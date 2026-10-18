Le Real Madrid a décroché son 15e titre en Ligue des champions (Coupe d’Europe) en 2024. Avec huit titres d’avance en tête du palmarès de la compétition, le club madrilène n’en continue pas moins de viser de nouveaux trophées. Vous pouvez rejoindre les tribunes vêtues de blanc du Bernabéu et suivre l’équipe ailleurs en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions lors de chacune des deux dernières saisons, les supporters du Real Madrid ont assisté à des affiches mémorables, notamment les victoires à domicile contre Manchester City (3-0), Monaco (6-1) et le Borussia Dortmund (5-2).

Les supporters peuvent s’attendre à d’autres rencontres passionnantes pendant la phase de ligue de cette saison : l’équipe de José Mourinho affrontera notamment le RB Leipzig, Arsenal et le PSV. Le Real Madrid se rendra aussi à Londres pour la deuxième fois, puisque le Shakhtar Donetsk le recevra à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, lors de leur confrontation du 27 janvier.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches du Real Madrid en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier du Real Madrid en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 21 octobre (21 h) Real Madrid contre RB Leipzig Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 4 novembre (19 h 45) AEK Athènes contre Real Madrid Billets Agia Sophia Stadium (extérieur) Mardi 24 novembre (21 h) Real Madrid contre PSV Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Billets Emirates Stadium (extérieur) Mardi 19 janvier (21 h) Real Madrid contre LASK Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 27 janvier (20 h) Shakhtar Donetsk contre Real Madrid Billets Stamford Bridge, Londres (extérieur)

Comment acheter des billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions peuvent être achetés en ligne sur les plateformes de vente du club, Real Madrid Tickets et Entradas. Ils ne sont pas mis en vente des mois à l’avance : le club les propose pour la première fois environ 10 à 12 jours avant chaque match, selon un calendrier strict de fenêtres d’achat prioritaires :

1. Phase 1 : Socios (membres du club). Ils sont les premiers à pouvoir acheter des billets, généralement environ deux semaines avant le coup d’envoi.

2. Phase 2 : membres Madridista Premium. Les titulaires de cette carte bénéficient de la fenêtre d’achat exclusive suivante, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi.

3. Phase 3 : grand public. Les billets restants sont mis en vente pour le grand public environ 4 à 6 jours avant le match.

Pour les affiches de Ligue des champions très demandées, les matches affichent souvent complet dès les phases réservées aux membres, ce qui laisse peu de billets, voire aucun, pour la vente au grand public.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour le Real Madrid, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente telles que StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels classiques pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions coûtent généralement à partir de 100 € pour les rencontres de la phase de ligue. Les meilleures places classiques peuvent atteindre 300 à 400 €, voire plus, selon leur emplacement et le stade de la compétition. Les offres VIP officielles sont proposées à partir de 375 €.

Le Real Madrid classe ses matches à domicile dans différentes catégories qui déterminent les prix de base :

Catégorie A : Réservée aux rencontres à fort enjeu, comme le Clasico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Le prix officiel des places classiques pour ces rencontres est souvent supérieur de 20 à 50 %, voire davantage, à celui des phases de groupes ou de ligue précédentes.

Catégorie B : Matches européens classiques de la phase de ligue, notamment contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, ainsi que les rencontres nationales de niveau supérieur.

Réductions pour les membres : Les membres officiels du club (Socios) et les membres Madridista Premium bénéficient d’une réduction de 20 à 30 % sur les prix officiels destinés au grand public lorsqu’ils achètent leurs billets directement sur la billetterie officielle du Real Madrid.

Consultez régulièrement le site officiel du Real Madrid pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Les derniers résultats du Real Madrid en Ligue des champions

Les récents matches de Ligue des champions du Real Madrid à domicile n’ont pas manqué de spectacle. Chacune de ses six dernières rencontres européennes au Bernabéu a compté au moins trois buts. Voici le récapitulatif de ses résultats en Ligue des champions en 2026 :

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 14 octobre 2026 Phase de ligue : Roma 4-3 (victoire) Stadio Olimpico (Rome) 8 septembre 2026 Phase de ligue : Inter Milan 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) : Bayern Munich 3-4 (défaite) Allianz Arena (Munich) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) : Bayern Munich 1-2 (défaite) Bernabéu (Madrid) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) : Manchester City 1-2 (défaite) Etihad Stadium (Manchester) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) : Manchester City 3-0 (victoire) Bernabéu (Madrid) 25 février 2026 Barrages (retour) : Benfica 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 17 février 2026 Barrages (aller) : Benfica 1-0 (victoire) Estádio da Luz (Lisbonne) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Benfica 2-4 (défaite) Estádio da Luz (Lisbonne) 20 janvier 2026 Phase de ligue : Monaco 6-1 (victoire) Bernabéu (Madrid)







