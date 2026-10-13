Le Real Madrid a décroché en 2024 son 15e titre en Ligue des champions (Coupe d’Europe). Malgré ses huit titres d’avance en tête du palmarès de la compétition, le club madrilène continue de viser de nouveaux trophées. Vous pouvez rejoindre les supporters vêtus de blanc au Bernabéu et ailleurs en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matches.

Bien qu’il ait été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, le Real Madrid a offert à ses supporters des rencontres mémorables, notamment des victoires à domicile contre Manchester City (3-0), Monaco (6-1) et le Borussia Dortmund (5-2).

Les supporters peuvent s’attendre à d’autres affiches passionnantes pendant la phase de ligue de cette saison : l’équipe de José Mourinho affrontera notamment la Roma, le RB Leipzig et Arsenal. Le Real Madrid se rendra également à Londres pour la deuxième fois, puisque le Shakhtar Donetsk le recevra à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, pour leur rencontre du 27 janvier.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les prochains matches du Real Madrid en Ligue des champions : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier du Real Madrid en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 14 octobre (21 h) Roma contre Real Madrid Billets Stadio Olimpico (extérieur) Mercredi 21 octobre (21 h) Real Madrid contre RB Leipzig Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 4 novembre (19 h 45) AEK Athènes contre Real Madrid Billets Agia Sophia Stadium (extérieur) Mardi 24 novembre (21 h) Real Madrid contre PSV Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Billets Emirates Stadium (extérieur) Mardi 19 janvier (21 h) Real Madrid contre LASK Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 27 janvier (20 h) Shakhtar Donetsk contre Real Madrid Billets Stamford Bridge, Londres (extérieur)

Comment acheter des billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions peuvent être achetés en ligne sur les plateformes de vente du club, Real Madrid Tickets et Entradas. Ils ne sont pas mis en vente plusieurs mois à l’avance : le club ouvre généralement la billetterie environ 10 à 12 jours avant chaque match, selon un ordre de priorité strict :

1. Phase 1 : Socios (membres du club) : ils peuvent acheter les billets en premier, généralement environ deux semaines avant le coup d’envoi.

2. Phase 2 : membres Madridista Premium : les détenteurs de cette carte bénéficient ensuite d’une période de vente exclusive, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi.

3. Phase 3 : grand public : les billets restants sont mis en vente pour le grand public environ 4 à 6 jours avant le match.

Pour les rencontres de Ligue des champions très demandées, les billets se vendent souvent intégralement pendant les phases réservées aux membres. Il en reste alors peu, voire aucun, pour la vente au grand public.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets du Real Madrid, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent également envisager les plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels classiques pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions sont généralement proposés à partir de 100 € pour les rencontres ordinaires de la phase de ligue. Selon l’emplacement et le stade de la compétition, le prix des meilleures places classiques peut grimper sensiblement, jusqu’à 300 ou 400 €, voire davantage. Les formules VIP officielles sont proposées à partir de 375 €.

Le Real Madrid classe ses matches à domicile en différentes catégories, qui déterminent les prix de base :

Catégorie A : réservée aux rencontres à fort enjeu, comme le Clásico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Le prix officiel des places classiques pour ces matches est souvent supérieur de 20 % à 50 %, voire davantage, à celui des premières phases de groupes ou de ligue.

Catégorie B : matches européens ordinaires de la phase de ligue, notamment contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, et rencontres de championnat national contre des adversaires de premier plan.

Réductions pour les membres : les membres officiels du club (Socios) et les membres Madridista Premium bénéficient d’une réduction de 20 % à 30 % sur les prix officiels classiques proposés au grand public lorsqu’ils achètent directement sur le portail officiel de billetterie du Real Madrid.

Consultez le site officiel du Real Madrid pour obtenir davantage d’informations et les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du Real Madrid en Ligue des champions

Les récents matches de Ligue des champions disputés par le Real Madrid au Bernabéu n’ont pas manqué de spectacle. Chacune de ses six dernières rencontres européennes dans ce stade a vu au moins trois buts inscrits. Voici le récapitulatif de ses résultats en Ligue des champions en 2026 :

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 8 septembre 2026 Phase de ligue : Inter Milan 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) : Bayern Munich 3-4 (défaite) Allianz Arena (Munich) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) : Bayern Munich 1-2 (défaite) Bernabéu (Madrid) 17 mars 2026 Huitième de finale (retour) : Manchester City 1-2 (défaite) Etihad Stadium (Manchester) 11 mars 2026 Huitième de finale (aller) : Manchester City 3-0 (victoire) Bernabéu (Madrid) 25 février 2026 Barrages (retour) : Benfica 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 17 février 2026 Barrages (aller) : Benfica 1-0 (victoire) Estádio da Luz (Lisbonne) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Benfica 2-4 (défaite) Estádio da Luz (Lisbonne) 20 janvier 2026 Phase de ligue : Monaco 6-1 (victoire) Bernabéu (Madrid)







