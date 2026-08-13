Villarreal reste sur ce qui est sans doute la plus grande saison nationale de son histoire, et la venue du Real Madrid à l’Estadio de la Cerámica en mars prochain s’annonce déjà comme l’une des affiches phares de la saison. GOAL vous guide à travers toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de Villarreal, notamment leur prix, où les acheter, et bien plus encore.

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Quels sont les prochains matches de Villarreal ?

Villarreal dispute une saison de Liga de 38 matches, qui s’étend de la mi-août 2026 à la fin mai 2027. Retrouvez ci-dessous le calendrier complet du club, à domicile et à l’extérieur, pour la saison à venir.

Date Match Stade Billets dim. 16 août 2026 Racing Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Billets dim. 23 août 2026 Atlético de Madrid vs Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets dim. 30 août 2026 Alavés vs Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Billets dim. 6 sept. 2026 Villarreal vs Deportivo de La Corogne Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 13 sept. 2026 Villarreal vs Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets mer. 16 sept. 2026 Malaga vs Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Billets dim. 20 sept. 2026 Villarreal vs Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 11 oct. 2026 Real Madrid vs Villarreal Santiago Bernabéu (Madrid) Billets dim. 18 oct. 2026 Villarreal vs Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 25 oct. 2026 Valence vs Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Billets dim. 1 nov. 2026 Villarreal vs Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 8 nov. 2026 Villarreal vs Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 22 nov. 2026 Barcelone vs Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelone) Billets dim. 29 nov. 2026 Celta Vigo vs Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Billets dim. 6 déc. 2026 Villarreal vs Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 13 déc. 2026 Villarreal vs Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 20 déc. 2026 Osasuna vs Villarreal El Sadar Stadium (Pampelune) Billets dim. 3 janv. 2027 Villarreal vs Séville Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 10 janv. 2027 Athletic Club vs Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Billets dim. 17 janv. 2027 Villarreal vs Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 24 janv. 2027 Espanyol vs Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Billets dim. 31 janv. 2027 Villarreal vs Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 7 févr. 2027 Getafe vs Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Billets dim. 14 févr. 2027 Villarreal vs Barcelone Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 21 févr. 2027 Villarreal vs Valence Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 28 févr. 2027 Real Betis vs Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Séville) Billets dim. 7 mars 2027 Villarreal vs Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 14 mars 2027 Elche vs Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Billets dim. 21 mars 2027 Villarreal vs Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 4 avr. 2027 Deportivo de La Corogne vs Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Billets dim. 11 avr. 2027 Villarreal vs Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 18 avr. 2027 Levante vs Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valence) Billets mer. 21 avr. 2027 Villarreal vs Atlético de Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 2 mai 2027 Rayo Vallecano vs Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) Billets dim. 9 mai 2027 Villarreal vs Celta Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 16 mai 2027 Séville vs Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Séville) Billets dim. 23 mai 2027 Villarreal vs Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 30 mai 2027 Real Sociedad vs Villarreal Reale Arena (Saint-Sébastien) Billets

Comment acheter des billets pour les matches de Villarreal

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Villarreal, des billets à l’unité aux offres hospitality. Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le portail officiel de billetterie de Villarreal, sur le site du club. Il est conseillé de consulter régulièrement le site pour obtenir des informations sur la mise en vente des billets.

Il est également possible d’acheter des billets à la boutique du stade, dans la boutique du centre-ville de Villarreal et au guichet du stade les jours de match. Toutefois, avec régulièrement bien plus de 20 000 abonnés dans un stade d’environ 23 000 places, il n’est pas toujours simple d’acheter des billets via le club, surtout pour certaines grandes affiches contre le Real Madrid ou Barcelone, ainsi que pour le Derbi de la Comunitat face à Valence.

Si les billets sont épuisés, ou si vous espérez décrocher des places à la dernière minute, vous pouvez envisager des plateformes de revente secondaires telles que StubHub.

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Combien coûtent les billets pour les matches de Villarreal ?

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets pour Villarreal à l’Estadio de la Ceramica match par match, les tarifs adultes vont de 20 € à 50 € lorsqu’ils sont achetés directement via le club. Le prix varie selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade.

Pour les affiches très demandées contre des équipes comme le Real Madrid, Barcelone et Valence, ainsi que pour le retour des soirées de Ligue des champions, les prix ont tendance à grimper en conséquence.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations sur les disponibilités et les prix. Des billets sur des sites de revente secondaires comme StubHub sont actuellement disponibles à partir de 49 €.

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Que peut-on attendre de Villarreal en 2026/27 ?

Le Sous-marin jaune reste sur ce qui est sans doute la plus grande saison nationale de son histoire. Villarreal a terminé troisième de Liga en 2025/26 avec 72 points, soit le deuxième meilleur total jamais enregistré par le club, et s’est qualifié pour la Ligue des champions deux saisons de suite pour la première fois de son histoire. Cela a conclu une ascension extraordinaire, sachant que le club n’avait auparavant terminé dans le top 3 espagnol qu’à deux reprises, en 2004/05 et 2007/08.

L’histoire a toutefois connu un rebondissement. Après avoir offert cette place historique, Marcelino a annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, mettant un terme à son deuxième passage sur le banc après deux ans et demi durant lesquels il a ramené Villarreal en Europe de manière régulière. Il a été remplacé par Inigo Perez, précédemment au Rayo Vallecano, qui prend en main un effectif déjà habitué à lutter près du sommet du classement.

Si la forme sur le plan national a été excellente, le retour de Villarreal en Ligue des champions s’est révélé difficile, avec un seul point pris en huit matches de phase de ligue. Corriger cette forme continentale tout en maintenant la dynamique en championnat construite sous Marcelino constituera le premier grand test de Perez, avec des rendez-vous compliqués contre le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid tous au programme cette saison.

Histoire de l’Estadio de la Ceramica

L’Estadio de la Ceramica est un stade de football situé à Villarreal, en Espagne. C’est l’antre de Villarreal CF depuis son ouverture en 1923. Le stade a une capacité de 23 000 places, un chiffre qui représente environ la moitié de la population de la ville elle-même. En janvier 2017, Villarreal a changé le nom de son stade, passant d’El Madrigal à Estadio de la Ceramica, afin de rendre hommage à l’industrie locale.