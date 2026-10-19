Après une saison dernière mémorable, marquée par le premier titre de Premier League d’Arsenal en 22 ans et une place de finaliste en Ligue des champions de l’UEFA, la demande pour voir l’équipe jouer n’a jamais été aussi forte. Ne perdez pas espoir pour autant : vous pouvez encore réserver des billets pour les prochains matches.

Arsenal a remporté ses huit rencontres de phase de ligue avant d’atteindre la finale de la Ligue des champions 2026. L’équipe n’a même perdu aucun match dans le temps réglementaire pendant toute la compétition, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, lors de la finale à Budapest.

Les hommes de Mikel Arteta ont plusieurs affiches de Ligue des champions à disputer dans les semaines et les mois à venir, notamment contre le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real Madrid. S’apprêtent-ils à vivre une nouvelle épopée européenne ?

Quel est le calendrier d’Arsenal en Ligue des champions 2026-2027 ?

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 21 octobre (21 h) Bayern Munich contre Arsenal Allianz Arena (Munich) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) Slavia Prague contre Arsenal Fortuna Arena (Prague) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Arsenal contre le Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre le Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Real Betis contre Arsenal Estadio de La Cartuja (Séville) Billets Mercredi 27 janvier (20 h) Arsenal contre Sabah Emirates Stadium (Londres) Billets

Comment acheter des billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions

Face à une demande sans précédent et avec un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement saisonnier : Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

Tirages au sort pour les membres Red : Les files d’attente en ligne, où les premiers arrivés étaient les premiers servis, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période précise, plusieurs semaines avant chaque match.

Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels non retenus au tirage au sort peuvent acheter, au prix initial, des billets remis en vente directement par des détenteurs d’un abonnement saisonnier sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Formules hospitalité : Des offres d’hospitalité haut de gamme, comprenant des places au Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges, sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Plateformes de revente de billets : Pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir un billet à la dernière minute le jour du match, les supporters peuvent passer par des plateformes de revente vérifiées comme Live Football Tickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Tarifs élevés pour les adversaires les plus prestigieux et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Matches de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Tarifs réduits : Des réductions sont proposées dans les catégories prévues à cet effet aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

Prix et disponibilité des billets pour les matches à l’extérieur

Il est particulièrement difficile d’acheter des billets officiels pour les matches d’Arsenal à l’extérieur en Ligue des champions de l’UEFA en raison d’une demande exceptionnellement élevée. Le club gère toutefois leur attribution selon un système de priorité strict et transparent. Le prix initial des billets officiels pour les supporters visiteurs en Ligue des champions de l’UEFA est plafonné à 50 € (environ 40 £ ou plus).

Les billets officiels pour les matches à l’extérieur sont vendus exclusivement selon le système des Away Credits (points de priorité). Vous gagnez 1 Away Credit pour chaque match officiel de l’équipe première masculine à l’extérieur pour lequel vous achetez un billet par les canaux officiels et auquel vous assistez. Ces crédits ne restent valables que pour la saison en cours et les deux saisons précédentes.

Les derniers résultats d’Arsenal en Ligue des champions

Arsenal n’a plus perdu de match européen dans le temps réglementaire (90 minutes) depuis le 7 mai 2025, date de sa défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C’était lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA 2024-2025. Arsenal avait été éliminé sur le score cumulé de 3-1.

Date Tour/phase Adversaire Score (résultat) Stade 13 octobre 2026 Phase de ligue Lille 3-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 9 septembre 2026 Phase de ligue Napoli 1-0 (victoire) Stadio Diego Armando Maradona (Naples) 30 mai 2026 Finale PSG 1-1 (défaite 4-3 aux tirs au but) Puskas Arena (Budapest) 5 mai 2026 Demi-finale (retour) Atlético Madrid 1-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 29 avril 2026 Demi-finale (aller) Atlético Madrid 1-1 (match nul) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) Sporting CP 0-0 (match nul) Emirates Stadum (Londres) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) Sporting CP 1-0 (victoire) Estádio José Alvalade (Lisbonne) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) Bayer Leverkusen 2-0 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) Bayer Leverkusen 1-1 (match nul) BayArena (Leverkusen) 28 janvier 2026 Phase de ligue FC Kairat 3-2 (victoire) Emirates Stadum (Londres) 20 janvier 2026 Phase de ligue Inter Milan 3-1 (victoire) San Siro (Milan)







