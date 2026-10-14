Comment obtenir des billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions 2026/27 : calendrier de la phase de ligue, prix des billets et plus encore

Arne Slot a peut-être été écarté du banc de Liverpool après une saison dernière décevante, mais il a tout de même permis au club de se qualifier pour la Ligue des champions. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver vos billets pour une grande soirée européenne à Anfield ou à l’extérieur.

Sous la direction d’Andoni Iraola, les supporters de Liverpool espèrent retrouver la magie de leurs récentes aventures européennes. À l’époque de Klopp, le club a notamment disputé trois finales de Ligue des champions en cinq ans (2018-2022) et a été sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire en 2019, après avoir battu Tottenham à Madrid.

Liverpool a entamé sa campagne de Ligue des champions la saison dernière par une victoire à domicile contre l’Atlético Madrid, avant de terminer à la 3e place à l’issue de la phase de ligue. Le club espère y voir un bon présage : en septembre, il a également lancé sa campagne européenne par un succès à Anfield face à l’Atlético Madrid de Diego Simeone. Avec notamment des rencontres contre l’Inter Milan, Porto et Villarreal encore au programme, les supporters de Liverpool peuvent s’attendre à des rendez-vous européens passionnants dans les mois à venir.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des places pour les prochains matches de Liverpool en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier de Liverpool en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 14 octobre (18 h 45) LASK contre Liverpool Billets Raiffeisen Arena (extérieur) Mardi 20 octobre (20 h) Liverpool contre Villarreal Billets Anfield (domicile) Mercredi 4 novembre (20 h 45) Fenerbahçe contre Liverpool Billets Stade Şükrü Saracoğlu (extérieur) Mercredi 25 novembre (21 h) Club Bruges contre Liverpool Billets Stade Jan-Breydel (extérieur) Mercredi 9 décembre (20 h) Liverpool contre Porto Billets Anfield (domicile) Mardi 19 janvier (21 h) Inter Milan contre Liverpool À confirmer San Siro (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Liverpool contre RC Lens Billets Anfield (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions

Les billets officiels pour les matches de Liverpool en Ligue des champions peuvent être achetés directement sur la page billetterie du club, ou dans le cadre du programme de billetterie des coupes et des ventes réservées aux membres. Des offres d’hospitalité du LFC peuvent également être réservées sans avoir besoin des crédits requis pour les billets ordinaires des membres.

Une adhésion officielle au LFC en cours de validité (Full, Light ou Junior) est nécessaire pour accéder aux ventes de billets ordinaires réservées aux membres et aux tirages au sort. Pour les matches de Ligue des champions et de coupe, les billets sont attribués aux personnes éligibles via l’Auto Cup Scheme, ou proposés dans le cadre de ventes et de tirages au sort réservés aux membres, match par match.

Les premières ventes et inscriptions aux tirages au sort pour les matches de Ligue des champions ont débuté en juillet, lors du lancement de la billetterie saisonnière du club. D’autres phases ont suivi le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA.

Si le portail officiel du club reste le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets pour Liverpool, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour les matches de Liverpool en Ligue des champions ?

Pour la saison 2026/27, les billets officiels d’entrée générale pour les matches de Liverpool en Ligue des champions à Anfield coûtent entre 30 £ et plus de 60 £. Le club a limité la hausse des tarifs d’entrée générale à 3 % cette saison, avant un gel des prix pour la saison 2027/28. Les billets destinés aux supporters locaux dans la partie haute de la tribune principale restent à 9 £, sans aucune augmentation.

Pour établir ses tarifs de base, Liverpool ne classe pas les matches de Ligue des champions dans une catégorie différente de celle des rencontres ordinaires de Premier League. Le prix nominal dépend uniquement du niveau, de la tribune et de la section précise dans Anfield :

Emplacement et tribune Tarif adulte Principales caractéristiques Tribune principale (niveaux centraux) 62 £ (tarif le plus élevé) Places les plus proches des bancs de touche et des installations modernes, avec une vue panoramique haut de gamme Tribune principale (niveau supérieur) 31 à 55 £ Vue en hauteur sur le terrain ; cette partie accueille aussi la section réservée aux « billets locaux » à 9 £ Tribune Sir Kenny Dalglish 55 à 60 £ Places le long du terrain, face à la tribune principale, offrant une vue classique de retransmission télévisée Le Kop 39 à 44 £ La tribune la plus célèbre pour la ferveur des supporters locaux, avec une ambiance intense les jours de match Tribune Anfield Road (niveaux inférieur et supérieur) 31 à 54 £ Située face au Kop, elle comprend une nouvelle section réservée aux jeunes adultes (jusqu’à 24 ans)

Les offres d’hospitalité officielles du LFC pour les soirées de phase de groupes de la Ligue des champions coûtent généralement entre 175 £ et plus de 400 £ par place. Elles comprennent des sièges haut de gamme dans la tribune principale ou la tribune Anfield Road, l’accès à un salon et un repas avant le match (par exemple au Brodies Sports Bar, au The Boot Room Restaurant ou au The Carlsberg Dugout).

Consultez le site officiel du PSG pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo pour connaître les billets actuellement disponibles.

Les derniers résultats de Liverpool en Ligue des champions

Lors de ses récentes campagnes européennes, Liverpool a toujours gagné ou perdu. Fait étonnant, le club reste sur 44 matches sans nul en Ligue des champions et en Ligue Europa. Son dernier match nul remonte à avril 2022, face à Benfica à Anfield, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions.

Date Tour et adversaire Score (résultat) Stade 9 septembre 2026 Phase de ligue : Atlético Madrid 2-1 (victoire) Anfield (Liverpool) 14 avril 2026 Quarts de finale (retour) : PSG 0-2 (défaite) Anfield (Liverpool) 8 avril 2026 Quarts de finale (aller) : PSG 0-2 (défaite) Parc des Princes (Paris) 18 mars 2026 Huitièmes de finale (retour) : Galatasaray 4-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 10 mars 2026 Huitièmes de finale (aller) : Galatasaray 0-1 (défaite) RAMS Park (Istanbul) 28 janvier 2026 Phase de ligue : Qarabağ FK 6-0 (victoire) Anfield (Liverpool) 21 janvier 2026 Phase de ligue : Marseille 3-0 (victoire) Stade Vélodrome (Marseille)



