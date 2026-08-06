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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra
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Comment obtenir des billets pour Manchester United en 2026-2027 : prix, offres premium et informations sur les abonnements saisonniers

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Manchester United
Premier League

Regardez Manchester United en direct à l’œuvre pendant la saison 2026/27 de Premier League

Manchester United aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Michael Carrick, qui a remis le club sur les rails jusqu’à une troisième place et un retour en Ligue des champions la saison dernière. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour Old Trafford.

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Quel est le calendrier de Manchester United pour la saison 2026/27 de Premier League ?

La saison 2026/27 de Manchester United débute à l’extérieur contre Hull City le 22 août.

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 oct. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 avr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 avr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 avr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (domicile)Premier LeagueBillets

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United ?

Manchester United propose plusieurs options de billetterie pour les matches de Premier League, allant des billets pour un match individuel aux abonnements de saison et aux offres hospitalité. La plupart des billets peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie du club sur son site internet.

Prochains matchs
MUN

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Premier League

10 oct. 2026

TOT

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Les principaux moyens d’obtenir un billet pour voir jouer Manchester United sont les suivants :

  • Billets officiels via Manchester United : les billets pour les matches de Premier League sont vendus directement sur le site officiel du club. L’accès dépend souvent de votre niveau d’adhésion, les membres Red, Silver ou Gold bénéficiant généralement d’un accès prioritaire lors des mises en vente. C’est la manière la plus sûre et la plus fiable d’acheter. 
  • Système de tirage au sort : pour les affiches très demandées, comme les matches contre Liverpool, Arsenal ou Manchester City, Manchester United organise un tirage au sort pour les membres Red. Vous participez au tirage et, si vous êtes retenu, vous pouvez acheter des billets au prix facial. Cela garantit l’équité lorsque la demande dépasse l’offre. 
  • Plateforme officielle Ticket Exchange : si vous manquez la vente initiale, Manchester United dispose d’un Ticket Exchange officiel sur lequel les abonnés peuvent mettre en vente les places qu’ils ne peuvent pas utiliser. Ces billets sont vérifiés par le club, ce qui garantit un achat sécurisé au prix facial. 
  • Billets sur le marché secondaire : des plateformes comme StubHub proposent aussi des billets de dernière minute, souvent à partir d’environ 80 £, même si les prix peuvent varier. Vérifiez les CGV de la plateforme sur laquelle vous achetez.

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Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United ?

Pour les supporters désireux de voir Manchester United en Premier League à Old Trafford, le prix des billets peut varier considérablement en fonction de l’adversaire, de l’emplacement du siège et du mode d’achat.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie de Manchester United. Toutefois, ceux-ci sont généralement réservés aux membres officiels du club et les disponibilités sont très limitées. United utilise également un système de tarification par catégories selon l’adversaire, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix habituels des billets officiels adultes via le tirage au sort réservé aux membres ou le Ticket Exchange officiel du club se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Matches de catégorie C (adversaires les moins demandés) : 35 £ - 55 £ 
  • Matches de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £ 
  • Matches de catégorie A (affiches très demandées, par exemple Liverpool, Manchester City, Arsenal) : 65 £ - 120 £+

Les billets achetés via le Ticket Exchange officiel de Manchester United, la plateforme de revente vérifiée du club, sont toujours vendus au prix facial. Cela permet aux abonnés ou aux membres qui ne peuvent pas assister à un match de revendre leurs places en toute sécurité à d’autres membres.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le stade d’Old Trafford

Manchester United joue à Old Trafford depuis 1910, et celui-ci reste le plus grand stade de club d’Angleterre, avec une capacité actuelle généralement estimée entre 74 000 et 76 000 places après sa dernière grande extension en 2006. Affectueusement surnommé le Theatre of Dreams, le stade a accueilli une finale de Coupe d’Europe, plusieurs demi-finales de FA Cup, ainsi qu’innombrables soirées européennes historiques sous ses projecteurs.

Plus d’un siècle après son ouverture, Old Trafford entre toutefois dans une nouvelle ère. En mars 2025, le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et le club ont dévoilé des plans, conçus par les architectes Foster + Partners, pour un nouveau stade de 100 000 places qui serait construit sur un terrain adjacent au site actuel, pour un coût estimé à environ 2 milliards de livres sterling. Baptisée New Trafford dans des documents de présentation, l’enceinte est conçue avec un toit distinctif en forme de parapluie destiné à capter l’énergie solaire et l’eau de pluie, ainsi que trois mâts de grande hauteur qui la rendraient visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Si le projet se concrétise comme prévu, il deviendrait le plus grand stade de football du Royaume-Uni, dépassant Wembley, et la pièce maîtresse d’un projet de régénération plus large autour de la zone d’Old Trafford.

Le projet reste au stade de la planification et de la consultation, le club visant une livraison à temps pour la saison 2030/31, même si l’ampleur de la construction signifie que le calendrier pourrait encore évoluer. En attendant un éventuel déménagement, Old Trafford continue de fonctionner normalement pour la saison 2026/27, et demeure l’un des stades les plus emblématiques et les plus bruyants du football mondial les jours de match.

  • Évaluer les différentes catégories de billets de Manchester United et leurs structures tarifaires aide les supporters à organiser leurs déplacements à Old Trafford tout au long de la saison. Pour vous offrir une flexibilité totale lors de la création de vos paris combinés personnalisés du week-end, obtenir un capital promotionnel supplémentaire est très avantageux. Consultez notre guide d’expert pour découvrir comment débloquer des promotions sportives spécialisées grâce à notre code promo betfred.

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