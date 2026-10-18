Depuis son sacre en Ligue des champions à l’issue de la saison 2022/23, Manchester City n’a plus dépassé les quarts de finale sur la scène européenne. Le club retrouvera-t-il son éclat sur le terrain en Europe ? Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour ses prochains matches de Ligue des champions.

Billets pour Manchester City en Ligue des championsRéserver

Avec notamment de grandes affiches à venir contre Naples, Barcelone et le Sporting CP lors de la phase de ligue, les supporters de City peuvent s’attendre à des soirées européennes palpitantes dans les prochains mois.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des places lors des prochains matches de Manchester City en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions

Date (heure locale) Match Stade Billets Mardi 20 octobre (20 h) Manchester City contre l’AEK Athènes Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Camp Nou (extérieur) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À annoncer Mercredi 27 janvier (20 h) Manchester City contre le Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour Manchester City en Ligue des champions

Les billets pour les matches de Manchester City sont rarement mis en vente au grand public. Le club dispose d’une base de supporters fidèles et l’Etihad affiche rapidement complet.

Pour les matches de Premier League, 46 000 des 53 400 places du stade sont déjà occupées par des abonnés. Selon toute vraisemblance, vous devrez adhérer au programme de membres de Manchester City (Matchday Member) pour pouvoir acheter des billets pour ces matches auprès du club.

Il peut toutefois y avoir des exceptions pour les rencontres de la phase de ligue de la Ligue des champions, ainsi que pour celles de la FA Cup ou de la Carabao Cup, généralement moins demandées. Rien n’est cependant garanti et la disponibilité des billets varie.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour Manchester City, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager les plateformes de revente telles que StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour Manchester City en Ligue des champions ?

Pour les matches de Ligue des champions à l’Etihad Stadium, les billets achetés directement auprès du club coûtent entre 25 £ pour les adultes (niveau 0 de la tribune familiale et niveaux 0 et 3 de la tribune sud) et 50 £ (places premium sans prestations d’hospitalité dans la section 93:20). Les tarifs réduits varient également : les plus de 65 ans et les 18-21 ans paient entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent obtenir une place à partir de 10 £ en tribune familiale, ou payer jusqu’à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix. Des billets sont actuellement proposés à partir de 95 £ sur les plateformes de revente telles que StubHub.

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Quelles offres d’hospitalité Manchester City propose-t-il pour les matches de Ligue des champions ?

Les offres d’hospitalité de Manchester City constituent aussi un excellent moyen pour les non-membres d’obtenir des places. Elles ont tendance à afficher complet moins vite que les billets vendus directement ou sur le marché de la revente et peuvent donc être une bonne solution lorsque les autres possibilités sont limitées.

Voici une sélection des offres d’hospitalité disponibles pour les matches de Manchester City à l’Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Une immersion dans la culture de Manchester, avec de la musique en direct et une décoration locale. Vous profitez d’un menu inspiré des brasseries et de boissons disponibles à l’achat le jour du match ou dans le cadre de formules réservées à l’avance.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier : à partir de 870 £)

Un accès aux coulisses vous permet d’accueillir l’effectif de Manchester City à son arrivée. L’offre comprend également un menu de saison contemporain, des boissons incluses et des sièges rembourrés haut de gamme. S’y ajoutent des interviews en direct dans l’espace privatif, un DJ et un quiz avec des prix à gagner dans ce même espace.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une formule supérieure à l’expérience « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses et assistez de près à tous les préparatifs d’un jour de match, notamment à une intervention privée d’un membre de l’encadrement de l’équipe première de Pep et à une visite des coulisses du stade en compagnie d’une légende du club.

L’histoire de l’Etihad Stadium

Le City of Manchester Stadium, actuellement appelé Etihad Stadium pour des raisons de parrainage, accueille les matches à domicile de Manchester City depuis 2003. Il avait officiellement ouvert ses portes un an plus tôt, en tant que site central des Jeux du Commonwealth de 2002.

Sa capacité actuelle est de 53 600 places, ce qui en fait le 7e plus grand stade de football d’Angleterre et le 11e du Royaume-Uni. Outre les matches de Manchester City, qu’il accueille principalement, l’Etihad a également reçu la finale de la Coupe UEFA 2008, des matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de football, des rencontres de rugby à XIII, des combats de boxe, des matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de rugby à XV et des concerts.