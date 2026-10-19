Le Real Madrid a été sacré champion d’Europe pour la 15e fois de son histoire en 2024. Avec huit titres d’avance sur son plus proche poursuivant au palmarès de la Ligue des champions, le club madrilène n’en continue pas moins de viser de nouveaux trophées. Vous pouvez rejoindre la foule de supporters vêtus de blanc au Bernabéu et ailleurs en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré ses éliminations en quarts de finale de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, le Real Madrid a offert à ses supporters des affiches épiques, notamment des victoires mémorables à domicile contre Manchester City (3-0), Monaco (6-1) et le Borussia Dortmund (5-2).

Les supporters peuvent s’attendre à d’autres rencontres palpitantes pendant la phase de ligue de cette saison : l’équipe de José Mourinho doit notamment affronter le RB Leipzig, Arsenal et le PSV. Le Real Madrid se rendra également à Londres pour la deuxième fois, puisque le Shakhtar Donetsk l’accueillera à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, pour leur confrontation du 27 janvier.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches du Real Madrid en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier du Real Madrid en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 21 octobre (21 h) Real Madrid contre RB Leipzig Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 4 novembre (19 h 45) AEK Athènes contre Real Madrid Billets Agia Sophia Stadium (extérieur) Mardi 24 novembre (21 h) Real Madrid contre PSV Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Billets Emirates Stadium (extérieur) Mardi 19 janvier (21 h) Real Madrid contre LASK Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 27 janvier (20 h) Shakhtar Donetsk contre Real Madrid Billets Stamford Bridge, Londres (extérieur)

Comment acheter des billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions peuvent être achetés en ligne sur les plateformes de vente du club, Real Madrid Tickets et Entradas. Ils ne sont pas mis en vente plusieurs mois à l’avance : le club ouvre généralement la vente environ 10 à 12 jours avant chaque match, selon un système strict de créneaux de priorité successifs :

1. Phase 1 : Socios (membres du club) : Ils sont les premiers à pouvoir acheter des billets, généralement environ deux semaines avant le coup d’envoi.

2. Phase 2 : membres Madridista Premium : Les titulaires de cette carte bénéficient du créneau exclusif suivant, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi.

3. Phase 3 : grand public : Les billets restants sont mis en vente pour le grand public environ 4 à 6 jours avant le match.

Pour les rencontres de Ligue des champions très demandées, les billets sont souvent tous vendus pendant les phases réservées aux membres, ce qui laisse peu de places, voire aucune, pour la vente au grand public.

Si le portail officiel du club est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour le Real Madrid, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente telles que StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels grand public pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions coûtent généralement à partir de 100 € pour les rencontres classiques de la phase de ligue. Selon l’emplacement et le stade de la compétition, les meilleures places standard peuvent atteindre 300 à 400 € ou plus. Les offres VIP officielles sont proposées à partir de 375 €.

Le Real Madrid classe ses matches à domicile en différentes catégories qui déterminent les tarifs de base :

Catégorie A : Réservée aux affiches à fort enjeu, comme le Clásico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Pour ces rencontres, le prix officiel des places standard augmente souvent de 20 à 50 %, voire davantage, par rapport aux premières phases de groupes ou de ligue.

Catégorie B : Matches européens classiques de la phase de ligue, notamment contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, et rencontres nationales de premier plan.

Réductions pour les membres : Les membres du club (Socios) et les membres Madridista Premium bénéficient d’une réduction de 20 à 30 % sur les tarifs officiels standard destinés au grand public lorsqu’ils achètent directement sur le portail officiel de billetterie du Real Madrid.

Consultez le site officiel du Real Madrid pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du Real Madrid en Ligue des champions

Les récents matches de Ligue des champions du Real Madrid à domicile n’ont jamais manqué de spectacle. Chacune de ses six dernières rencontres européennes au Bernabéu a donné lieu à au moins trois buts. Voici le détail de ses résultats en Ligue des champions en 2026 :

Date Phase et adversaire Score (résultat) Stade 14 octobre 2026 Phase de ligue : AS Rome 4-3 (victoire) Stadio Olimpico (Rome) 8 septembre 2026 Phase de ligue : Inter Milan 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) : Bayern Munich 3-4 (défaite) Allianz Arena (Munich) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) : Bayern Munich 1-2 (défaite) Bernabéu (Madrid) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) : Manchester City 1-2 (défaite) Etihad Stadium (Manchester) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) : Manchester City 3-0 (victoire) Bernabéu (Madrid) 25 février 2026 Barrages (retour) : Benfica 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 17 février 2026 Barrages (aller) : Benfica 1-0 (victoire) Estádio da Luz (Lisbonne) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Benfica 2-4 (défaite) Estádio da Luz (Lisbonne) 20 janvier 2026 Phase de ligue : Monaco 6-1 (victoire) Bernabéu (Madrid)







