Depuis son sacre en Ligue des champions à l’issue de la saison 2022/23, Manchester City n’a plus dépassé les quarts de finale de la compétition. Le club retrouvera-t-il son éclat sur la scène européenne ? Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour ses prochains matches de Ligue des champions.

Billets pour les matches de Manchester City en Ligue des championsRéserver

Avec notamment de grandes affiches à venir contre Naples, Barcelone et le Sporting lors de la phase de ligue, les supporters de Manchester City peuvent s’attendre à des soirées européennes palpitantes dans les prochains mois.

GOAL vous présente toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 4 novembre (21 h) RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Camp Nou (extérieur) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À annoncer Mercredi 27 janvier (20 h) Manchester City contre Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions ?

Les billets pour les matches de Manchester City sont rarement mis en vente au grand public. Le club dispose d’une base de supporters fidèles et les places à l’Etihad Stadium se vendent rapidement.

Pour les matches de Premier League, 46 000 des 53 400 places du stade sont déjà occupées par les abonnés. Selon toute vraisemblance, vous devrez adhérer au programme de membres de Manchester City (Matchday Member) pour pouvoir acheter des billets auprès du club pour ces rencontres.

Il peut toutefois y avoir des exceptions pour les matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, de la FA Cup ou de la Carabao Cup, pour lesquels la demande est généralement moins forte. Rien n’est cependant garanti et la disponibilité des places peut varier.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour Manchester City, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager des plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions ?

Pour les matches de Ligue des champions à l’Etihad Stadium, les billets achetés directement auprès du club coûtent entre 25 £ pour un adulte (niveau 0 de la tribune familiale et niveaux 0 et 3 de la tribune sud) et 50 £ (places premium sans prestations d’hospitalité dans la section 93:20). Les tarifs réduits varient également : les plus de 65 ans et les 18-21 ans paient entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent obtenir une place pour seulement 10 £ en tribune familiale ou jusqu’à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations sur la disponibilité des places et les tarifs. Des billets sont actuellement proposés à partir de 95 £ sur des plateformes de revente comme StubHub.

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Quelles offres d’hospitalité Manchester City propose-t-il pour les matches de Ligue des champions ?

Les offres d’hospitalité de Manchester City constituent également un excellent moyen pour les non-membres d’obtenir une place. Elles ont tendance à se vendre moins vite que les billets proposés sur les marchés primaire et secondaire et peuvent donc être une bonne solution lorsque les autres possibilités sont limitées.

Voici une sélection des offres d’hospitalité disponibles pour les matches de Manchester City à l’Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Une immersion dans la culture de Manchester, avec de la musique en direct et un décor local. Vous bénéficiez d’un menu inspiré des brasseries et pouvez acheter des boissons le jour du match ou dans le cadre de forfaits réservés à l’avance.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier : à partir de 870 £)

Un accès aux coulisses qui vous permet d’accueillir l’effectif de Manchester City à son arrivée. L’offre comprend aussi un menu de saison contemporain, des boissons incluses et des sièges exécutifs rembourrés. S’y ajoutent des interviews en direct dans la suite, une animation assurée par un DJ et un quiz avec des prix à gagner dans la suite.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une formule supérieure à l’expérience « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses et assistez de près à tous les préparatifs le jour du match, notamment grâce à une intervention privée d’un membre de l’équipe chargée du fonctionnement de l’équipe première de Pep et à une visite des coulisses du stade avec une légende du club.

L’histoire de l’Etihad Stadium

Le City of Manchester Stadium, actuellement connu sous le nom d’Etihad Stadium pour des raisons de sponsoring, est le stade de Manchester City depuis 2003. Il avait officiellement ouvert ses portes un an plus tôt, les Jeux du Commonwealth de 2002 s’y étant principalement déroulés.

Sa capacité actuelle est de 53 600 places, ce qui en fait le 7e plus grand stade de football d’Angleterre et le 11e du Royaume-Uni. Outre les matches de Manchester City, l’Etihad a également accueilli la finale de la Coupe UEFA 2008, des rencontres internationales de l’équipe d’Angleterre de football, des matches de rugby à XIII, des combats de boxe, des rencontres internationales de l’équipe d’Angleterre de rugby à XV et des concerts.