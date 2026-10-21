Le Bayern Munich a beau dominer sur la scène nationale, ayant terminé en tête du classement de la Bundesliga lors de 13 des 14 dernières saisons, il vise désormais un nouveau parcours glorieux en Europe. Réservez vos billets dès aujourd’hui pour voir Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz et leurs coéquipiers disputer la Ligue des champions cette saison.

Le Bayern Munich a atteint au moins les quarts de finale lors des sept dernières éditions de la Ligue des champions, mais n’a plus disputé de finale depuis 2020, année où il a été sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire.

L’équipe de Vincent Kompany cherchera à progresser sur la scène européenne cette saison et marque à foison depuis le début de la compétition. Le Bayern a commencé par une victoire 5-0 contre Bodø/Glimt à Munich, avant de remonter un retard de 2-0 pour arracher un nul 3-3 face à Viking en Norvège.

Avec notamment des rencontres de phase de ligue à venir contre Arsenal, l’Atlético Madrid et Manchester United, les prochains mois promettent du spectacle. GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des places pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions.

Quel est le calendrier du Bayern Munich en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 21 octobre (21 h) Bayern Munich contre Arsenal Billets Allianz Arena (domicile) Mardi 3 novembre (21 h) Atlético Madrid contre Bayern Munich Billets Riyadh Air Metropolitano (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Lille contre Bayern Munich Billets Stade Pierre-Mauroy (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) Bayern Munich contre Slavia Prague Billets Allianz Arena (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Manchester United contre Bayern Munich Billets Old Trafford (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) Bayern Munich contre Real Betis Billets Allianz Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions sont exclusivement disponibles sur les canaux officiels du club. La demande étant exceptionnellement forte à l’Allianz Arena, le nombre de demandes dépasse régulièrement celui des places disponibles. Le club utilise donc un système de tirage au sort sélectif.

Ces canaux officiels sont les suivants :

Le portail de demande de billets : Accessible sur la billetterie officielle du FC Bayern, il permet principalement de participer au tirage au sort pour obtenir des billets directement auprès du club.

La bourse aux billets du FC Bayern (Zweitmarkt) : Il s’agit de la plateforme officielle de revente du club, où les billets sont proposés à leur valeur nominale. Lorsque des demandes de billets obtenus par tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les abonnés peuvent légalement y revendre leurs places.

Les partenaires de voyage officiels : Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des forfaits officiels comprenant un match auprès d’agences agréées comme Champions Travel ou Travel Connection.

Les offres d’hospitalité officielles : Des forfaits VIP à la journée peuvent être demandés directement sur le portail d’hospitalité de l’Allianz Arena.

Si la billetterie officielle du club est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour le Bayern Munich, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les sites de revente secondaires comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du Bayern Munich en Ligue des champions à l’Allianz Arena varient selon le profil de l’adversaire.

Le club distingue les rencontres classiques de la phase de ligue (par exemple contre le Slavia Prague, le Real Betis ou Bodø/Glimt) des grandes affiches (par exemple contre Arsenal FC).

Catégorie Prix 1 - Places latérales premium 100 à 130 € 2 - Virages / parties hautes des tribunes latérales 80 à 110 € 3 - Parties hautes des virages 60 à 90 € 4 - Derrière les buts, places assises 50 à 60 € 5 - Zones réservées aux supporters / places debout 19 €

Consultez le site officiel du Bayern Munich pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les sites de revente secondaires comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du Bayern Munich en Ligue des champions

Le Bayern n’en finit plus de marquer en Europe : il tourne à plus de 3,3 buts par match en Ligue des champions sur l’ensemble de l’année 2026. Il a même trouvé le chemin des filets lors de 23 rencontres consécutives dans la compétition, une série qui remonte à janvier 2025, lorsqu’il s’était incliné 3-0 contre Feyenoord à Rotterdam.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 13 octobre 2026 Phase de ligue : Viking 3-3 (nul) Viking Stadion (Stavanger) 10 septembre 2026 Phase de ligue : Bodø/Glimt 5-0 (victoire) Allianz Arena (Munich) 6 mai 2026 Demi-finale (retour) : Paris Saint-Germain 1-1 (nul) Allianz Arena (Munich) 28 avril 2026 Demi-finale (aller) : Paris Saint-Germain 4-5 (défaite) Parc des Princes (Paris) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) : Real Madrid 4-3 (victoire) Allianz Arena (Munich) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) : Real Madrid 2-1 (victoire) Bernabeu (Madrid) 18 mars 2026 Huitième de finale (retour) : Atalanta 4-1 (victoire) Allianz Arena (Munich) 10 mars 2026 Huitième de finale (aller) : Atalanta 6-1 (victoire) New Balance Arena (Bergame) 28 janvier 2026 Phase de ligue : PSV 2-1 (victoire) Philips Stadion (Eindhoven) 21 janvier 2026 Phase de ligue : Union Saint-Gilloise 2-0 (victoire) Allianz Arena (Munich)



