParc des Princes (Paris)Billets

Matches à venir de la 2e journée de Ligue 1 et billets

Date et heure (CET)AfficheStadeBillets
ven. 28 août, 20h45Lille vs Paris Saint-GermainDecathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)Billets
sam. 29 août, 17h15Strasbourg vs LensStade de la Meinau (Strasbourg)Billets
sam. 29 août, 20h45Auxerre vs AngersStade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)Billets
sam. 29 août, 20h45Brest vs ToulouseStade Francis-Le Ble (Brest)Billets
sam. 29 août, 20h45Lorient vs TroyesStade du Moustoir (Lorient)Billets
sam. 29 août, 20h45Olympique Lyonnais vs Le HavreParc Olympique Lyonnais (Lyon)Billets
dim. 30 août, 15h00Paris FC vs NiceStade Jean-Bouin (Paris)Billets
dim. 30 août, 17h15Rennes vs Le MansRoazhon Park (Rennes)Billets
dim. 30 août, 20h45Monaco vs MarseilleStade Louis II (Monaco)Billets

Les dix affiches de prestige officiellement retenues cette saison pour une diffusion en direct incluent également le déplacement du PSG à Marseille le 20 septembre et le match retour au Parc des Princes le 7 février, deux dates clés pour les supporters en quête de billets pour Le Classique.

Comment acheter des billets de Ligue 1

Pour acheter des billets de match de Ligue 1, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur les sites officiels des clubs.

Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Les billets sont souvent mis en vente entre 4 et 6 semaines avant le jour du match.

Si les billets des plus grands clubs, comme le PSG, s’écoulent souvent rapidement, ceux de nombreuses autres équipes sont plus accessibles.

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels ou si vous cherchez à obtenir des places à la dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.

Billets Ligue 1 2026/27Réserver maintenant

Combien coûtent les billets de Ligue 1 ?

Le coût des billets pour les matches de Ligue 1 varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par paliers selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces grilles diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement des sièges dans les stades influe fortement sur le prix des billets, les meilleures vues étant les plus chères.

Certains clubs classent également les matches par catégories, les affiches de prestige contre des adversaires de renom, comme « Le Classique » (PSG vs Marseille) et « Le Derby des Olympiques » (Olympique Lyonnais vs Marseille), relevant du palier le plus élevé, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Billets Ligue 1 2026/27Réserver maintenant

Clubs de Ligue 1 2026/27 par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (adulte)
AngersStade Raymond Kopa15 €-70 €
AuxerreStade Abba Deschamps15 €-65 €
BrestStade Francis-Le-Bleu15 €-75 €
Le HavreStade Oceane15 €-70 €
Le MansStade Marie-Marvingt15 €-60 €
LensStade Bollaert-Delelis20 €-95 €
LilleStade Pierre-Mauroy25 €-110 €
LorientStade du Moustoir15 €-65 €
LyonGroupama Stadium25 €-120 €
MarseilleStade Vélodrome30 €-220 €
MonacoStade Louis II20 €-100 €
NiceAllianz Riviera20 €-90 €
Paris FCStade Jean-Bouin15 €-70 €
Paris Saint-GermainParc des Princes45 €-350 €
RennesRoazhon Park20 €-85 €
StrasbourgStade de la Meinau20 €-90 €
ToulouseStadium de Toulouse15 €-75 €
TroyesStade de l'Aube15 €-60 €

À quoi s’attendre pour la saison de Ligue 1 ?

Quel que soit le match de Ligue 1 pour lequel vous déciderez de réserver des billets, vous avez de fortes chances d’y voir quelques brillants jeunes talents du futur. Tout un flot de célèbres joueurs français a lancé son impressionnante carrière sur le sol national, parmi lesquels Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry et Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) et Michel Platini (Nancy), pour n’en citer que quelques-uns.

En plus de sa réputation de vivier dans le développement des jeunes talents français, la Ligue 1 accueille également des talents mondiaux du football actuel, comme Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun et Endrick.

Le Paris Saint-Germain reste le porte-étendard de la Ligue 1, et la demande de billets est toujours forte pour le voir à l’œuvre au Parc des Princes. La saison dernière a encore été une campagne de domination pour les Rouge-et-Bleu, qui ont décroché un cinquième titre de champion de France consécutif, le 14e de leur histoire, en repoussant un rare défi pour le titre du RC Lens avec une journée d’avance.

Non seulement le club a dominé sur la scène nationale, mais l’équipe de Luis Enrique a également défendu avec succès sa couronne européenne, en battant Arsenal en finale de la Ligue des champions pour devenir la première équipe à conserver le trophée depuis le Real Madrid en 2018. Le PSG figure désormais parmi un groupe très fermé de clubs, avec le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Ajax, à avoir remporté deux fois de suite la plus grande compétition européenne à l’ère moderne.

Peu d’équipes dans le monde peuvent se targuer d’un palmarès comme celui du PSG. Le club le plus titré de France, bien qu’il n’existe que depuis un peu plus d’un demi-siècle, a accumulé plus de 50 trophées majeurs.

La saison de Marseille a raconté une toute autre histoire. Roberto De Zerbi a été limogé en février après une série de résultats difficile, Habib Beye étant finalement nommé entraîneur principal après un bref intérim, et le club a glissé à la cinquième place du classement final, manquant la Ligue des champions au profit d’une qualification en Ligue Europa. Malgré cette fin décevante, Marseille reste l’un des clubs les plus soutenus de France, avec des affluences dépassant régulièrement les 60 000 spectateurs au Stade Vélodrome, également connu sous le nom d’Orange Vélodrome, qui possède la plus grande capacité de Ligue 1.

Marseille est également devenu célèbre en étant le premier club français à remporter la Ligue des champions. Une équipe emmenée par la légende française Didier Deschamps et qui comptait notamment Basile Boli et Marcel Desailly a battu l’AC Milan 1-0 en finale en 1993 à Munich pour devenir reine d’Europe. Parmi les autres clubs français qui attirent régulièrement de grandes affluences à domicile figurent également l’Olympique Lyonnais, Lille et Lens, tandis que les promus Troyes et Le Mans, ce dernier retrouvant l’élite après 16 ans d’absence, ajoutent de nouveaux stades au calendrier cette saison.

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