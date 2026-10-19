Depuis son sacre en Ligue des champions à l’issue de la saison 2022/23, Manchester City n’a plus dépassé les quarts de finale de la compétition. Retrouvera-t-il son éclat sur la scène européenne ? Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour ses prochains matches de Ligue des champions.

Billets pour les matches de Manchester City en Ligue des championsRéserver

Avec notamment de grandes affiches à venir contre Naples, Barcelone et le Sporting CP lors de la phase de ligue, les supporters de Manchester City peuvent s’attendre à des soirées européennes passionnantes au cours des prochains mois.

GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions

Date (heure locale) Match Stade Billets Mardi 20 octobre (20 h) Manchester City contre l’AEK Athènes Etihad Stadium (domicile) Billets Mercredi 4 novembre (21 h) RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Camp Nou (extérieur) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À confirmer Mercredi 27 janvier (20 h) Manchester City contre le Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions

Les billets pour les matches de Manchester City sont rarement mis en vente auprès du grand public. Le club dispose d’une solide base de supporters et les places à l’Etihad Stadium se vendent rapidement.

Pour les matches de Premier League, 46 000 des 53 400 places du stade sont déjà réservées aux abonnés. Il vous faudra très probablement souscrire une adhésion à Manchester City (Matchday Member) pour pouvoir acheter des billets auprès du club pour ces rencontres.

Il peut toutefois y avoir des exceptions pour les matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, de la FA Cup ou de la Carabao Cup, pour lesquels la demande est généralement moins forte. Rien n’est cependant garanti et la disponibilité des places varie.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour Manchester City, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager des plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches de Manchester City en Ligue des champions ?

Pour les matches de Ligue des champions à l’Etihad Stadium, les billets achetés directement auprès du club coûtent entre 25 £ pour les adultes (niveau 0 de la tribune familiale et niveaux 0 et 3 de la tribune sud) et 50 £ (places premium hors prestations d’hospitalité dans la section 93:20). Les tarifs réduits varient également : les plus de 65 ans et les 18-21 ans paient entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent payer de 10 £ en tribune familiale à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations sur la disponibilité des places et les prix. Des billets sont actuellement proposés à partir de 95 £ sur des plateformes de revente comme StubHub.

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Quelles offres d’hospitalité Manchester City propose-t-il pour les matches de Ligue des champions ?

Les offres d’hospitalité de Manchester City permettent également aux personnes qui ne sont pas membres d’obtenir des places. Elles se vendent généralement moins vite que les billets proposés par les canaux de vente officiels et sur le marché de la revente. Elles peuvent donc constituer une bonne solution lorsque les autres possibilités sont limitées.

Voici une sélection des offres d’hospitalité disponibles pour les matches de Manchester City à l’Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Une immersion dans la culture de Manchester, avec de la musique en direct et un décor local. Vous profiterez d’un menu inspiré des brasseries et pourrez acheter des boissons sur place le jour du match ou dans le cadre de formules réservées à l’avance.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier, à partir de 870 £)

Un accès aux coulisses vous permet d’accueillir l’effectif de Manchester City à son arrivée. L’offre comprend également un menu contemporain de saison, les boissons et des sièges rembourrés haut de gamme. S’y ajoutent des entretiens en direct dans la loge, un DJ et un quiz avec des prix à gagner.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une formule supérieure à celle du « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses pour suivre de près tous les préparatifs du jour de match, avec notamment une intervention privée d’un membre de l’équipe chargée du fonctionnement de l’équipe première de Pep et une visite des coulisses du stade en compagnie d’une légende du club.

L’histoire de l’Etihad Stadium

Le City of Manchester Stadium, actuellement appelé Etihad Stadium pour des raisons de sponsoring, accueille les matches à domicile de Manchester City depuis 2003. Il avait officiellement ouvert ses portes un an plus tôt, en tant que site central des Jeux du Commonwealth de 2002.

Il peut actuellement accueillir 53 600 spectateurs, ce qui en fait le 7e plus grand stade de football d’Angleterre et le 11e du Royaume-Uni. Outre les matches de Manchester City, qu’il accueille principalement, l’Etihad Stadium a également reçu la finale de la Coupe UEFA 2008, des matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de football, des rencontres de rugby à XIII, des combats de boxe, des matches internationaux de l’équipe d’Angleterre de rugby à XV et des concerts.