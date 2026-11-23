La première édition du Rugby Nations Championship touche à sa fin. Un week-end de finales inédit, le premier du genre, est prévu du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : ne tardez pas à réserver vos billets.

Ce tout nouveau tournoi remplace les matches amicaux isolés par un classement à enjeu. Douze des meilleures nations mondiales de rugby sont réparties en deux groupes géographiques.

Quel que soit leur classement à l’issue de la phase de poules, les douze équipes joueront pendant le week-end des finales. GOAL vous donne les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se tiendra le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de poules du Nations Championship 2026, le « week-end des finales » se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, entre l’Afrique du Sud et la France, désignera le champion de la compétition le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date et heure locale Match de classement Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : Fidji - Italie Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : Irlande - Australie Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : pays de Galles - Japon Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : Angleterre - Nouvelle-Zélande Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : Écosse - Argentine Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : Afrique du Sud - France Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six derniers matches, disputés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire Ticketmaster.

Les billets ont d’abord été mis en vente selon le type de rencontre et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

: Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le dernier week-end à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Pour obtenir une place à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui assure aux acheteurs que leurs billets sont valides et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matches et les forfaits de plusieurs jours proposés pendant le « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matches le vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £. Deux matches le samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £. Deux matches le dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £. Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales à l’approche de l’événement pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Offres premium et billets avec prestations d’accueil pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, les prestations d’accueil désignent des offres haut de gamme pour les jours de match, qui vont au-delà de la simple entrée au stade.

Ces formules peuvent aller de l’accès à des salons et des bars avant le match pour profiter de l’ambiance à différentes options de restauration, du buffet au repas en plusieurs services, jusqu’aux loges privées réservées à un nombre limité de personnes.

Les offres et forfaits officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux autorisés :

Réservation directe en ligne : Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels de services d’accueil : L’agent exclusif chargé des prestations d’accueil de l’Allianz Stadium gère également l’attribution des offres premium. Vous pouvez consulter le contenu de chaque formule et réserver sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six. Voici leur classement à l’issue de la phase de poules :

Équipes de l’hémisphère Nord (points en phase de poules) Équipes de l’hémisphère Sud (points en phase de poules) France (26 points) Afrique du Sud (22 points, différence de points : +135) Angleterre (25 points) Nouvelle-Zélande (22 points, différence de points : +41) Irlande (24 points) Australie (14 points) Écosse (20 points) Argentine (11 points) Pays de Galles (17 points) Japon (5 points) Italie (2 points) Fidji (4 points)

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs tests contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois les six équipes de l’autre groupe géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Le format s’inverse : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement se déroulera à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un unique week-end de grands matches à la fin du mois de novembre.

Chaque équipe se rendra à Londres pour disputer un match de classement final contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.