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Comment obtenir vos billets pour la finale de la Ligue des champions 2026 du PSG : tout savoir sur la Puskas Arena, les points de vente officiels, les tarifs et autres informations essentielles

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Voici comment le PSG pourrait décrocher la victoire face à Arsenal à Budapest en mai prochain.

Le Paris Saint-Germain s'est officiellement qualifié pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, qui se déroulera à Budapest le 30 mai 2026.

Trente ans après son triomphe historique en Coupe des vainqueurs de coupe, le club de la capitale a l’occasion de conquérir enfin l’Europe.

Que vous soyez un habitué du Virage Auteuil ou un membre de la diaspora parisienne, ne manquez pas l’occasion d’assister à l’écriture de l’histoire.

GOAL vous fournit toutes les informations utiles pour réserver votre place à la Puskás Aréna, y compris les portails officiels des clubs et les tarifs.

Quand la finale de l'UEFA Champions League se tiendra-t-elle ?

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Ligue des Champions - Finale
Puskas Arena

Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Le club a reçu une allocation de 16 824 billets, réservés au virage sud de la Puskás Aréna, qui devrait se transformer en une mer de rouge et de bleu.

Les billets sont strictement nominatifs et une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du stade.

Périodes de vente :

  • Phase 1 (Abonnés prioritaires) : réservée aux abonnés « Abonnement Petit Prince » et « Abonnement Integral » ayant cumulé le plus de points fidélité. Clôture le lundi 11 mai à 13 h.
  • Phase 2 (Membres MyParis et autres abonnés) : les adhérents du programme MyParis et l’ensemble des autres abonnés peuvent prendre part au tirage au sort officiel jusqu’au lundi 11 mai.
  • Phase 3 (Résultats du tirage au sort) : les participants sélectionnés recevront un e-mail lundi après-midi contenant un code unique leur permettant d'acheter leurs billets via le portail de l'UEFA, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».
  • Phase 4 (Vente générale/Liste d’attente) : Si des places sont encore disponibles, elles seront proposées aux personnes inscrites sur la liste d’attente à partir du mardi 12 mai.

Marchés secondaires

Les non-abonnés et non-membres MyParis auront peu de chances d'obtenir des places via les canaux officiels.

Pour ceux qui souhaitent absolument se rendre à Budapest quoi qu’il arrive, les plateformes de revente officielles comme StubHub peuvent constituer une option de dernière minute, mais les tarifs seront à la hauteur de l’événement.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Les tarifs officiels pour la finale 2026 à Budapest s’échelonnent de 70 € à 950 €.

L’UEFA a officialisé les différentes tranches de prix pour la rencontre, comme suit :

  • Catégorie 1 : 760 € – 950 € (places au cœur des tribunes principale et opposée)
  • Catégorie 2 : 520 € – 650 € (coins ou tribunes supérieures)
  • Catégorie 3 : 140 € – 180 € (derrière les buts ou en virages, zones les plus éloignées du terrain)
  • Fans First : 70 € (derrière les buts)
  • Accès facilité/Fauteuil roulant : 70 €

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les sites officiels du PSG et de l’UEFA, et visitez les plateformes de revente telles que StubHub ou Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroule la finale de l'UEFA Champions League ?

La Puskás Aréna de Budapest, plus grand équipement polyvalent de Hongrie avec 67 215 sièges, accueillera l’événement.

Érigé entre 2017 et 2019 sur le site de l’ancien stade Ferenc Puskás, il sert d’écrin à l’équipe nationale de Hongrie.

Classée quatre étoiles par l’UEFA, la Puskas Arena a déjà accueilli plusieurs événements footballistiques majeurs depuis son inauguration, notamment quatre rencontres de l’Euro 2020 et la Supercoupe de l’UEFA 2020 entre le Bayern Munich et Séville. Plus récemment, elle a abrité la finale de la Ligue Europa 2023 opposant Séville à la Roma.

Comme son nom l’indique, la Puskas Arena rend hommage à Ferenc Puskas, figure légendaire du football budapestois. Star des « Magyars magiques » des années 1950, Puskas devint une icône mondiale après son arrivée au Real Madrid, où il contribua à trois victoires en Coupe d’Europe avec les « Blancos ».

Que peut-on attendre du match PSG-Arsenal ?

Face à face

Paris Saint-GermainNulArsenal
2
2
1
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Paris Saint-Germain
PSG
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
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Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
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Paris Saint-Germain
PSG
1
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
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Paris Saint-Germain
PSG
0
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Arsenal
ARS
2
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Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
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Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5
PSG

PSG - Forme

FCL
N2-2
FCB
N1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
D2-1
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ARS

ARS - Forme

FUL
V3-0
ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
But marqué (encaissé)
8/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
Paris Saint-Germain

Blessures et suspensions

Arsenal

Pas de joueurs indisponibles

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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