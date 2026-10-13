Le Paris Saint-Germain ambitionne de devenir la quatrième équipe de l’histoire, après l’Ajax, le Bayern Munich et le Real Madrid, à remporter trois Coupes d’Europe/Ligues des champions consécutives. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour assister à ses matches de Ligue des champions en 2026/27.

Le géant français espère briller à nouveau sur la scène européenne après avoir confirmé son éclatante victoire 5-0 contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions 2025 en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale 2026 à Budapest.

La pléiade de stars de Luis Enrique cherchera à poursuivre sur sa lancée après avoir entamé sa campagne actuelle de Ligue des champions par une large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava à Paris. Avec notamment des rencontres de phase de ligue contre Manchester City, le FC Barcelone, la Roma et Aston Villa encore à venir, les prochains mois s’annoncent passionnants sur la scène européenne.

Laissez GOAL vous fournir toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier du PSG en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 14 octobre (20 h) Manchester City contre le PSG Billets Etihad Stadium (extérieur) Mardi 20 octobre (21 h) PSG contre le FC Barcelone Billets Parc des Princes (domicile) Mardi 3 novembre (21 h) Villarreal contre le PSG Billets Estadio de la Cerámica (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) PSG contre l’AS Roma Billets Parc des Princes (domicile) Mardi 8 décembre (20 h) Aston Villa contre le PSG Billets Villa Park (extérieur) Mercredi 20 janvier (21 h) Como 1907 contre le PSG Billets Stade Giuseppe-Sinigaglia (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) PSG contre Galatasaray Billets Parc des Princes (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du PSG en Ligue des champions ?

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets individuels aux offres d’hospitalité. Pour acheter des billets, le moyen le plus fiable est de passer par la billetterie officielle du PSG.

Il est conseillé de consulter régulièrement le site pour connaître les modalités de vente, les dates de mise en vente et les disponibilités. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Vous devrez peut-être créer un compte et fournir des renseignements personnels. Être membre du club donne également la priorité pour obtenir des places au Parc des Princes.

Lorsque les billets pour un match du PSG portent la mention « Grand Public », cela signifie qu’ils sont en vente générale et qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour les acheter. Avant cette phase, les supporters du PSG titulaires de l’abonnement Red & Blue Membership bénéficient d’une courte période de priorité avant la mise en vente générale des billets du Paris Saint-Germain.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour le PSG, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du PSG en Ligue des champions ?

Pour les adultes souhaitant acheter des billets à l’unité pour les matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les prix ont généralement varié de40 € à 280 € en passant directement par le club. Les tarifs de la saison 2026/27 devront toutefois être confirmés sur la billetterie officielle du PSG, car ils peuvent changer d’une année à l’autre, notamment en raison des succès européens répétés du club, qui font augmenter la demande.

Le prix varie selon l’adversaire et l’emplacement de la place dans le stade. Les billets les moins chers pour les matches du PSG se trouvent généralement derrière le but, dans la tribune du Virage Boulogne.

Consultez le site officiel du PSG pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les billets actuellement disponibles.

Les derniers résultats du PSG en Ligue des champions

Le PSG espère livrer des prestations plus abouties lors de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison. Malgré un deuxième sacre consécutif, le club a subi deux défaites, contre le Bayern Munich et le Sporting CP, et concédé deux matches nuls pendant la phase de groupes. Il a ainsi manqué une place dans le top 8 et dû disputer les barrages de la phase à élimination directe.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 9 septembre 2026 Phase de ligue : Slovan Bratislava 6-1 (victoire) Parc des Princes (Paris) 30 mai 2026 Finale : Arsenal 1–1 après prolongation (victoire 4–3 aux tirs au but) Puskás Aréna (Budapest) 6 mai 2026 Demi-finale retour : Bayern Munich 1-1 (match nul) Allianz Arena (Munich) 28 avril 2026 Demi-finale aller : Bayern Munich 5-4 (victoire) Parc des Princes (Paris) 14 avril 2026 Quart de finale retour : Liverpool 2-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 8 avril 2026 Quart de finale aller : Liverpool 2-0 (victoire) Parc des Princes (Paris) 17 mars 2026 Huitième de finale retour : Chelsea 3-0 (victoire) Stamford Bridge (Londres) 11 mars 2026 Huitième de finale aller : Chelsea 5-2 (victoire) Parc des Princes (Paris) 25 février 2026 Barrage retour de la phase à élimination directe : Monaco 2-2 (match nul) Parc des Princes (Paris) 17 février 2026 Barrage aller de la phase à élimination directe : Monaco 3-2 (victoire) Stade Louis-II (Monaco) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Newcastle 1-1 (match nul) Parc des Princes (Paris) 20 janvier 2026 Phase de ligue : Sporting CP 1-2 (défaite) Estádio José Alvalade (Lisbonne)



