Depuis qu’il a soulevé le trophée de la Ligue des champions à la fin de la saison 2022/23, Manchester City n’a plus dépassé les quarts de finale en Europe. Le club retrouvera-t-il son éclat sur la scène continentale ? Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches de Ligue des champions.

Billets pour les matches de Manchester City en Ligue des championsRéserver

Avec notamment de grandes affiches à venir contre le Paris Saint-Germain, Naples et Barcelone lors de la phase de ligue, les supporters de City peuvent s’attendre à des soirées européennes palpitantes dans les prochains mois.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des places lors des prochains matches de Manchester City en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 14 octobre (20 h) Manchester City contre le Paris Saint-Germain Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 20 octobre (20 h) Manchester City contre l’AEK Athènes Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Camp Nou (extérieur) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À confirmer Mercredi 27 janvier (20 h) Manchester City contre le Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions

Les billets de Manchester City sont rarement mis en vente auprès du grand public. Le club dispose d’une base de supporters fidèles et l’Etihad affiche rapidement complet.

Pour les matches de Premier League, 46 000 des 53 400 places du stade sont déjà occupées par des abonnés. Il vous faudra très probablement adhérer au programme de membres de Manchester City (Matchday Member) pour pouvoir acheter des billets auprès du club pour ces rencontres.

Il peut toutefois y avoir des exceptions pour les matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, de la FA Cup ou de la Carabao Cup, pour lesquels la demande tend à être moins forte. Rien n’est cependant garanti et le nombre de places disponibles varie.

Si la billetterie officielle du club est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets de Manchester City, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager les plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions ?

Si vous achetez directement auprès du club des billets pour les matches de Ligue des champions à l’Etihad Stadium, les tarifs adultes vont de 25 £ (niveau 0 de la tribune familiale et niveaux 0 et 3 de la tribune sud) à 50 £ (places premium hors hospitalité dans la section 93:20). Les tarifs réduits varient également : les plus de 65 ans et les 18-21 ans paient entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent entrer pour seulement 10 £ en tribune familiale, ou payer jusqu’à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations sur les disponibilités et les prix. Des billets sont actuellement proposés à partir de 95 £ sur des plateformes de revente comme StubHub.

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Quelles formules d’hospitalité Manchester City propose-t-il pour les matches de Ligue des champions ?

Les formules d’hospitalité de Manchester City constituent aussi un excellent moyen pour les personnes qui ne sont pas membres d’obtenir des places. Elles ont tendance à se vendre moins vite que les billets sur les marchés primaire et secondaire et peuvent donc être une bonne solution lorsque les autres options sont limitées.

Voici une sélection des formules d’hospitalité proposées pour les matches de Manchester City à l’Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Un aperçu de la culture mancunienne, avec de la musique en direct et une décoration locale. Vous profitez d’un menu inspiré des brasseries et de boissons que vous pouvez acheter le jour du match ou dans le cadre de formules réservées à l’avance.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier : à partir de 870 £)

Un accès aux coulisses vous permet d’accueillir l’effectif de Manchester City à son arrivée. La formule comprend aussi un menu contemporain de saison, des boissons incluses et des sièges rembourrés haut de gamme. S’y ajoutent des interviews en direct dans la suite, une animation assurée par un DJ et un quiz avec des prix à gagner, également dans la suite.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une version enrichie de l’expérience « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses et assistez de près aux préparatifs du jour de match, avec notamment une intervention privée d’un membre de l’équipe chargée des opérations de l’équipe première de Pep et une visite des coulisses du stade en compagnie d’une légende du club.

L’histoire de l’Etihad Stadium

Le City of Manchester Stadium, actuellement appelé Etihad Stadium pour des raisons de sponsoring, accueille les matches à domicile de Manchester City depuis 2003. Il avait été officiellement inauguré un an plus tôt, puisqu’il constituait le principal site des Jeux du Commonwealth de 2002.

Sa capacité actuelle est de 53 600 places, ce qui en fait le 7e plus grand stade de football d’Angleterre et le 11e du Royaume-Uni. Outre les matches de Manchester City, qu’il accueille principalement, l’Etihad a également été le théâtre de la finale de la Coupe UEFA 2008, de matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de football, de rencontres de rugby à XIII, de combats de boxe, de matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de rugby à XV et de concerts.