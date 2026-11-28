Les meilleurs joueurs de fléchettes du monde se retrouvent à l’Alexandra Palace, à Londres, pour de nouvelles soirées de fête. Le Championnat du monde PDC débutera le 11 décembre et s’achèvera par la finale le 3 janvier. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver une place pour la date ou la session de votre choix.

Si l’emblématique Alexandra Palace accueille cette année le plus grand tournoi de fléchettes pour la 20e fois, la compétition se déroulera pour la toute première fois dans sa Grande Salle. Ce changement porte la capacité à un nombre record de 180 000 billets.

Luke Littler revient pour défendre son titre, remporté deux fois de suite. Il tentera de devenir le premier joueur depuis Phil « The Power » Taylor, en 2006, à être sacré trois fois consécutivement.

Vous aussi, vous pouvez prendre place parmi les supporters à l’Alexandra Palace. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets, notamment où les acheter et à quel prix.

Quel est le programme du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 ?

Le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 se tiendra à l’Alexandra Palace, dans le nord de Londres, du vendredi 11 décembre au dimanche 3 janvier. Aucun match n’est toutefois prévu du 24 au 26 décembre, ni le 31 décembre.

Voici le programme du tournoi :

Date (heure locale) Tour / Session Billets Vendredi 11 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 12 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 12 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Dimanche 13 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Dimanche 13 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Lundi 14 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Mardi 15 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Mardi 15 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Mercredi 16 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Mercredi 16 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Jeudi 17 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Jeudi 17 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Vendredi 18 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Vendredi 18 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 19 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 19 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Dimanche 20 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Dimanche 20 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Lundi 21 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Lundi 21 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Mardi 22 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Mardi 22 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Mercredi 23 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Mercredi 23 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Dimanche 27 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Dimanche 27 décembre (19 h) Session du soir (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Lundi 28 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Lundi 28 décembre (19 h) Session du soir (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Mardi 29 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Mardi 29 décembre (19 h) Session du soir (1 seizième de finale et 2 huitièmes de finale) Billets Mercredi 30 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (huitièmes de finale, 3 matchs) Billets Mercredi 30 décembre (19 h) Session du soir (huitièmes de finale, 3 matchs) Billets Vendredi 1er janvier (12 h 30) Quarts de finale (2 matchs) Billets Vendredi 1er janvier (19 h) Quarts de finale (2 matchs) Billets Samedi 2 janvier (19 h 30) Demi-finales (2 matchs) Billets Dimanche 3 janvier (20 h) Finale Billets

Comment obtenir des billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 ?

Pour la première fois, les billets officiels du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 ont été proposés par tirage au sort, et non lors d’une vente générale selon le principe du premier arrivé, premier servi. Voici les modalités :

Tirage au sort pour les abonnés annuels de PDCTV : inscriptions ouvertes du 1er au 7 septembre.

: inscriptions ouvertes du 1er au 7 septembre. Tirage au sort général : inscriptions ouvertes du 8 au 14 septembre.

: inscriptions ouvertes du 8 au 14 septembre. Résultats et vente générale : les personnes tirées au sort ont été informées fin septembre. Aucune vente générale n’a suivi, tous les billets standards ayant été attribués lors des tirages.

Revente officielle entre supporters : vous pouvez consulter See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, la plateforme de revente agréée pour les billets standards.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres moyens et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 ?

À l’Alexandra Palace, les billets officiels pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 sont proposés à partir de 55 £ en gradins, 75 £ aux tables et 399 £ pour l’offre d’hospitalité du 501 Club. Les prix augmentent au fil des tours et atteignent leur maximum pour la finale du 3 janvier 2027.

Catégorie de billet Prix : premiers tours / finale Prestations principales Places en gradins 55 £ et plus / 95 £ Gradins surélevés avec sièges plus larges, davantage d’espace pour les jambes et porte-gobelets. Places aux tables 75 £ et plus / 110 £ Tables partagées au niveau du sol, au plus près de la scène et de l’entrée des joueurs. Hospitalité du 501 Club 399 £ et plus / 599 £ Accès à un salon VIP haut de gamme, places réservées et formules comprenant repas et boissons.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroule le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 ?

Le Championnat du monde de fléchettes PDC a quitté le Circus Tavern de Purfleet pour l’Alexandra Palace en 2008. Il s’agira donc de la 20e édition disputée dans ce lieu du nord de Londres. La Grande Salle de l’Alexandra Palace, qui accueille le Championnat du monde cette année, peut recevoir plus de 5 000 personnes.

Ouvert en 1873 et conçu comme un « palais pour le peuple », l’Alexandra Palace, souvent appelé « Ally Pally », avait à l’origine vocation à être un lieu public consacré aux loisirs, à l’éducation et au divertissement, l’équivalent dans le nord de Londres du Crystal Palace situé au sud de la ville. Outre le Championnat du monde de fléchettes, l’Alexandra Palace accueille chaque année en janvier le tournoi de snooker des Masters depuis 2012.

Quel est le format du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026/27 ?

Les matchs du Championnat du monde de fléchettes PDC se jouent en sets. Pour remporter un set, un joueur doit gagner trois manches.

Premier et deuxième tours : au meilleur des 5 sets

Troisième et quatrième tours : au meilleur des 7 sets

Quarts de finale : au meilleur des 9 sets

Demi-finales : au meilleur des 11 sets

Finale : au meilleur des 13 sets

Qui sont les derniers champions du monde de fléchettes PDC ?