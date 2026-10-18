Le Paris Saint-Germain ambitionne de devenir la quatrième équipe de l’histoire, après l’Ajax, le Bayern Munich et le Real Madrid, à remporter trois Coupes des clubs champions européens/Ligues des champions consécutives. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour assister à ses matches de Ligue des champions 2026/27.

Le géant français espère de nouveau briller sur la scène européenne après avoir ajouté à son retentissant succès 5-0 contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions 2025 une victoire aux tirs au but face à Arsenal lors de la finale 2026 à Budapest.

La constellation de stars de Luis Enrique cherchera à poursuivre sur sa lancée après avoir entamé cette campagne de Ligue des champions par une large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava à Paris, puis par un succès 4-2 sur le terrain de Manchester City. Avec des rencontres de phase de ligue contre Barcelone, la Roma et Aston Villa, entre autres, encore à venir, les prochains mois européens s’annoncent palpitants.

Découvrez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les prochains matches de Ligue des champions du Paris Saint-Germain : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier du PSG en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 20 octobre (21 h) PSG contre Barcelone Billets Parc des Princes (domicile) Mardi 3 novembre (21 h) Villarreal contre le PSG Billets Estadio de la Cerámica (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) PSG contre l’AS Roma Billets Parc des Princes (domicile) Mardi 8 décembre (20 h) Aston Villa contre le PSG Billets Villa Park (extérieur) Mercredi 20 janvier (21 h) Como 1907 contre le PSG Billets Stade Giuseppe Sinigaglia (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) PSG contre Galatasaray Billets Parc des Princes (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du PSG en Ligue des champions

Plusieurs formules de billetterie sont proposées pour les matches du Paris Saint-Germain, des billets à l’unité aux offres d’hospitalité. Pour acheter des billets, le moyen le plus fiable est de passer par la billetterie officielle du PSG.

Il est utile de consulter régulièrement le site pour connaître les modalités et les dates de mise en vente ainsi que les disponibilités. Les billets sont souvent mis en vente en ligne quelques semaines avant chaque match, et il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. L’adhésion au club donne également la priorité pour obtenir des places au Parc des Princes.

Lorsque les billets d’un match du PSG portent la mention « Grand Public », cela signifie qu’ils sont en vente générale et qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour les acheter. Auparavant, les supporters du PSG titulaires de l’adhésion Red & Blue bénéficient d’une courte période de priorité avant la mise en vente générale des billets du Paris Saint-Germain.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets du PSG, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent également envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, susceptibles de leur offrir de meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du PSG en Ligue des champions ?

Pour les personnes souhaitant acheter des billets à l’unité pour les matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les tarifs adultes se sont généralement situés entre40 € et 280 € lorsqu’ils étaient achetés directement auprès du club. Les prix de la saison 2026/27 devront toutefois être confirmés sur la billetterie officielle du PSG, car ils peuvent varier d’une année à l’autre, notamment en raison de la demande accrue liée aux succès européens du club.

Le prix varie selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade. Les billets les moins chers pour les matches du PSG se trouvent généralement derrière le but, dans la tribune Virage Boulogne.

Consultez régulièrement le site officiel du PSG pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du PSG en Ligue des champions

Le PSG espère afficher un visage plus convaincant lors de la phase de ligue de cette saison de Ligue des champions. Malgré un deuxième sacre consécutif, le club avait subi deux défaites (contre le Bayern Munich et le Sporting CP) et concédé deux matches nuls lors de la phase de groupes. Il avait ainsi manqué une place parmi les huit premiers et dû disputer les barrages de la phase à élimination directe.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 14 octobre 2026 Phase de ligue : Manchester City 4-2 (victoire) Etihad Stadium (Manchester) 9 septembre 2026 Phase de ligue : Slovan Bratislava 6-1 (victoire) Parc des Princes (Paris) 30 mai 2026 Finale : Arsenal 1-1 après prolongation (victoire 4-3 aux tirs au but) Puskás Aréna (Budapest) 6 mai 2026 Demi-finales (retour) : Bayern Munich 1-1 (match nul) Allianz Arena (Munich) 28 avril 2026 Demi-finales (aller) : Bayern Munich 5-4 (victoire) Parc des Princes (Paris) 14 avril 2026 Quarts de finale (retour) : Liverpool 2-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 8 avril 2026 Quarts de finale (aller) : Liverpool 2-0 (victoire) Parc des Princes (Paris) 17 mars 2026 Huitièmes de finale (retour) : Chelsea 3-0 (victoire) Stamford Bridge (Londres) 11 mars 2026 Huitièmes de finale (aller) : Chelsea 5-2 (victoire) Parc des Princes (Paris) 25 février 2026 Barrages de la phase à élimination directe (retour) : Monaco 2-2 (match nul) Parc des Princes (Paris) 17 février 2026 Barrages de la phase à élimination directe (aller) : Monaco 3-2 (victoire) Stade Louis II (Monaco) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Newcastle 1-1 (match nul) Parc des Princes (Paris) 20 janvier 2026 Phase de ligue : Sporting CP 1-2 (défaite) Estádio José Alvalade (Lisbonne)



