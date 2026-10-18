Tottenham entame la saison 2026/27 sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui lui a permis d’assurer son maintien en mai 2026, après une saison éprouvante pour le club du nord de Londres. Sans compétition européenne cette saison, toute l’attention se porte sur la Premier League et les compétitions nationales. GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des places au Tottenham Hotspur Stadium.

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Calendrier des prochains matches de Tottenham Hotspur en Premier League 2026/27

Date et heure Match Stade Compétition Billets Samedi 17 octobre 2026, 15 h Tottenham Hotspur contre Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 24 octobre 2026, 15 h Chelsea contre Tottenham Hotspur Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets Samedi 31 octobre 2026, 15 h Tottenham Hotspur contre Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 7 novembre 2026, 15 h Leeds United contre Tottenham Hotspur Elland Road (extérieur) Premier League Billets Samedi 21 novembre 2026, 15 h Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 28 novembre 2026, 15 h Sunderland contre Tottenham Hotspur Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets Mercredi 2 décembre 2026, 20 h Tottenham Hotspur contre Fulham Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 5 décembre 2026, 15 h Tottenham Hotspur contre Arsenal (derby du nord de Londres) Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 12 décembre 2026, 15 h Hull City contre Tottenham Hotspur MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets Samedi 19 décembre 2026, 15 h Liverpool contre Tottenham Hotspur Anfield (extérieur) Premier League Billets Samedi 26 décembre 2026, 15 h Tottenham Hotspur contre Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Mercredi 30 décembre 2026, 20 h Tottenham Hotspur contre Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 2 janvier 2027, 15 h Manchester City contre Tottenham Hotspur Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets Mercredi 6 janvier 2027, 20 h Fulham contre Tottenham Hotspur Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets Samedi 16 janvier 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 23 janvier 2027, 15 h Crystal Palace contre Tottenham Hotspur Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets Samedi 30 janvier 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 6 février 2027, 15 h Ipswich Town contre Tottenham Hotspur Portman Road (extérieur) Premier League Billets Mercredi 10 février 2027, 20 h Tottenham Hotspur contre Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 20 février 2027, 15 h Brighton and Hove Albion contre Tottenham Hotspur American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets Samedi 27 février 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Mercredi 3 mars 2027, 20 h Bournemouth contre Tottenham Hotspur Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets Samedi 13 mars 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 20 mars 2027, 15 h Everton contre Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets Samedi 10 avril 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Brentford Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 17 avril 2027, 15 h Newcastle United contre Tottenham Hotspur St. James' Park (extérieur) Premier League Billets Samedi 24 avril 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Hull City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 1er mai 2027, 15 h Arsenal contre Tottenham Hotspur (derby du nord de Londres) Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets Samedi 8 mai 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Samedi 15 mai 2027, 15 h Coventry City contre Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets Dimanche 23 mai 2027, 15 h Tottenham Hotspur contre Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets Dimanche 30 mai 2027, 16 h Aston Villa contre Tottenham Hotspur Villa Park (extérieur) Premier League Billets

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les horaires de coup d’envoi de nombreux matches à venir sont susceptibles de changer en fonction des choix de diffusion télévisée. Tottenham entrera également en lice au troisième tour de la FA Cup, en janvier. Son adversaire et les détails de la rencontre seront connus après le tirage au sort de décembre.

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets sont vendus en trois étapes : d’abord aux détenteurs d’un abonnement saisonnier, puis aux membres du club selon leurs points de fidélité et, enfin, au grand public. L’adhésion One Hotspur (45 £) est la formule de base, ouverte à tous. One Hotspur+ (55 £) donne en plus accès à une période de priorité de 24 heures et à la liste d’attente pour les abonnements saisonniers.

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Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets adultes vendus par le club coûtent généralement entre 38 £ et 109 £, selon trois catégories :

Catégorie A (de 71 £ à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle. Catégorie B (de 49 £ à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham. Catégorie C (de 38 £ à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland.

Des tarifs réduits s’appliquent aux seniors (de 19 £ à 54 £), aux jeunes adultes de 18 à 21 ans (de 28,50 £ à 81,50 £) et aux moins de 18 ans (de 19 £ à 54 £). Les plateformes de revente telles que StubHub constituent également une option une fois les billets officiels épuisés.

Les abonnements saisonniers coûtent entre 856 £ et 2 147 £, tandis que les abonnements 1882 sont proposés à 2 367 £. Des réductions s’appliquent aux moins de 18 ans (50 %), aux jeunes adultes (25 %) et aux seniors (50 %). La liste d’attente, réservée aux membres One Hotspur+, compte environ 80 000 noms.

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Tout savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Stade de Tottenham depuis 2019, le Tottenham Hotspur Stadium peut accueillir 62 850 spectateurs, ce qui en fait le troisième plus grand stade de football d’Angleterre derrière Wembley et Old Trafford. Sa particularité est sa tribune sud d’un seul niveau, d’une capacité de 17 500 places. Inclinée à 34 degrés, soit la pente la plus forte autorisée par la loi au Royaume-Uni, elle place le premier rang à seulement 4,9 mètres de la ligne de but. La pelouse rétractable du stade, la première du genre, découvre une surface synthétique utilisée pour les matches de NFL à Londres, les concerts et d’autres événements.