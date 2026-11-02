Arsenal reçoit Hull City le samedi 7 novembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Le bilan de leurs confrontations récentes penche nettement en faveur d’Arsenal, qui compte quatre victoires et un nul lors de leurs cinq derniers duels, toutes compétitions confondues. Le succès récent le plus notable de Hull City face à Arsenal remonte à septembre 2016, avec une courte victoire 1-0 à l’extérieur, à l’Emirates Stadium.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Arsenal-Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débutera Arsenal-Hull City en Premier League ?

Arsenal-Hull City se disputera à l’Emirates Stadium, à Londres. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

Comment acheter des billets pour Arsenal-Hull City en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match entre Arsenal et Hull City, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre statut d’adhérent et vos préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle d’Arsenal : vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel de billetterie en ligne d’Arsenal. L’accès dépend généralement de la catégorie d’adhésion au club, par exemple l’adhésion Platinum, ou de la participation aux tirages au sort pour les billets, comme ceux réservés aux adhérents Silver et Red, ainsi que des échanges de billets attribués par tirage au sort.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : si les billets proposés par les canaux officiels du club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents de billets vendus directement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Arsenal-Hull City en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et Hull City :

1. Canaux officiels du club

Les billets standard pour adultes destinés aux places classiques correspondent, pour cette rencontre classée en catégorie C, à des prix nominaux généralement compris entre 31,80 £ et 59,00 £ dans le cadre des tirages au sort réservés aux adhérents du club.

destinés aux places classiques correspondent, pour cette rencontre classée en catégorie C, à des prix nominaux généralement compris entre dans le cadre des tirages au sort réservés aux adhérents du club. Les places en tribune supérieure et les places standard réservées aux membres du club peuvent coûter jusqu’à environ 145,50 £ , selon le secteur exact.

peuvent coûter jusqu’à environ , selon le secteur exact. Les offres officielles d’hospitalité et les formules club débutent autour de 500 £ à plus de 850 £ par personne et comprennent un repas le jour du match ainsi que l’accès à un salon.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Les places en tribune supérieure derrière les buts sont proposées à partir d’environ 161 £ .

sont proposées à partir d’environ . Les places le long du terrain coûtent généralement entre 300 £ et plus de 650 £ , selon la demande et leur emplacement exact dans les tribunes.

coûtent généralement entre , selon la demande et leur emplacement exact dans les tribunes. Les offres d’hospitalité haut de gamme ou les rares places en tribune inférieure peuvent dépasser 1 000 £.

Arsenal-Hull City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Arsenal et de Hull City

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, en a perdu un et a signé une victoire en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre Brighton en Premier League. Auparavant, le club londonien s’était imposé 0-1 sur le terrain du SSC Napoli en Ligue des champions, puis 2-1 face à Chelsea en championnat. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé quatre lors de ses quatre rencontres officielles hors coupe. Arsenal a montré qu’il pouvait gagner à l’extérieur en Europe, mais ses prestations en déplacement sur la scène nationale ont été moins convaincantes.

Hull City compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre Newcastle United en Premier League. Hull City a fait match nul 2-2 contre Chelsea et 0-0 contre Aston Villa, tandis que son unique victoire de cette série a été obtenue face à Coventry City. Hull a encaissé cinq buts et en a marqué quatre lors de ces cinq matches.

Arsenal-Hull City : bilan des confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2017, lorsqu’Arsenal s’était imposé 2-0 à l’Emirates Stadium en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Arsenal a dominé avec quatre victoires et un nul. Le seul résultat favorable à Hull dans cette série a été une victoire 1-0 à domicile en septembre 2016, entre deux lourdes défaites. Arsenal a inscrit 13 buts lors de ces cinq matches et n’en a encaissé que deux.