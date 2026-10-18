Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Tottenham Europa League trophyGetty Images
Tottenham Hotspur TicketsTottenham Hotspur Premium & VIP
Traduit par

Comment obtenir des billets pour Tottenham Hotspur en 2026-2027 : Prochains matchs, prix des billets et informations sur les abonnements

SHOPPING
Tickets
Tottenham
Premier League

Ne manquez pas l’occasion de voir Tottenham Hotspur jouer en direct cette saison

Tottenham entame la saison 2026/27 sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui lui a permis d’assurer son maintien en mai 2026, après une saison éprouvante pour le club du nord de Londres. Sans compétition européenne cette saison, toute l’attention se porte sur la Premier League et les compétitions nationales. GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des places au Tottenham Hotspur Stadium.

Réserver des billets pour Tottenham HotspurAcheter maintenant

Obtenir des places premium pour Tottenham HotspurRéserver maintenant

Calendrier des prochains matches de Tottenham Hotspur en Premier League 2026/27

Date et heureMatchStadeCompétitionBillets
Samedi 17 octobre 2026, 15 hTottenham Hotspur contre Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 24 octobre 2026, 15 hChelsea contre Tottenham HotspurStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 31 octobre 2026, 15 hTottenham Hotspur contre Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 7 novembre 2026, 15 hLeeds United contre Tottenham HotspurElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 21 novembre 2026, 15 hTottenham Hotspur contre Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 28 novembre 2026, 15 hSunderland contre Tottenham HotspurStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
Mercredi 2 décembre 2026, 20 hTottenham Hotspur contre FulhamTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 5 décembre 2026, 15 hTottenham Hotspur contre Arsenal (derby du nord de Londres)Tottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 12 décembre 2026, 15 hHull City contre Tottenham HotspurMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 19 décembre 2026, 15 hLiverpool contre Tottenham HotspurAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 26 décembre 2026, 15 hTottenham Hotspur contre BournemouthTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Mercredi 30 décembre 2026, 20 hTottenham Hotspur contre Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 2 janvier 2027, 15 hManchester City contre Tottenham HotspurEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
Mercredi 6 janvier 2027, 20 hFulham contre Tottenham HotspurCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 16 janvier 2027, 15 hTottenham Hotspur contre Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 23 janvier 2027, 15 hCrystal Palace contre Tottenham HotspurSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 30 janvier 2027, 15 hTottenham Hotspur contre SunderlandTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 6 février 2027, 15 hIpswich Town contre Tottenham HotspurPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
Mercredi 10 février 2027, 20 hTottenham Hotspur contre Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 20 février 2027, 15 hBrighton and Hove Albion contre Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 27 février 2027, 15 hTottenham Hotspur contre LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Mercredi 3 mars 2027, 20 hBournemouth contre Tottenham HotspurVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 13 mars 2027, 15 hTottenham Hotspur contre Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 20 mars 2027, 15 hEverton contre Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 10 avril 2027, 15 hTottenham Hotspur contre BrentfordTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 17 avril 2027, 15 hNewcastle United contre Tottenham HotspurSt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 24 avril 2027, 15 hTottenham Hotspur contre Hull CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 1er mai 2027, 15 hArsenal contre Tottenham Hotspur (derby du nord de Londres)Emirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
Samedi 8 mai 2027, 15 hTottenham Hotspur contre ChelseaTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Samedi 15 mai 2027, 15 hCoventry City contre Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
Dimanche 23 mai 2027, 15 hTottenham Hotspur contre Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
Dimanche 30 mai 2027, 16 hAston Villa contre Tottenham HotspurVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les horaires de coup d’envoi de nombreux matches à venir sont susceptibles de changer en fonction des choix de diffusion télévisée. Tottenham entrera également en lice au troisième tour de la FA Cup, en janvier. Son adversaire et les détails de la rencontre seront connus après le tirage au sort de décembre.

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets sont vendus en trois étapes : d’abord aux détenteurs d’un abonnement saisonnier, puis aux membres du club selon leurs points de fidélité et, enfin, au grand public. L’adhésion One Hotspur (45 £) est la formule de base, ouverte à tous. One Hotspur+ (55 £) donne en plus accès à une période de priorité de 24 heures et à la liste d’attente pour les abonnements saisonniers.

Prochains matchs
TOT

TOT

Premier League

19 oct. 2026

COV

COV

Réserver des billets pour Tottenham HotspurAcheter maintenant

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets adultes vendus par le club coûtent généralement entre 38 £ et 109 £, selon trois catégories :

Catégorie A (de 71 £ à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle. Catégorie B (de 49 £ à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham. Catégorie C (de 38 £ à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland.

Des tarifs réduits s’appliquent aux seniors (de 19 £ à 54 £), aux jeunes adultes de 18 à 21 ans (de 28,50 £ à 81,50 £) et aux moins de 18 ans (de 19 £ à 54 £). Les plateformes de revente telles que StubHub constituent également une option une fois les billets officiels épuisés.

Les abonnements saisonniers coûtent entre 856 £ et 2 147 £, tandis que les abonnements 1882 sont proposés à 2 367 £. Des réductions s’appliquent aux moins de 18 ans (50 %), aux jeunes adultes (25 %) et aux seniors (50 %). La liste d’attente, réservée aux membres One Hotspur+, compte environ 80 000 noms.

Réserver des billets pour Tottenham HotspurAcheter maintenant

Tout savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Stade de Tottenham depuis 2019, le Tottenham Hotspur Stadium peut accueillir 62 850 spectateurs, ce qui en fait le troisième plus grand stade de football d’Angleterre derrière Wembley et Old Trafford. Sa particularité est sa tribune sud d’un seul niveau, d’une capacité de 17 500 places. Inclinée à 34 degrés, soit la pente la plus forte autorisée par la loi au Royaume-Uni, elle place le premier rang à seulement 4,9 mètres de la ligne de but. La pelouse rétractable du stade, la première du genre, découvre une surface synthétique utilisée pour les matches de NFL à Londres, les concerts et d’autres événements.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google