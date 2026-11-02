Arsenal reçoit Hull City le samedi 7 novembre 2026 à l’Emirates Stadium, à Londres.

Le bilan de leurs dernières confrontations est largement favorable à Arsenal, qui a remporté quatre de ses cinq derniers matches face à Hull City, toutes compétitions confondues, pour un nul. Le succès récent le plus marquant de Hull City contre Arsenal remonte à septembre 2016, avec une courte victoire 1-0 à l’extérieur, à l’Emirates Stadium.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Arsenal contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Premier League entre Arsenal et Hull City ?

Arsenal contre Hull City se déroulera à l’Emirates Stadium, à Londres. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Arsenal et Hull City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match entre Arsenal et Hull City, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre statut de membre et vos préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle d’Arsenal : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel de billetterie en ligne d’Arsenal. L’accès dépend généralement de la catégorie d’adhésion au club, notamment de l’adhésion Platinum, ou de la participation aux tirages au sort pour les billets, comme ceux réservés aux membres Silver et Red et ceux liés aux échanges de billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Arsenal et Hull City ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Arsenal et Hull City :

1. Canaux officiels du club

Les billets classiques pour adultes correspondent, pour cette rencontre classée en catégorie C, à des prix officiels généralement compris entre 31,80 £ et 59,00 £ dans le cadre des tirages au sort réservés aux membres du club.

correspondent, pour cette rencontre classée en catégorie C, à des prix officiels généralement compris entre dans le cadre des tirages au sort réservés aux membres du club. Les places en tribune supérieure et les places standard du club peuvent coûter jusqu’à environ 145,50 £ selon le bloc précis où elles se trouvent.

peuvent coûter jusqu’à environ selon le bloc précis où elles se trouvent. Les offres officielles d’hospitalité et les formules d’accès aux espaces du club commencent aux alentours de 500 à 850 £ et plus par personne, avec restauration le jour du match et accès à un salon.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Les places en tribune supérieure derrière les buts sont proposées à partir d’environ 161 £ .

sont proposées à partir d’environ . Les places le long du terrain coûtent généralement entre 300 et 650 £ et plus , selon la demande et leur emplacement exact dans la tribune.

coûtent généralement entre , selon la demande et leur emplacement exact dans la tribune. Les offres d’hospitalité haut de gamme ou les rares places en tribune inférieure peuvent dépasser 1 000 £.

Arsenal contre Hull City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Arsenal contre Hull City : la forme des deux équipes

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec notamment une défaite et une victoire en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre Brighton en Premier League. Auparavant, Arsenal s’était imposé 0-1 sur le terrain du SSC Napoli en Ligue des champions et avait battu Chelsea 2-1 en championnat. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé quatre lors de ses quatre rencontres officielles hors coupe. Le club a montré qu’il pouvait gagner à l’extérieur en Europe, mais ses performances loin de ses bases sur la scène nationale ont été moins convaincantes.

Hull City compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre Newcastle United en Premier League. Hull City a fait match nul 2-2 contre Chelsea et tenu Aston Villa en échec 0-0, tandis que sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre Coventry City. Hull a encaissé cinq buts et en a marqué quatre lors de ces cinq matches.

Arsenal contre Hull City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2017, lorsqu’Arsenal s’était imposé 2-0 à l’Emirates Stadium en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Arsenal a largement dominé, avec quatre victoires et un nul. Le seul résultat positif de Hull dans cette série est une victoire 1-0 à domicile en septembre 2016, entre deux lourdes défaites. Arsenal a inscrit 13 buts lors de ces cinq matches et n’en a encaissé que deux.