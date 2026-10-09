Tottenham aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a assuré le maintien du club la saison dernière après une période mouvementée marquée par trois entraîneurs différents. Sans football européen cette saison, l’accent est mis entièrement sur la Premier League. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium.

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Calendrier des prochains matches de Tottenham Hotspur en Premier League 2026/27

Date et heure Match Stade Compétition Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (extérieur) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Sunderland vs Tottenham Hotspur Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur vs Fulham Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Arsenal (derby du nord de Londres) Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Hull City vs Tottenham Hotspur MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Fulham vs Tottenham Hotspur Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Crystal Palace vs Tottenham Hotspur Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Ipswich Town vs Tottenham Hotspur Portman Road (extérieur) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Tottenham Hotspur American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 Everton vs Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Brentford Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Newcastle United vs Tottenham Hotspur St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Hull City Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Arsenal vs Tottenham Hotspur (derby du nord de Londres) Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Coventry City vs Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (domicile) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Aston Villa vs Tottenham Hotspur Villa Park (extérieur) Premier League Billets

Seul le match d’ouverture a une heure de coup d’envoi confirmée au moment de la rédaction, tous les autres étant susceptibles d’être modifiés pour la programmation télévisée. Tottenham entre également en lice en Carabao Cup au deuxième tour et en FA Cup au troisième tour, avec des adversaires confirmés après chaque tirage.

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets sont vendus en trois étapes : d’abord aux abonnés, puis aux membres du club selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. L’adhésion One Hotspur (£45) est la formule d’entrée de gamme ouverte à tous ; One Hotspur+ (£55) ajoute une fenêtre de priorité de 24 heures et une place sur la liste d’attente pour les abonnements.

Prochains matchs MUN Premier League 12:30 TOT

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Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur ?

Les tarifs adultes via le club vont généralement de £38 à £109, répartis en trois catégories :

Catégorie A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (£38-81) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Des tarifs réduits s’appliquent pour les seniors (£19-54), les jeunes adultes de 18 à 21 ans (£28.50-81.50) et les juniors de moins de 18 ans (£19-54). Les plateformes secondaires telles que StubHub constituent également une option une fois les billets officiels épuisés.

Les prix des abonnements vont de £856 à £2,147, avec les abonnements saisonniers 1882 à £2,367. Des réductions s’appliquent pour les juniors (50 %), les jeunes adultes (25 %) et les seniors (50 %). La liste d’attente, ouverte uniquement aux membres One Hotspur+, compte environ 80,000 noms.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Domicile du club depuis 2019, le Tottenham Hotspur Stadium a une capacité de 62,850 places, ce qui en fait le troisième plus grand stade de football d’Angleterre derrière Wembley et Old Trafford. Son élément le plus marquant est la South Stand à un seul niveau de 17,500 places, inclinée à 34 degrés, soit la pente la plus raide légalement autorisée au Royaume-Uni, ce qui place le premier rang à 4.9 mètres de la ligne de but. La pelouse rétractable du stade, la première de ce type, révèle en dessous une surface synthétique pour les NFL London Games, les concerts et d’autres événements.