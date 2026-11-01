Le Bayern Munich a beau avoir dominé le championnat allemand, terminant en tête de la Bundesliga lors de 13 des 14 dernières saisons, il vise désormais une nouvelle campagne victorieuse en Europe. Réservez vos billets dès aujourd’hui pour voir Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz et leurs coéquipiers disputer la Ligue des champions cette saison.

Le Bayern a atteint au moins les quarts de finale lors des sept dernières éditions de la Ligue des champions, mais n’a plus disputé de finale depuis 2020, année de son sixième sacre européen.

L’équipe de Vincent Kompany cherchera à franchir un nouveau cap en Europe cette saison et a déjà marqué à profusion lors des premières journées de la compétition. Le Bayern a débuté par une large victoire 5-0 contre Bodø/Glimt à Munich, est revenu d’un retard de 2-0 pour faire match nul 3-3 face à Viking en Norvège, puis a partagé les points avec Arsenal, champion de Premier League, sur le score de 2-2.

Avec, entre autres, des rencontres de phase de ligue à venir contre l’Atlético de Madrid, Manchester United et le Real Betis, les prochains mois s’annoncent passionnants. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions.

Quel est le calendrier du Bayern Munich en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 3 novembre (21 h) Atlético de Madrid contre Bayern Munich Billets Riyadh Air Metropolitano (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Lille contre Bayern Munich Billets Stade Pierre-Mauroy (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) Bayern Munich contre Slavia Prague Billets Allianz Arena (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Manchester United contre Bayern Munich Billets Old Trafford (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) Bayern Munich contre Real Betis Billets Allianz Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions peuvent être achetés exclusivement par les canaux officiels du club. La demande à l’Allianz Arena étant exceptionnellement élevée, le nombre de demandes dépasse régulièrement celui des places disponibles. Le club procède donc à une sélection par tirage au sort.

Ces canaux officiels sont les suivants :

Le portail de demande de billets : Accessible depuis la billetterie officielle du FC Bayern, c’est le principal moyen de participer au tirage au sort pour obtenir des billets directement.

: Accessible depuis la billetterie officielle du FC Bayern, c’est le principal moyen de participer au tirage au sort pour obtenir des billets directement. La plateforme de revente de billets du FC Bayern (Zweitmarkt) : Il s’agit de la plateforme officielle du club pour la revente de billets à leur valeur nominale. Lorsque des demandes de billets issues du tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les abonnés peuvent légalement y revendre leurs places.

: Il s’agit de la plateforme officielle du club pour la revente de billets à leur valeur nominale. Lorsque des demandes de billets issues du tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les abonnés peuvent légalement y revendre leurs places. Les partenaires de voyage officiels : Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des forfaits officiels comprenant le match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection.

: Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des forfaits officiels comprenant le match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection. Les offres d’hospitalité officielles : Les forfaits VIP à la journée peuvent être demandés directement sur le portail d’hospitalité de l’Allianz Arena.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour le Bayern Munich, les supporters souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les tarifs officiels des billets pour les matches à domicile du Bayern Munich en Ligue des champions, à l’Allianz Arena, varient selon le profil de l’adversaire.

Le club distingue les rencontres ordinaires de la phase de ligue (par exemple contre le Slavia Prague, le Real Betis ou Bodø/Glimt) des grandes affiches (par exemple contre Arsenal FC).

Catégorie Prix 1 - Places assises de premier choix sur les côtés 100 à 130 € 2 - Angles / parties hautes des tribunes latérales 80 à 110 € 3 - Parties hautes des angles 60 à 90 € 4 - Places assises derrière les buts 50 à 60 € 5 - Zones des supporters / places debout 19 €

Consultez le site officiel du Bayern Munich pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les billets actuellement disponibles.

Les derniers résultats du Bayern Munich en Ligue des champions

Le Bayern n’en finit plus de marquer en Europe : il affiche une moyenne de plus de 3,3 buts par match en Ligue des champions sur l’ensemble de l’année 2026. Il a même trouvé le chemin des filets lors de 23 matches consécutifs dans la compétition depuis janvier 2025, lorsqu’il s’était incliné 3-0 contre Feyenoord à Rotterdam.