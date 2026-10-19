Arne Slot a peut-être été écarté du banc de Liverpool après une saison dernière décevante, mais il aura au moins permis au club de se qualifier pour la Ligue des champions. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour l’une des grandes soirées européennes à venir, à Anfield ou à l’extérieur.

Sous la direction d’Andoni Iraola, les supporters de Liverpool espèrent retrouver la magie de leurs récentes campagnes européennes. À l’époque de Klopp, le club avait atteint trois finales de Ligue des champions en cinq ans (2018-2022) et remporté son sixième titre continental en 2019, en battant Tottenham à Madrid.

Liverpool avait entamé sa campagne de Ligue des champions la saison dernière par une victoire à domicile contre l’Atlético de Madrid, avant de terminer à la 3e place de la phase de ligue. Le club espère y voir un bon présage, puisqu’il a également commencé son parcours européen cette année par une victoire à Anfield contre l’équipe de Diego Simeone en septembre. Avec notamment des rencontres contre l’Inter Milan, Porto et Villarreal encore à venir, les supporters de Liverpool peuvent s’attendre à des affiches européennes passionnantes dans les prochains mois.

GOAL vous présente toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les prochains matches de Liverpool en Ligue des champions : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier de Liverpool en Ligue des champions 2026/27 ?

Date et heure locales Match Billets Stade Mardi 20 octobre (20 h) Liverpool contre Villarreal Billets Anfield (domicile) Mercredi 4 novembre (20 h 45) Fenerbahçe contre Liverpool Billets Stade Şükrü Saracoğlu (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Club Bruges contre Liverpool Billets Stade Jan-Breydel (extérieur) Mercredi 9 décembre (20 h) Liverpool contre Porto Billets Anfield (domicile) Mardi 19 janvier (21 h) Inter Milan contre Liverpool À venir San Siro (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Liverpool contre RC Lens Billets Anfield (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches de Liverpool en Ligue des champions peuvent être achetés directement sur la billetterie du club, dans le cadre du programme de billetterie pour les coupes ou lors des ventes réservées aux membres. Certaines offres d’hospitalité du LFC sont également accessibles sans avoir à justifier des crédits d’achat requis pour les membres ordinaires.

Une adhésion officielle active au LFC (Full, Light ou Junior) est nécessaire pour accéder aux ventes et aux tirages au sort de billets ordinaires réservés aux membres. Pour les matches de Ligue des champions et de coupe, les billets sont attribués aux personnes éligibles dans le cadre de l’Auto Cup Scheme ou proposés lors de ventes et de tirages au sort réservés aux membres pour chaque match.

Les premières ventes et inscriptions aux tirages au sort pour les matches de Ligue des champions ont ouvert en juillet, lors du lancement du calendrier saisonnier du club, avec des phases supplémentaires après le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour Liverpool, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les sites de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions ?

Pour la saison 2026/27, les billets officiels d’entrée générale pour les matches de Liverpool en Ligue des champions à Anfield coûtent entre 30 £ et plus de 60 £. Le club a limité la hausse des prix des billets d’entrée générale à 3 % cette saison, avant un gel des tarifs pour la saison 2027/28. Les billets destinés aux supporters locaux dans la partie haute de la tribune principale restent, eux, à 9 £, sans aucune augmentation.

Liverpool n’applique pas de catégorie tarifaire distincte aux matches de Ligue des champions par rapport aux rencontres ordinaires de Premier League. Le prix nominal dépend uniquement de la catégorie de place, de la tribune et de la section précise d’Anfield :

Emplacement et tribune Tarif adulte Caractéristiques Tribune principale (niveaux centraux) 62 £ (tarif le plus élevé) Places les plus proches des bancs des joueurs et installations modernes, avec une vue panoramique de premier choix Tribune principale (niveau supérieur) 31 à 55 £ Vue en hauteur sur le terrain ; cette partie abrite également la section réservée aux billets à 9 £ destinés aux supporters locaux Tribune Sir Kenny Dalglish 55 à 60 £ Places le long du terrain, face à la tribune principale, offrant une vue classique semblable à celle des retransmissions télévisées Le Kop 39 à 44 £ La tribune la plus célèbre pour les chants des supporters locaux et son ambiance intense les jours de match Tribune Anfield Road (niveaux inférieur et supérieur) 31 à 54 £ Située face au Kop, elle comprend une nouvelle section destinée aux jeunes adultes (jusqu’à 24 ans)

Les offres d’hospitalité officielles du LFC pour les soirées de phase de groupes de la Ligue des champions coûtent généralement entre 175 £ et plus de 400 £ par place. Elles comprennent des sièges haut de gamme dans la tribune principale ou la tribune Anfield Road, l’accès à un salon et un repas avant le match, par exemple au Brodies Sports Bar, au The Boot Room Restaurant ou au The Carlsberg Dugout.

Consultez régulièrement le site officiel du PSG pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats de Liverpool en Ligue des champions

Ces dernières campagnes européennes, Liverpool a toujours gagné ou perdu. Fait étonnant, le club n’a fait aucun match nul lors de ses 45 dernières rencontres en Ligue des champions et en Ligue Europa. Son dernier nul remonte à avril 2022, contre Benfica à Anfield, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 14 octobre 2026 Phase de ligue : LASK 6-3 (victoire) Raiffeisen Arena (Linz) 9 septembre 2026 Phase de ligue : Atlético de Madrid 2-1 (victoire) Anfield (Liverpool) 14 avril 2026 Quart de finale retour : PSG 0-2 (défaite) Anfield (Liverpool) 8 avril 2026 Quart de finale aller : PSG 0-2 (défaite) Parc des Princes (Paris) 18 mars 2026 Huitième de finale retour : Galatasaray 4-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 10 mars 2026 Huitième de finale aller : Galatasaray 0-1 (défaite) RAMS Park (Istanbul) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Qarabağ FK 6-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 21 janvier 2026 Phase de ligue : Marseille 3-0 (victoire) Stade Vélodrome (Marseille)



