Vous ne savez pas comment fêter l’arrivée de la nouvelle année ? Le 31 décembre, rendez-vous à Salt Lake City pour un grand spectacle sur glace : la Classique hivernale de la LNH. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour voir le Mammoth de l’Utah affronter l’Avalanche du Colorado.

Cette Classique hivernale sera un moment marquant pour les amateurs de hockey sur glace de l’Utah : la rencontre, organisée au Rice-Eccles Stadium sur le campus de l’université de l’Utah, sera le premier match de LNH disputé en plein air dans cet État.

Si l’Avalanche a déjà disputé des matchs en plein air, les deux rivaux de la division Centrale participeront pour la première fois à la Classique hivernale. Lors de leur dernière confrontation dans l’Utah, le Colorado s’était imposé 4-2 au Delta Center. Les six buts avaient été inscrits au cours d’une deuxième période mouvementée.

La soirée sur la glace promet d’être inoubliable. GOAL vous présente toutes les informations sur les billets de la Classique hivernale de la LNH, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu la Classique hivernale de la LNH entre le Mammoth de l’Utah et l’Avalanche du Colorado ?

La Classique hivernale Discover de la LNH entre le Mammoth de l’Utah et l’Avalanche du Colorado se jouera au Rice-Eccles Stadium le jeudi 31 décembre à 16 h, heure des Rocheuses (18 h, heure de l’Est / 15 h, heure du Pacifique).

Date Match (heure locale) Billets Lieu (ville) Jeudi 31 décembre Mammoth de l’Utah contre Avalanche du Colorado (16 h, heure des Rocheuses) Billets Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

Comment acheter des billets pour la Classique hivernale de la LNH entre le Mammoth de l’Utah et l’Avalanche du Colorado ?

Les billets officiels pour la Classique hivernale de la LNH sont disponibles sur Ticketmaster, partenaire officiel de la LNH pour la billetterie et la revente. Ils ont été mis en vente pour le grand public le mardi 16 juin.

Des offres VIP et d’hospitalité, comprenant des places sur les côtés de la patinoire et des avantages comme la possibilité de se faire photographier avec la Coupe Stanley, sont disponibles auprès de NHL Experiences.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour la Classique hivernale de la LNH sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent obtenir des places par d’autres canaux. Elle constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Classique hivernale de la LNH entre le Mammoth de l’Utah et l’Avalanche du Colorado ?

Les billets officiels pour la Classique hivernale de la LNH entre le Mammoth de l’Utah et l’Avalanche du Colorado étaient proposés à partir d’environ 238 à 273 $, avec des prix moyens allant de 250 à 540 $ et des offres VIP ou des places à hauteur du centre de la patinoire dépassant 700 $ et pouvant atteindre plus de 2 400 $.

Catégorie de billet Fourchette de prix Prestations comprises Places standard les moins chères / gradins supérieurs derrière les buts 238 à 310 $ Places d’entrée de gamme dans les rangs supérieurs des tribunes nord et sud et des secteurs d’angle. Places intermédiaires sur les côtés et dans les angles 350 à 550 $ Rangs inférieurs et intermédiaires le long des côtés est et ouest (par exemple, sections W10 à W14 et E30), ainsi que derrière les buts, dans les rangs inférieurs (sections S43 à S45), avec une vue surélevée par-dessus les bandes. Places à hauteur du centre de la patinoire / emplacements privilégiés sur les côtés Plus de 700 $ Places situées dans l’alignement de la ligne rouge centrale, sur les côtés est et ouest, pour une vue équilibrée des deux buts. Offres officielles NHL Experiences À partir de 792 $ Vendues directement par NHL Experiences. L’offre de base comprend une place sur le côté de la patinoire, à hauteur du centre, un accueil avant le match et la possibilité de se faire photographier avec la Coupe Stanley. Offres VIP et hospitalité en espace club De 675 à plus de 2 400 $ Places haut de gamme au niveau club, accès à un salon intérieur et formules avec restauration et boissons comprises.

Consultez les billetteries officielles de la LNH et des clubs pour obtenir des informations complémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour vérifier les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Rice-Eccles Stadium

Le Rice-Eccles Stadium est un stade en plein air de 54 383 places situé sur le campus de l’université de l’Utah, à Salt Lake City. Il accueille à domicile l’équipe de football américain des Utah Utes. Inauguré en 1998 à 1 413 m d’altitude, au pied des montagnes Wasatch, il est mondialement connu pour avoir accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’hiver de 2002.

Après l’attribution des Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake City, l’ancien stade, le Robert Rice Stadium, a été en grande partie démoli à l’issue de la saison 1997 de football américain universitaire. Grâce notamment à un don de 10 millions de dollars de la George S. and Dolores Doré Eccles Foundation, le nouveau stade, d’un coût de 50 millions de dollars, a été construit en moins de dix mois.

Outre les événements sportifs, il a accueilli d’immenses concerts, notamment la tournée 360° Tour de U2 en 2011, les Rolling Stones en 2002, trois concerts de Garth Brooks à guichets fermés en 2021 et 2022, ainsi que la tournée des stades de Post Malone en 2025.

Résultats des précédentes Classiques hivernales de la LNH