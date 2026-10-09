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Comment obtenir des billets pour Tottenham Hotspur en 2026-2027 : prochains matches, prix des billets et informations sur les abonnements saisonniers

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Tottenham
Premier League

Ne manquez pas l’occasion de voir Tottenham Hotspur en direct cette saison

Tottenham aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a assuré le maintien du club la saison dernière après une période mouvementée marquée par trois entraîneurs différents. Sans football européen cette saison, l’accent est mis entièrement sur la Premier League. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour le Tottenham Hotspur Stadium.

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Calendrier des prochains matches de Tottenham Hotspur en Premier League 2026/27

Date et heureMatchStadeCompétitionBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Manchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 31 oct. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Sunderland vs Tottenham HotspurStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Tottenham Hotspur vs FulhamTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Arsenal (derby du nord de Londres)Tottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Hull City vs Tottenham HotspurMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs BournemouthTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Fulham vs Tottenham HotspurCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Crystal Palace vs Tottenham HotspurSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs SunderlandTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Ipswich Town vs Tottenham HotspurPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00Bournemouth vs Tottenham HotspurVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 15:00Everton vs Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs BrentfordTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Newcastle United vs Tottenham HotspurSt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Hull CityTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00Arsenal vs Tottenham Hotspur (derby du nord de Londres)Emirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00Coventry City vs Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00Aston Villa vs Tottenham HotspurVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets

Seul le match d’ouverture a une heure de coup d’envoi confirmée au moment de la rédaction, tous les autres étant susceptibles d’être modifiés pour la programmation télévisée. Tottenham entre également en lice en Carabao Cup au deuxième tour et en FA Cup au troisième tour, avec des adversaires confirmés après chaque tirage.

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur ?

Les billets sont vendus en trois étapes : d’abord aux abonnés, puis aux membres du club selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. L’adhésion One Hotspur (£45) est la formule d’entrée de gamme ouverte à tous ; One Hotspur+ (£55) ajoute une fenêtre de priorité de 24 heures et une place sur la liste d’attente pour les abonnements.

Prochains matchs
MUN

MUN

Premier League

10 oct. 2026

TOT

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Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur ?

Les tarifs adultes via le club vont généralement de £38 à £109, répartis en trois catégories :

Catégorie A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (£38-81) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Des tarifs réduits s’appliquent pour les seniors (£19-54), les jeunes adultes de 18 à 21 ans (£28.50-81.50) et les juniors de moins de 18 ans (£19-54). Les plateformes secondaires telles que StubHub constituent également une option une fois les billets officiels épuisés.

Les prix des abonnements vont de £856 à £2,147, avec les abonnements saisonniers 1882 à £2,367. Des réductions s’appliquent pour les juniors (50 %), les jeunes adultes (25 %) et les seniors (50 %). La liste d’attente, ouverte uniquement aux membres One Hotspur+, compte environ 80,000 noms.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Domicile du club depuis 2019, le Tottenham Hotspur Stadium a une capacité de 62,850 places, ce qui en fait le troisième plus grand stade de football d’Angleterre derrière Wembley et Old Trafford. Son élément le plus marquant est la South Stand à un seul niveau de 17,500 places, inclinée à 34 degrés, soit la pente la plus raide légalement autorisée au Royaume-Uni, ce qui place le premier rang à 4.9 mètres de la ligne de but. La pelouse rétractable du stade, la première de ce type, révèle en dessous une surface synthétique pour les NFL London Games, les concerts et d’autres événements.

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