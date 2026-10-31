Le Paris Saint-Germain ambitionne de devenir la quatrième équipe de l’histoire, après l’Ajax, le Bayern Munich et le Real Madrid, à remporter trois Coupes d’Europe/Ligues des champions consécutives. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour voir le PSG disputer la Ligue des champions 2026/27.

Le géant français espère de nouveau briller sur la scène continentale après avoir confirmé son éclatant succès 5-0 contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions 2025 en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale 2026 à Budapest.

Les nombreuses stars de l’effectif de Luis Enrique chercheront à poursuivre sur leur lancée après avoir entamé leur campagne actuelle de Ligue des champions par une large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava, puis battu Manchester City et Barcelone sur le score de 4-2. Avec notamment des rencontres de phase de ligue face à Villarreal, à l’AS Roma et à Aston Villa encore à disputer, les prochains mois européens promettent d’être palpitants.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quel est le calendrier du PSG en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 3 novembre (21 h) Villarreal contre le PSG Billets Estadio de la Cerámica (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) PSG contre l’AS Roma Billets Parc des Princes (domicile) Mardi 8 décembre (20 h) Aston Villa contre le PSG Billets Villa Park (extérieur) Mercredi 20 janvier (21 h) Como 1907 contre le PSG Billets Stade Giuseppe Sinigaglia (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) PSG contre Galatasaray Billets Parc des Princes (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du PSG en Ligue des champions

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets à l’unité aux formules d’hospitalité. Pour acheter des billets, le moyen le plus fiable est de passer par la billetterie officielle du PSG.

Il est utile de consulter régulièrement le site pour connaître les informations sur la vente des billets, leurs dates de mise en vente et les places disponibles. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Être membre du club donne également la priorité pour obtenir des places au Parc des Princes.

Lorsque les billets pour un match du PSG portent la mention « Grand Public », cela signifie qu’ils sont en vente générale et qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour les acheter. Avant cette phase, les supporters du PSG titulaires de l’adhésion Red & Blue bénéficient d’une courte période d’accès prioritaire, avant la mise en vente générale des billets du Paris Saint-Germain.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour le PSG, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour les matches du PSG en Ligue des champions ?

Pour les personnes souhaitant acheter des billets à l’unité pour les matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les tarifs adultes ont généralement varié de 40 € à 280 € lorsqu’ils sont achetés directement auprès du club. Les prix pour la saison 2026/27 devront toutefois être vérifiés sur la billetterie officielle du PSG, car ils peuvent changer d’une année à l’autre, notamment en raison de la demande accrue liée aux succès européens répétés du club.

Le prix varie selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade. Les billets les moins chers pour les matches du PSG se trouvent généralement derrière le but, dans la tribune du Virage Boulogne.

Consultez régulièrement le site officiel du PSG pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du PSG en Ligue des champions

Le PSG espère réaliser une prestation plus aboutie lors de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison. Malgré un deuxième sacre consécutif, le club a subi deux défaites (contre le Bayern Munich et le Sporting CP) et concédé deux matches nuls pendant la phase de groupes. Il a ainsi terminé hors du top 8 et dû passer par les barrages de la phase à élimination directe.