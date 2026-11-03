Le Bayern Munich a beau avoir dominé la scène nationale, en terminant en tête de la Bundesliga lors de 13 des 14 dernières saisons, il vise désormais une nouvelle campagne victorieuse en Europe. Réservez vos billets dès aujourd’hui pour voir Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz et leurs coéquipiers disputer la Ligue des champions cette saison.

Le Bayern Munich a atteint au moins les quarts de finale lors des sept dernières éditions de la Ligue des champions, mais n’a plus disputé de finale depuis 2020, année où il a été sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire.

L’équipe de Vincent Kompany cherchera à progresser sur la scène européenne cette saison et a marqué à foison lors des premières journées de la compétition. Le Bayern a commencé par une large victoire 5-0 contre Bodø/Glimt à Munich, est remonté après avoir été mené 2-0 pour faire match nul 3-3 face à Viking en Norvège, puis a concédé un nul 2-2 contre Arsenal, champion de Premier League.

Avec notamment des rencontres de phase de ligue à venir contre l’Atlético Madrid, Manchester United et le Real Betis, les prochains mois s’annoncent passionnants. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions.

Quel est le calendrier du Bayern Munich en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mar. 3 novembre (21 h) Atlético Madrid contre Bayern Munich Billets Riyadh Air Metropolitano (extérieur) Mer. 25 novembre (21 h) Lille contre Bayern Munich Billets Stade Pierre-Mauroy (extérieur) Mar. 8 décembre (21 h) Bayern Munich contre Slavia Prague Billets Allianz Arena (domicile) Mer. 20 janvier (20 h) Manchester United contre Bayern Munich Billets Old Trafford (extérieur) Mer. 27 janvier (21 h) Bayern Munich contre Real Betis Billets Allianz Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions sont disponibles exclusivement par l’intermédiaire des canaux officiels du club. La demande pour les matches à l’Allianz Arena étant exceptionnellement forte, les demandes dépassent régulièrement le nombre de places disponibles, ce qui conduit le club à procéder à un tirage au sort sélectif.

Ces canaux officiels sont les suivants :

Le portail de demande de billets : Accessible depuis la billetterie officielle du FC Bayern, il permet de participer directement au tirage au sort des billets.

: Accessible depuis la billetterie officielle du FC Bayern, il permet de participer directement au tirage au sort des billets. La bourse aux billets du FC Bayern (Zweitmarkt) : Il s’agit de la plateforme officielle de revente du club, où les billets sont proposés à leur valeur nominale. Lorsque des demandes effectuées pour le tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les titulaires d’abonnements peuvent y revendre légalement leurs places.

: Il s’agit de la plateforme officielle de revente du club, où les billets sont proposés à leur valeur nominale. Lorsque des demandes effectuées pour le tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les titulaires d’abonnements peuvent y revendre légalement leurs places. Les partenaires de voyage officiels : Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des séjours officiels comprenant un billet pour le match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection.

: Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des séjours officiels comprenant un billet pour le match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection. Les offres d’hospitalité officielles : Les formules VIP à la journée peuvent être demandées directement sur le portail d’hospitalité de l’Allianz Arena.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour les matches du Bayern Munich, les personnes souhaitant assister à une rencontre de Ligue des champions peuvent également envisager les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances de trouver des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du Bayern Munich en Ligue des champions à l’Allianz Arena varient selon le profil de l’adversaire.

Le club distingue les rencontres ordinaires de la phase de ligue européenne (par exemple, contre le Slavia Prague, le Real Betis ou Bodø/Glimt) des grandes affiches (par exemple, contre Arsenal FC).

Catégorie Prix 1 - Places premium sur les côtés 100 à 130 € 2 - Virages / haut des tribunes latérales 80 à 110 € 3 - Haut des virages 60 à 90 € 4 - Derrière les buts, places assises 50 à 60 € 5 - Zones réservées aux supporters / places debout 19 €

Consultez régulièrement le site officiel du Bayern Munich pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du Bayern Munich en Ligue des champions

Le Bayern n’arrête pas de marquer en Europe : il affiche une moyenne de plus de 3,3 buts par match en Ligue des champions sur l’ensemble de l’année 2026. Il a même trouvé le chemin des filets lors de 23 rencontres consécutives dans la compétition, une série qui remonte à janvier 2025, lorsqu’il s’était incliné 3-0 face au Feyenoord à Rotterdam.