Géant du football espagnol et européen, Barcelone rêve de soulever à nouveau le trophée de la Ligue des champions. Cela ne lui est plus arrivé depuis 2015. Cette saison sera-t-elle la bonne ? Les millions de supporters du Barça à travers le monde l’espèrent.

Ne manquez pas l’occasion de voir Lamine Yamal et ses coéquipiers en action : vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour les matches de Barcelone en Ligue des champions.

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, cherchera à résoudre l’énigme européenne qui résiste au club catalan. Malgré sa domination en Liga, Barcelone n’a atteint les demi-finales de la Ligue des champions qu’une seule fois (2024/25) au cours des sept dernières saisons.

Les supporters ont de quoi se réjouir du départ canon de leur équipe en Europe cette saison. Une large victoire 5-1 à domicile contre Feyenoord a été suivie d’un succès 4-1 face à Galatasaray, à Istanbul. Avec notamment des rencontres à venir contre le Paris Saint-Germain, Aston Villa et Manchester City lors de la phase de ligue, les prochains mois s’annoncent passionnants.

GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Barcelone en Ligue des champions : où les acheter, à quel prix et bien plus encore.

Quel est le calendrier de Barcelone en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 20 octobre (21 h) Paris Saint-Germain contre Barcelone Billets Parc des Princes (extérieur) Mardi 3 novembre (21 h) Barcelone contre Aston Villa Billets Camp Nou (domicile) Mercredi 25 novembre (21 h 45) Sabah contre Barcelone Billets Stade olympique de Bakou (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Billets Camp Nou (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Sporting CP contre Barcelone Billets Estádio José Alvalade (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Barcelone contre Como Billets Camp Nou (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches de Barcelone en Ligue des champions ?

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Barcelone en Ligue des champions directement sur la plateforme de billetterie du FC Barcelone, sur son site ou dans l’application Barça Tickets.

Les billets sont d’abord mis en vente pour les membres du club (socios), puis pour les membres premium (Culé Premium) et enfin pour le grand public en ligne.

Le programme officiel du club permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister à un match de remettre leur place à disposition. Ces billets apparaissent généralement sur le site officiel 48 à 72 heures avant le coup d’envoi.

Les billets officiels pour les matches de Ligue des champions sont généralement mis en vente une à quatre semaines avant la rencontre, selon le profil de l’adversaire et la confirmation du calendrier.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des places pour les supporters de Barcelone, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour les matches de Barcelone en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches de Barcelone en Ligue des champions achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 60 € et plus de 250 €. Le prix exact dépend toutefois fortement du profil de l’adversaire et augmente, sans surprise, à mesure que l’équipe progresse dans la compétition.

Prix des billets selon la phase de la compétition

Phase de ligue / phase de groupes : de 60 € à 150 € pour les affiches ordinaires. Pour les grands rendez-vous, comme la réception de Manchester City, les prix passent à une fourchette allant de 120 € à plus de 250 €.

Phase à élimination directe : de 100 € à 400 € selon le niveau de l’adversaire.

Quarts de finale et tours suivants : de 200 € à plus de 800 € pour les places premium en bord de terrain.

Consultez le site officiel de Barcelone pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo pour vérifier les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats de Barcelone en Ligue des champions

Barcelone n’a peut-être perdu qu’une seule fois en Ligue des champions au cours de l’année civile 2026, mais ses adversaires peuvent toujours espérer trouver la faille dans sa défense. Fait étonnant, le géant catalan n’a pas réussi à garder sa cage inviolée dans la compétition depuis 17 matches, soit depuis sa victoire 4-0 contre le Borussia Dortmund au Camp Nou en avril 2025.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 13 octobre 2026 Phase de ligue : Galatasaray 4-1 (victoire) Rams Park (Istanbul) 9 septembre 2026 Phase de ligue : Feyenoord 5-1 (victoire) Camp Nou (Barcelone) 14 avril 2026 Quart de finale (retour) : Atlético Madrid 2-1 (victoire) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 avril 2026 Quart de finale (aller) : Atlético Madrid 0-2 (défaite) Camp Nou (Barcelone) 18 mars 2026 Huitième de finale (retour) : Newcastle 7-2 (victoire) Camp Nou (Barcelone) 10 mars 2026 Huitième de finale (aller) : Newcastle 1-1 (match nul) St James’ Park (Newcastle) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Copenhague 4-1 (victoire) Camp Nou (Barcelone) 21 janvier 2026 Phase de ligue : Slavia Prague 4-2 (victoire) Fortuna Arena (Prague)



