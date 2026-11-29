Pas de trêve de Noël pour les meilleurs basketteurs du monde. Cinq affiches de prestige sont prévues le 25 décembre, à commencer par une revanche des Finales NBA entre les Knicks de New York et les Spurs de San Antonio au Madison Square Garden. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Plutôt que de rester affalé sur le canapé après le repas de fête, vous pourriez être au bord du terrain pour voir Jalen Brunson et Victor Wembanyama s’affronter lors du déplacement des Spurs chez les Knicks, ou assister au retour de LeBron James à Los Angeles pour faire face à Luka Dončić lors du match des 76ers chez les Lakers.

Le sport est un cadeau qui ne cesse de faire plaisir, même le 25 décembre. GOAL vous présente toutes les informations sur les billets des matchs NBA de Noël, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quel est le programme des matchs NBA de Noël 2026 ?

Match (heure locale) Billets Salle (ville) Spurs de San Antonio chez les Knicks de New York (12 h ET) Billets Madison Square Garden (New York, NY) Heat de Miami chez les Celtics de Boston (14 h 30 ET) Billets TD Garden (Boston, MA) 76ers de Philadelphie chez les Lakers de Los Angeles (14 h PT) Billets Crypto.com Arena (Los Angeles, CA) Thunder d’Oklahoma City chez les Timberwolves du Minnesota (19 h CT) Billets Target Center (Minneapolis, MN) Nuggets de Denver chez les Warriors de Golden State (19 h 30 PT) Billets Chase Center (San Francisco, CA)

Comment acheter des billets pour les matchs NBA de Noël 2026 ?

Les billets officiels pour les matchs NBA de Noël 2026 sont disponibles sur NBATickets.com, Ticketmaster ou aux billetteries officielles des équipes qui reçoivent. Les billets à l’unité pour la saison régulière 2026-2027 ont d’abord été mis en vente fin août et début septembre 2026, après la publication du calendrier le 13 août.

Surveillez les mises en vente de dernière minute :

Les équipes proposent parfois, dans les derniers jours avant le 25 décembre, des places jusqu’alors réservées, notamment pour les diffuseurs ou les joueurs et finalement inutilisées.

Il est également possible d’acheter des billets sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et offre une solution fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs NBA de Noël 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les matchs NBA de Noël 2026 commencent généralement entre 180 et 530 $ pour les places situées dans les tribunes supérieures et peuvent dépasser 15 000 $ pour les places au bord du terrain, selon la salle et l’affiche.

Les billets vendus directement sur NBATickets.com et Ticketmaster font l’objet d’une tarification dynamique et s’écoulent rapidement après leur mise en vente à la fin de l’été. Les offres actuelles mêlent donc places standard officielles et billets revendus par des vendeurs vérifiés.

Consultez le portail officiel de billetterie de la NBA et les sites des équipes pour plus d’informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Spurs de San Antonio chez les Knicks de New York : tout savoir

Face à face Nul 3 0 2 NBA Summer League San Antonio Spurs SAS 70 New York Knicks NYK 49 FDM NBA San Antonio Spurs SAS 90 New York Knicks NYK 94 FDM NBA New York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 FDM NBA New York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 FDM NBA San Antonio Spurs SAS 104 New York Knicks NYK 105 FDM 466 Points obtenus 485

76ers de Philadelphie chez les Lakers de Los Angeles : tout savoir

Face à face Nul 4 0 1 NBA LA Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 FDM NBA Philadelphia 76ers PHI 108 LA Lakers LAL 112 FDM NBA Philadelphia 76ers PHI 118 LA Lakers LAL 104 FDM NBA LA Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 FDM NBA LA Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 FDM 552 Points obtenus 541

L’histoire des matchs NBA du jour de Noël

La NBA a organisé ses premiers matchs le jour de Noël en 1947, un an après la création de la ligue. Depuis, elle a joué chaque 25 décembre, sauf en 1998, lorsqu’un lock-out a entraîné l’annulation de la moitié de la saison 1998-1999. Regarder du basket le jour de Noël est désormais une tradition incontournable.

Les supporters commencent la journée en ouvrant leurs cadeaux, dans l’espoir de trouver un maillot ou une paire de chaussures signature sous le sapin, puis s’installent pour cinq matchs réunissant de nombreuses stars. C’est l’occasion de voir des vétérans et des légendes comme LeBron James et Steph Curry, ainsi que des talents montants tels qu’Anthony Edwards et Victor Wembanyama.

Chaque année, les téléspectateurs de tout le pays suivent les matchs NBA de Noël. Lors des cinq rencontres programmées l’an dernier, en 2025, 47,2 millions de personnes aux États-Unis les ont regardées sur ABC et ESPN, soit une hausse de 45 % par rapport à l’année précédente et la plus grande audience cumulée de la ligue pour Noël depuis 15 ans.

Les Lakers de Los Angeles seront naturellement de la partie, eux qui jouent chaque 25 décembre depuis 1999. Malheureusement pour leurs supporters, leur pourcentage de victoires pendant les fêtes n’a rien de réjouissant. Les Knicks de New York entretiennent eux aussi un lien étroit avec Noël. L’équipe de la « Big Apple » a disputé des matchs de Noël pendant plus de 50 saisons et a participé à la première rencontre organisée par la NBA ce jour-là, en 1947. Depuis, les Knicks figurent presque toujours au programme des fêtes.