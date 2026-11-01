Sacré champion de Serie A à deux reprises au cours des quatre dernières saisons, Naples vise de nouveaux trophées pour étoffer son palmarès. Vous pouvez voir Scott McTominay, Kevin De Bruyne et Rasmus Højlund en action en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matches.

Après avoir remporté son premier titre de Serie A en 33 ans lors de la saison 2022-2023, I Ciucciarelli (« les petits ânes ») ont poursuivi sur leur lancée, reconquérant le titre deux saisons plus tard et terminant à la deuxième place du classement lors du dernier exercice.

Le nouvel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a peut-être eu besoin d’un peu de temps pour trouver ses marques après avoir succédé à Antonio Conte cet été, mais les bonnes performances récentes sur les scènes nationale et européenne auront remonté le moral des supporters du Stadio Diego Armando Maradona.

Avec GOAL, retrouvez toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Naples : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Naples

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Dim. 1er novembre (20 h 45) Serie A : Juventus - Naples Billets Allianz Stadium (Turin) Mer. 4 novembre (20 h) Ligue des champions : Porto - Naples Billets Estádio do Dragão (Porto) Dim. 8 novembre (12 h 30) Serie A : Naples - Lazio Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 21 novembre (20 h 45) Serie A : Naples - Torino Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mar. 24 novembre (20 h) Ligue des champions : Manchester City - Naples Billets Etihad Stadium (Manchester) Dim. 29 novembre (15 h) Serie A : Sassuolo - Naples Billets Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sam. 5 décembre (20 h 45) Serie A : Naples - Lecce Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mar. 8 décembre (21 h) Ligue des champions : Naples - Club Bruges Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 13 décembre (20 h 45) Serie A : Naples - AC Milan Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Mer. 16 décembre (21 h) Coupe d’Italie : Naples - Fiorentina À confirmer Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Dim. 20 décembre (20 h 45) Serie A : Atalanta - Naples Billets New Balance Arena (Bergame) Dim. 3 janvier (18 h) Serie A : Parme - Naples Billets Stadio Ennio Tardini (Parme) Jeu. 7 janvier (20 h 45) Serie A : Naples - Cagliari Billets Stadio Diego Armando Maradona (Naples) Lun. 11 janvier (20 h 45) Serie A : Udinese - Naples Billets Bluenergy Stadium (Udine)

Comment acheter des billets pour les matches de Naples

Les billets officiels pour les matches de Naples peuvent être achetés directement sur le portail TicketOne Napoli ou sur le site du club. Si vous passez par TicketOne, la billetterie officielle partenaire de Naples, vous devrez créer un compte utilisateur gratuit.

Les billets sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match, même si les rencontres les plus attendues ou certains matches particuliers peuvent suivre un calendrier différent. Les phases de vente sont les suivantes :

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de la carte de fidélité payante.

: Accès prioritaire et tarifs réduits pour les détenteurs de la carte de fidélité payante. Phase 2 (membres Premium) : Accès réservé aux membres du club avant l’ouverture de la vente au grand public.

: Accès réservé aux membres du club avant l’ouverture de la vente au grand public. Phase 3 (vente au grand public) : Ouverte à tous via TicketOne. Les matches très demandés contre des adversaires de premier plan, comme la Juventus, la Roma ou l’Inter, ainsi que les rencontres de Ligue des champions, affichent souvent complet dès la phase 1 ou la phase 2 et peuvent ne jamais être proposés au grand public.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Naples sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres moyens et constitue une option fiable pour les supporters souhaitant acheter des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matches de Naples ?

Les billets officiels pour les matches de Naples au Stadio Diego Armando Maradona coûtent généralement entre 20 € et 275 €, selon le niveau, la tribune et l’importance de la rencontre. Les matches ordinaires se situent dans le bas de cette fourchette, tandis que les grandes affiches européennes ou autres rencontres de prestige sont plus chères.

Tribunes et catégories de places

Curva (Curva A et Curva B) : Situées derrière les buts, elles accueillent les ultras et les supporters les plus fervents. Les prix vont d’environ 20 € pour les matches ordinaires les moins cotés à des tarifs plus élevés pour les grandes affiches et les rencontres européennes.

Distinti : Cette tribune longe le terrain et offre une bonne vue d’ensemble à un tarif intermédiaire.

Tribuna Nisida et Tribuna Posillipo : Situées le long des lignes de touche, elles se font face de part et d’autre de la ligne médiane. Ce sont les places les plus confortables et les plus chères du stade, avec la vue la plus complète. Pour les grandes affiches, les tarifs les plus élevés atteignent 275 €.

Tribuna Family : Située dans la partie basse, sous la Tribuna Nisida, elle propose une option abordable aux familles. Selon les récentes communications du club, les billets coûtent 14 € par adulte et 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Stadio Diego Armando Maradona

Le Stadio Diego Armando Maradona est le troisième plus grand stade de football d’Italie et l’enceinte emblématique du SSC Napoli. Situé dans le quartier de Fuorigrotta, à l’ouest de Naples, ce stade de 54 726 places assises est bien plus qu’une structure de béton entourant une pelouse : c’est un temple profane où se rencontrent le football, la passion et l’esprit impérissable de Diego Maradona.

