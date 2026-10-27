Le Bayern Munich a beau avoir dominé la scène nationale, terminant en tête de la Bundesliga lors de 13 des 14 dernières saisons, il vise désormais un nouveau sacre européen. Réservez vos billets dès aujourd’hui pour voir Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz et leurs coéquipiers disputer la Ligue des champions cette saison.

Le Bayern a atteint au moins les quarts de finale lors des sept dernières éditions de la Ligue des champions, mais n’a plus disputé de finale depuis 2020, année où il a été sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire.

L’équipe de Vincent Kompany cherchera à progresser sur la scène européenne cette saison et marque à un rythme effréné depuis le début de la compétition. Le Bayern a commencé par une large victoire 5-0 contre Bodø/Glimt à Munich, est revenu de 2-0 pour faire match nul 3-3 face à Viking en Norvège, puis a partagé les points avec Arsenal, champion de Premier League, sur le score de 2-2.

Avec notamment des rencontres de phase de ligue à venir contre l’Atlético de Madrid, Manchester United et le Real Betis, les prochains mois s’annoncent riches en affiches. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions.

Quel est le calendrier du Bayern Munich en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 3 novembre (21 h) Atlético de Madrid contre Bayern Munich Billets Riyadh Air Metropolitano (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Lille contre Bayern Munich Billets Stade Pierre-Mauroy (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) Bayern Munich contre Slavia Prague Billets Allianz Arena (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Manchester United contre Bayern Munich Billets Old Trafford (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) Bayern Munich contre Real Betis Billets Allianz Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions s’achètent exclusivement par les canaux officiels du club. La demande pour les matches à l’Allianz Arena étant exceptionnellement élevée et dépassant régulièrement le nombre de places disponibles, le club recourt à un système de tirage au sort sélectif.

Ces canaux officiels sont les suivants :

Le portail de demandes de billets : Accessible depuis la billetterie officielle du FC Bayern, il permet de s’inscrire au tirage au sort pour l’achat direct de billets.

La bourse aux billets du FC Bayern (Zweitmarkt) : Il s’agit de la plateforme officielle de revente du club, où les billets sont proposés à leur valeur faciale. Lorsque des demandes issues du tirage au sort sont annulées ou qu’un match affiche complet, les abonnés peuvent légalement y revendre leurs places.

Les partenaires de voyage officiels : Si vous venez de l’étranger, vous pouvez acheter en toute sécurité des forfaits officiels comprenant le match auprès d’agents agréés comme Champions Travel ou Travel Connection.

Les offres d’hospitalité officielles : Les forfaits VIP à la journée peuvent être demandés directement sur le portail d’hospitalité de l’Allianz Arena.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour le Bayern Munich, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches du Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du Bayern Munich en Ligue des champions à l’Allianz Arena varient selon le profil de l’adversaire.

Le club distingue les rencontres ordinaires de la phase de ligue européenne (par exemple contre le Slavia Prague, le Real Betis ou Bodø/Glimt) des grandes affiches (par exemple contre Arsenal FC).

Catégorie Prix 1 - Places premium sur les côtés 100 à 130 € 2 - Angles / places hautes sur les côtés 80 à 110 € 3 - Places hautes dans les angles 60 à 90 € 4 - Derrière les buts, places assises 50 à 60 € 5 - Tribunes des supporters / places debout 19 €

Consultez régulièrement le site officiel du Bayern Munich pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du Bayern Munich en Ligue des champions

Le Bayern n’en finit plus de marquer en Europe : il affiche une moyenne de plus de 3,3 buts par match en Ligue des champions sur l’ensemble de l’année 2026. Il a même trouvé le chemin des filets lors de 23 rencontres consécutives dans la compétition depuis janvier 2025, lorsqu’il s’était incliné 3-0 face à Feyenoord à Rotterdam.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 21 octobre 2026 Phase de ligue : Arsenal 2-2 (match nul) Allianz Arena (Munich) 13 octobre 2026 Phase de ligue : Viking 3-3 (match nul) Viking Stadion (Stavanger) 10 septembre 2026 Phase de ligue : Bodø/Glimt 5-0 (victoire) Allianz Arena (Munich) 6 mai 2026 Demi-finale (retour) : Paris Saint-Germain 1-1 (match nul) Allianz Arena (Munich) 28 avril 2026 Demi-finale (aller) : Paris Saint-Germain 4-5 (défaite) Parc des Princes (Paris) 15 avril 2026 Quart de finale (retour) : Real Madrid 4-3 (victoire) Allianz Arena (Munich) 7 avril 2026 Quart de finale (aller) : Real Madrid 2-1 (victoire) Bernabéu (Madrid) 18 mars 2026 Huitième de finale (retour) : Atalanta 4-1 (victoire) Allianz Arena (Munich) 10 mars 2026 Huitième de finale (aller) : Atalanta 6-1 (victoire) New Balance Arena (Bergame) 28 janvier 2026 Phase de ligue : PSV 2-1 (victoire) Philips Stadion (Eindhoven) 21 janvier 2026 Phase de ligue : Union Saint-Gilloise 2-0 (victoire) Allianz Arena (Munich)



