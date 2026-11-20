Les traditionnelles tournées estivales et rencontres internationales d'automne de rugby à XV ont été repensées pour former le World Rugby Nations Championship, un tournoi mondial unifié lancé en juillet et qui s'achèvera en novembre. Envie de voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes de ce sport sur le terrain ? Réservez vos billets dès aujourd'hui.

Cette nouvelle compétition bisannuelle vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu grâce à un classement, des confrontations entre hémisphères et une finale de clôture à Twickenham (dimanche 29 novembre).

Trois journées se sont déroulées dans l'hémisphère Sud pendant l'été. Place désormais à l'hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier des matchs du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et affiche Billets Stade Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Sam. 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Sam. 21 novembre (20 h 10) J6 : pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Sam. 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Ven. 27 novembre (16 h 40) 11e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Ven. 27 novembre (20 h 10) 5e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 novembre (13 h 10) 9e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 novembre (16 h 40) 3e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 novembre (13 h 10) 7e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 novembre (16 h 40) Finale : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centrales du tournoi ou auprès des fédérations organisatrices, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six matchs de la phase finale organisés à l'Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire Ticketmaster.

: La billetterie des six matchs de la phase finale organisés à l'Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de poule sont distribués directement par la fédération du pays hôte. Vous pouvez les acheter sur les portails officiels de ces fédérations.

La mise en vente initiale des billets dépendait du type de match et des différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les titulaires de debentures : Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les titulaires de debentures et les clubs membres.

: Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les titulaires de debentures et les clubs membres. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le grand week-end final à l'Allianz Stadium ont été mis en vente pour le grand public en mars 2026.

: Les billets pour le grand week-end final à l'Allianz Stadium ont été mis en vente pour le grand public en mars 2026. Ventes générales pour la phase de poules : Chaque pays a échelonné sa mise en vente. Par exemple, les billets pour les matchs organisés au Principality Stadium (pays de Galles) sont devenus accessibles au grand public en avril 2026, après les périodes de priorité réservées aux membres.

Si les plateformes centrales du tournoi et les fédérations organisatrices constituent les moyens les plus sûrs d'acheter des billets, les supporters souhaitant assister à un prochain match du Nations Championship peuvent aussi envisager des sites de revente tels que StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d'en obtenir.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez un billet pour une journée ou un forfait de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l'Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant chacune deux matchs, ainsi que les forfaits de plusieurs jours du « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matchs le vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 20 à 125 £.

: Les billets pour la journée coûtent de 20 à 125 £. Deux matchs le samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 40 à 180 £.

: Les billets pour la journée coûtent de 40 à 180 £. Deux matchs le dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 125 à 280 £.

: Les billets pour la journée coûtent de 125 à 280 £. Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 à 15 %. Par exemple, le forfait adulte de 3 jours coûte de 242 à 514 £.

Matchs de poule de novembre (par pays hôte)

Voici les prix des billets adultes standard pour les matchs de poule organisés par les équipes de l'hémisphère Nord :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre l'Afrique du Sud : de 55 à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 à 65 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre l'Australie : de 38 à 78 £

France

contre l'Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l'approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires. Vérifiez également les disponibilités sur des sites de revente tels que StubHub et Ticombo.

Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?

La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. Le tournoi est divisé en deux périodes de compétition distinctes, suivies d'une phase finale :

Série estivale (journées 1 à 3) : Disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l'hémisphère Nord qui se déplacent dans le Sud.

: Disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l'hémisphère Nord qui se déplacent dans le Sud. Série automnale (journées 4 à 6) : Elle reprend du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l'hémisphère Sud qui disputent leurs matchs dans le Nord.

: Elle reprend du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l'hémisphère Sud qui disputent leurs matchs dans le Nord. Week-end des finales : Organisé du 27 au 29 novembre à l'Allianz Stadium, à Twickenham, Londres. La grande finale, qui désignera le champion de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 équipes parmi les meilleures du monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l'hémisphère Nord Équipes de l'hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quelle est la formule du Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs matchs contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois les six équipes de l'autre poule géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l'hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l'extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l'hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l'extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. La situation s'inverse : les équipes de l'hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Même si les équipes n'affrontent que des adversaires de l'autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Ainsi, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement aura lieu à l'Allianz Stadium, à Twickenham, lors d'un seul week-end de grands matchs à la fin du mois de novembre.

Chaque équipe se rendra à Londres pour disputer un match de classement contre l'équipe ayant terminé exactement à la même place dans l'autre poule.