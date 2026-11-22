La première édition du Rugby Nations Championship touche à sa fin, avec un week-end des finales inédit, le premier du genre, prévu du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : ne tardez pas et réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette toute nouvelle compétition remplace les matchs amicaux isolés par un classement de championnat à fort enjeu. Elle répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront un match lors du week-end des finales. GOAL vous donne les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes du Nations Championship 2026, le week-end des finales se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale entre l’Afrique du Sud et la France, qui désignera le champion de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date (et heure locale) Match de classement et affiche Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : Fidji - Italie Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : Irlande - Australie Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : pays de Galles - Japon Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : Angleterre - Nouvelle-Zélande Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : Écosse - Argentine Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : Afrique du Sud - France Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six derniers matchs, disputés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby, avec son partenaire Ticketmaster.

Les billets ont d’abord été mis en vente selon le type de rencontre et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : les premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres.

: les premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres. Vente générale pour le week-end des finales : les billets pour ce dernier week-end à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Pour trouver des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que leurs billets sont valables et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comportant chacune deux matchs, ainsi que les forfaits couvrant plusieurs jours du week-end des finales, les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matchs le vendredi 27 novembre : billets pour la journée de 20 £ à 125 £

: billets pour la journée de 20 £ à 125 £ Deux matchs le samedi 28 novembre : billets pour la journée de 40 £ à 180 £

: billets pour la journée de 40 £ à 180 £ Deux matchs le dimanche 29 novembre : billets pour la journée de 125 £ à 280 £

: billets pour la journée de 125 £ à 280 £ Forfaits couvrant plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Vérifiez également les disponibilités sur les sites de revente comme StubHub.

Offres premium et billets avec prestations d’hospitalité pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, l’hospitalité désigne une formule haut de gamme pour les jours de match, qui offre davantage de prestations qu’un billet classique.

Ces formules vont du simple accès aux salons et aux bars avant le match, pour profiter de l’ambiance, à différentes options de restauration, du buffet au repas en plusieurs services, et peuvent aller jusqu’aux loges privées accueillant un nombre limité d’invités.

Les offres et forfaits officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : vous pouvez réserver des offres sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: vous pouvez réserver des offres sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels d’hospitalité : l’agent exclusif chargé de l’hospitalité à l’Allianz Stadium gère également l’attribution des offres premium. Le site de Keith Prowse permet de consulter le contenu de chaque offre et de finaliser une réservation.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

La compétition réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six. Voici leur classement à l’issue de la phase de groupes :

Équipes de l’hémisphère Nord (points en phase de groupes) Équipes de l’hémisphère Sud (points en phase de groupes) France (26 points) Afrique du Sud (22 points, différence de points : +135) Angleterre (25 points) Nouvelle-Zélande (22 points, différence de points : +41) Irlande (24 points) Australie (14 points) Écosse (20 points) Argentine (11 points) Pays de Galles (17 points) Japon (5 points) Italie (2 points) Fidji (4 points)

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs tests contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

: disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : disputée en novembre. Le schéma s’inverse : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Ainsi, les équipes du Tournoi des Six Nations sont départagées selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteint son dénouement à l’Allianz Stadium de Twickenham, le temps d’un seul week-end de matchs à la fin du mois de novembre.

Chaque équipe se rend à Londres pour disputer un match de classement contre celle qui a terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.