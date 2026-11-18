Les meilleurs joueurs de fléchettes du monde se rendent à l’Alexandra Palace, à Londres, pour un nouveau spectacle pendant les fêtes. Le Championnat du monde PDC débutera le 11 décembre et s’achèvera avec la finale le 3 janvier. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver une place pour la date ou la session de votre choix.

Si l’emblématique Alexandra Palace accueille cette année le plus grand tournoi de fléchettes pour la 20e fois, la compétition se déroulera pour la toute première fois dans sa Great Hall, ce qui portera le nombre de billets à un record de 180 000.

Luke Littler revient en tant que double tenant du titre et tentera de devenir le premier joueur depuis Phil « The Power » Taylor, en 2006, à remporter la couronne trois fois de suite.

Vous aussi, vous pourriez rejoindre la foule enthousiaste des amateurs de fléchettes en décrochant une place à l’Alexandra Palace. GOAL vous présente toutes les informations essentielles sur les billets, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quel est le calendrier du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

Le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 se déroule à l’Alexandra Palace, dans le nord de Londres, du vendredi 11 décembre au dimanche 3 janvier. Aucun match n’est toutefois disputé du 24 au 26 décembre, ni le 31 décembre.

Voici le calendrier du tournoi :

Date (heure locale) Tour / session Billets Vendredi 11 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 12 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 12 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Dimanche 13 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Dimanche 13 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Lundi 14 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Mardi 15 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Mardi 15 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Mercredi 16 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Mercredi 16 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Jeudi 17 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Jeudi 17 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Vendredi 18 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Vendredi 18 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 19 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matchs) Billets Samedi 19 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matchs) Billets Dimanche 20 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Dimanche 20 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Lundi 21 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Lundi 21 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Mardi 22 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Mardi 22 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Mercredi 23 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matchs) Billets Mercredi 23 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matchs) Billets Dimanche 27 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Dimanche 27 décembre (19 h) Session du soir (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Lundi 28 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Lundi 28 décembre (19 h) Session du soir (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Mardi 29 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matchs) Billets Mardi 29 décembre (19 h) Session du soir (1 seizième de finale et 2 huitièmes de finale) Billets Mercredi 30 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (huitièmes de finale, 3 matchs) Billets Mercredi 30 décembre (19 h) Session du soir (huitièmes de finale, 3 matchs) Billets Vendredi 1er janvier (12 h 30) Quarts de finale (2 matchs) Billets Vendredi 1er janvier (19 h) Quarts de finale (2 matchs) Billets Samedi 2 janvier (19 h 30) Demi-finales (2 matchs) Billets Dimanche 3 janvier (20 h) Finale Billets

Comment obtenir des billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

Pour la première fois, les billets officiels du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 étaient proposés par tirage au sort, plutôt que dans le cadre d’une vente générale selon le principe du premier arrivé, premier servi. Voici les modalités des tirages :

Tirage au sort pour les abonnés annuels de PDCTV : inscriptions ouvertes du 1er au 7 septembre.

: inscriptions ouvertes du 1er au 7 septembre. Tirage au sort général : inscriptions ouvertes du 8 au 14 septembre.

: inscriptions ouvertes du 8 au 14 septembre. Résultats et vente générale : les personnes tirées au sort ont été informées fin septembre. Aucune vente générale n’a suivi, car tous les billets standards avaient été attribués par tirage au sort.

Revente officielle entre supporters : vous pouvez consulter la plateforme Fan-to-Fan Resale de See Tickets, le marché de revente agréé pour les billets standards.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres voies et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

À l’Alexandra Palace, les billets officiels pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 sont proposés à partir de 55 £ en gradins, de 75 £ à une table et de 399 £ pour une formule hospitalité du 501 Club. Les prix augmentent au fil des tours et atteignent leur maximum pour la finale du 3 janvier 2027.

Catégorie de billet Prix : premiers tours / finale Principales caractéristiques Places en gradins 55 £ et plus / 95 £ Gradins surélevés de type stade, avec des sièges plus larges, davantage d’espace pour les jambes et des porte-gobelets. Places à une table 75 £ et plus / 110 £ Tables partagées au niveau du sol, au plus près de la scène et de l’entrée des joueurs. Formule hospitalité du 501 Club 399 £ et plus / 599 £ Accès à un salon VIP haut de gamme, places réservées et formules comprenant nourriture et boissons.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroule le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

Le Championnat du monde de fléchettes PDC a quitté le Circus Tavern de Purfleet pour l’Alexandra Palace en 2008. Cette édition sera donc la 20e organisée dans ce lieu du nord de Londres. La Great Hall de l’Alexandra Palace, qui accueille le Championnat du monde cette année, peut recevoir plus de 5 000 personnes.

Ouvert en 1873 et conçu comme un « palais pour le peuple », l’Alexandra Palace, souvent appelé « Ally Pally », devait à l’origine être un centre public de loisirs, d’éducation et de divertissement, l’équivalent pour le nord de Londres du Crystal Palace situé dans le sud de la ville. Outre le Championnat du monde de fléchettes, l’Alexandra Palace accueille chaque année en janvier le tournoi de snooker des Masters depuis 2012.

Quelle est la formule du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

Le Championnat du monde de fléchettes PDC se joue en sets. Chaque set revient au joueur qui remporte trois manches.

Premier et deuxième tours : au meilleur des 5 sets

Troisième et quatrième tours : au meilleur des 7 sets

Quarts de finale : au meilleur des 9 sets

Demi-finales : au meilleur des 11 sets

Finale : au meilleur des 13 sets

Qui sont les derniers champions du monde de fléchettes PDC ?