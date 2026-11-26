La Supercoppa Italiana, ou Supercoupe d’Italie, revient à une formule à deux équipes et se joue de nouveau en Italie. L’Inter, champion en titre de Serie A, affrontera la Lazio, finaliste de la Coupe d’Italie la saison dernière, le 22 décembre au San Siro. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour ce choc de fin d’année à Milan.

Si l’Inter Milan a participé aux six dernières éditions de la Supercoppa Italiana et remporté trois titres consécutifs de 2021 à 2023, il faut remonter à 2019 pour retrouver le dernier sacre de la Lazio dans la compétition. Naples a remporté la dernière édition en décembre, en battant Bologne 2-0 au King Saud University Stadium de Riyad.

L’Inter de Cristian Chivu abordera cette rencontre avec un avantage psychologique. Le club jouera non seulement à domicile, au San Siro, mais reste aussi sur dix matches sans défaite face à la Lazio, dont une victoire 2-0 en finale de la Coupe d’Italie en mai.

Mais comment assister à ce match en personne ? GOAL passe en revue toutes les possibilités pour obtenir des billets pour la Supercoppa Italiana, notamment les points de vente et les prix.

Quand aura lieu la Supercoppa Italiana 2026 ?

Cette édition de la Supercoppa Italiana, entre l’Inter Milan et la Lazio, se jouera au San Siro de Milan. Le coup d’envoi est prévu à 21 h, heure locale (CET).

Comment acheter des billets pour la Supercoppa Italiana 2026

Les billets officiels pour la Supercoppa Italiana 2026 sont principalement vendus sur Vivaticket, partenaire officiel de la Serie A pour la billetterie, ainsi que sur les plateformes des clubs participants.

Pour les matches de Supercoppa, les clubs ouvrent généralement la vente en plusieurs phases : d’abord une période de priorité réservée aux abonnés, plusieurs semaines avant le match, puis une phase destinée aux détenteurs d’une carte de supporter ou CRN et enfin, s’il reste des places, une vente au grand public.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Celui-ci garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour l’événement. Dans le cas contraire, vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour la Supercoppa Italiana 2026 ?

Au regard des prix pratiqués pour des finales comparables des grandes coupes nationales en Italie et des tarifs habituels des différentes catégories du San Siro, les billets officiels mis en vente au grand public devraient coûter de 35 € à plus de 250 €, selon l’anneau et la tribune.

Voici une estimation des tarifs officiels par catégorie dans les trois anneaux (Anelli) et les quatre tribunes du San Siro :

Catégorie de places Emplacement et vue Prix officiel estimé Terzo Anello (3e anneau) Partie haute de l’anneau supérieur (Blu, Verde, Rosso) 35 à 55 € Secondo Anello Blu / Verde Derrière les buts (Curva Sud et Curva Nord) 50 à 80 € Primo Anello Blu / Verde Anneau inférieur derrière les buts 75 à 110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Partie supérieure des tribunes latérales 110 à 160 € Primo Anello Arancio Partie basse de la tribune latérale principale (en face des bancs) 150 à 210 € Primo Anello Rosso et Poltroncine Partie basse de la tribune principale (derrière les bancs) 190 à plus de 260 € Loges VIP et espaces d’hospitalité Loges privées et espaces VIP au bord du terrain 400 à plus de 800 €

Consultez les sites officiels des clubs pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

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