La construction du stade a commencé en 1952 pour remplacer le Stadio Partenopeo, ravagé par la guerre. Il a été officiellement inauguré en décembre 1959 par un match entre Naples et la Juventus, remporté 2-1 par l’équipe locale.

L’enceinte a connu une transformation majeure en vue de la Coupe du monde de la FIFA 1990, avec l’installation de places entièrement assises et de son célèbre toit en porte-à-faux. Une nouvelle rénovation, d’un coût de 20 millions d’euros, a permis de remplacer les anciens sièges par des sièges d’un bleu marin éclatant rappelant les couleurs du golfe de Naples, à l’occasion de l’Universiade d’été 2019.

Après la disparition de la légende du football Diego Maradona, le conseil municipal a officiellement rebaptisé le Stadio San Paolo « Stadio Diego Armando Maradona » en décembre 2020.

Les moments marquants du Stadio Diego Armando Maradona

Le premier Scudetto (1987) : Naples a décroché un nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour remporter le premier titre de Serie A de son histoire. Cette victoire historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du nord et déclenché un véritable carnaval d’une semaine dans toute la ville.

: Naples a décroché un nul 1-1 contre la Fiorentina dans ce stade pour remporter le premier titre de Serie A de son histoire. Cette victoire historique a mis fin à des décennies de domination des riches clubs du nord et déclenché un véritable carnaval d’une semaine dans toute la ville. La demi-finale de la Coupe UEFA 1989 (Naples contre le Bayern Munich) : Avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’échauffement d’avant-match le plus emblématique de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, les lacets défaits, au son de « Live Is Life » d’Opus diffusé par les haut-parleurs du stade. Naples a fait match nul 2-2 (s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux matches), avant de remporter son seul trophée européen.

: Avant le coup d’envoi, Maradona a offert au public l’échauffement d’avant-match le plus emblématique de l’histoire, dansant et jonglant avec le ballon, les lacets défaits, au son de « Live Is Life » d’Opus diffusé par les haut-parleurs du stade. Naples a fait match nul 2-2 (s’imposant 4-2 sur l’ensemble des deux matches), avant de remporter son seul trophée européen. La demi-finale de la Coupe du monde 1990 (Italie contre Argentine) : Peut-être l’un des matches les plus chargés d’émotion et les plus complexes de l’histoire du football. Maradona, fils adoptif de Naples, était capitaine de l’Argentine face à l’Italie dans le stade de son propre club. Il avait demandé aux Napolitains de soutenir l’Argentine, ce qui avait inspiré cette célèbre banderole des ultras : « Maradona, Naples t’aime, mais l’Italie est notre patrie. » L’Argentine s’est imposée aux tirs au but, et ce fut le seul stade d’Italie où l’hymne argentin n’a pas été sifflé.

Deux stades au nom de Maradona : Naples n’est pas la seule ville à posséder un stade portant ce nom. Celui d’Argentinos Juniors, à Buenos Aires, s’appelle lui aussi Estadio Diego Armando Maradona, en hommage au lieu où Diego a commencé sa carrière professionnelle.

Records et statistiques de Naples

Fondé en 1926, le SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) est l’un des clubs de football les plus importants sur le plan culturel et les plus riches en histoire d’Italie.

Installé à Naples, ville passionnée du sud du pays, le club dispute ses matches à domicile au Stadio Diego Armando Maradona. Naples incarne une forte fierté régionale et a notamment mis fin à la domination historique du nord de l’Italie sur le football.

Le palmarès du club

Serie A : 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025)

: 4 titres (1986-1987, 1989-1990, 2022-2023, 2024-2025) Coupe d’Italie : 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020)

: 6 titres (1961-1962, 1975-1976, 1986-1987, 2011-2012, 2013-2014, 2019-2020) Supercoupe d’Italie : 3 titres (1990, 2014, 2025)

: 3 titres (1990, 2014, 2025) Coupe UEFA (Ligue Europa) : 1 titre (1988-1989)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Plus grand nombre de buts : Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Le mythique numéro 10

Après son départ, en raison de l’empreinte indélébile qu’il a laissée sur la ville, Naples a officiellement retiré le maillot numéro 10 en l’honneur de Diego Maradona. Aucun joueur du club ne le portera plus jamais.

De la faillite au sommet

En 2004, Naples a fait faillite et a été relégué en Serie C1, la troisième division. Le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis a racheté le club, l’a relancé sous le nom provisoire de « Napoli Soccer » et a orchestré une remontée historique jusqu’à l’élite du football.

La mascotte de l’âne

Alors que l’emblème original du club représentait un cheval majestueux, une première saison désastreuse a amené les habitants à plaisanter en comparant l’équipe à un « âne qui brait » (O Ciuccio). Plutôt que de s’en offusquer, le club a pris la plaisanterie à son compte et a fait de l’âne sa mascotte officielle.