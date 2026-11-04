Depuis son sacre en Ligue des champions à l’issue de la saison 2022/23, Manchester City n’a plus dépassé les quarts de finale de la compétition. Le club retrouvera-t-il son éclat sur la scène européenne ? Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour ses prochains matches de Ligue des champions.

Billets pour Manchester City en Ligue des championsRéserver

Avec notamment de grandes affiches à venir contre Naples, Barcelone et le Sporting lors de la phase de ligue, les supporters de City peuvent s’attendre à des soirées européennes riches en émotions dans les prochains mois.

GOAL vous donne les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Manchester City en Ligue des champions

Date (heure locale) Match Stade Billets Mercredi 4 novembre (21 h) RB Leipzig contre Manchester City Red Bull Arena (extérieur) Billets Mardi 24 novembre (20 h) Manchester City contre Naples Etihad Stadium (domicile) Billets Mardi 8 décembre (21 h) Barcelone contre Manchester City Camp Nou (extérieur) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Lens contre Manchester City Stade Bollaert-Delelis (extérieur) À annoncer Mercredi 27 janvier (20 h) Manchester City contre Sporting CP Etihad Stadium (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour Manchester City en Ligue des champions

Les billets de Manchester City sont rarement mis en vente au grand public. Le club compte des supporters fidèles et l’Etihad Stadium affiche rapidement complet.

Pour les matches de Premier League, 46 000 des 53 400 places du stade sont déjà occupées par des abonnés. Vous devrez très probablement être membre de Manchester City (Matchday Member) pour pouvoir acheter vos billets auprès du club pour ces rencontres.

Il peut y avoir des exceptions pour les matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, ainsi que pour ceux de la FA Cup ou de la Carabao Cup, où la demande tend à être moins forte. Rien n’est toutefois garanti et les disponibilités varient.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets de Manchester City, ceux qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions peuvent envisager des plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour Manchester City en Ligue des champions ?

Si vous achetez directement auprès du club des billets de Ligue des champions pour les matches à l’Etihad Stadium, le tarif adulte va de 25 £ (niveau 0 de la tribune familiale et niveaux 0 et 3 de la tribune sud) à 50 £ (places premium hors espaces de réception dans la section 93:20). Les tarifs réduits varient également : les plus de 65 ans et les 18-21 ans paient entre 22 £ et 37 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent obtenir une place à partir de 10 £ dans la tribune familiale et jusqu’à 25 £ dans la section 93:20.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour en savoir plus sur les disponibilités et les prix. Des billets sont actuellement proposés à partir de 95 £ sur des plateformes de revente comme StubHub.

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Quelles formules d’hospitalité sont proposées pour les matches de Manchester City en Ligue des champions ?

Les formules d’hospitalité de Manchester City sont aussi un excellent moyen pour les personnes qui ne sont pas membres d’obtenir des places. Elles ont tendance à se vendre moins vite que les billets proposés en vente directe et sur le marché de la revente, ce qui en fait une bonne option lorsque les autres possibilités sont limitées.

Voici une sélection des formules d’hospitalité proposées pour les matches de Manchester City à l’Etihad Stadium :

The Mancunian (à partir de 390 £)

Une immersion dans la culture mancunienne, avec de la musique en direct et une décoration locale. Vous profitez d’un menu inspiré des brasseries et de boissons disponibles à l’achat le jour du match ou dans le cadre de formules réservées à l’avance.

The Tunnel Club (à partir de 570 £)

(The Tunnel Club Premier : à partir de 870 £)

Un accès aux coulisses qui vous permet d’accueillir l’effectif de Manchester City à son arrivée. La formule comprend également un menu de saison contemporain, des boissons incluses et des sièges rembourrés haut de gamme. S’y ajoutent des interviews en direct dans la loge, un DJ et un quiz avec des prix à gagner dans la loge.

Backstage (à partir de 1 140 £)

Une version enrichie de l’expérience « Tunnel Club ». Accédez aux coulisses pour vivre de près toute la préparation d’un jour de match, avec notamment une intervention privée d’un membre de l’équipe chargée des opérations de l’équipe première de Pep et une visite des coulisses du stade en compagnie d’une légende du club.

L’histoire de l’Etihad Stadium

Le City of Manchester Stadium, actuellement appelé Etihad Stadium pour des raisons de parrainage, accueille les matches à domicile de Manchester City depuis 2003. Il avait officiellement ouvert ses portes un an plus tôt, en tant que site central des Jeux du Commonwealth de 2002.

Sa capacité actuelle est de 53 600 places, ce qui en fait le septième plus grand stade de football d’Angleterre et le onzième du Royaume-Uni. Outre les matches de Manchester City, l’Etihad Stadium a accueilli la finale de la Coupe UEFA 2008, des rencontres internationales de l’équipe d’Angleterre de football, des matches de rugby à XIII, des combats de boxe, des rencontres internationales de l’équipe d’Angleterre de rugby à XV et des concerts.